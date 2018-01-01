Год, когда уедет Федор Смолов

Сразу во все суперклубы Европы. Радуйтесь!

Раз в десять лет случается русский футбольный сезон в Европе. Как прежде – русские балетные. Но футбольные реже, и с памятью о них нам приходится обращаться еще бережнее. В прошлый раз нашими лучшими футболистами большие клубы Запада заинтересовались как раз десятилетие назад, когда Гус Хиддинк в Австрии показал, на что они в принципе способны, если выучить их заковыристые имена: Ar-sha-vin, Zhir-kov, Pav-lu-chen-ko.

Теперь настает время нового поколения. Прежнее не соглашалось меняться и оказалось на редкость долгоиграющим. Все, кто в нем блистал, так и не решились покинуть внутреннюю сцену. Их таланта хватает на то, чтобы до сих пор собирать публику здесь, но внешним они уже неинтересны. Новый тренер сборной России готов предложить миру новую сборную. В нее войдут совсем неизвестные загранице люди, а также те, кто уже давно на карандаше у Запада, но вот только теперь научился стабильно делать по-настоящему интересные вещи.

Федор Смолов – наш центральный экспортный продукт. Многие считают, что в России невозможно прогрессировать таланту. Федор – живое опровержение: он непрерывно прогрессирует именно в России. Заявка на талантливость в «Динамо», раскрытие в «Урале», цветение и зрелость в «Краснодаре». В принципе 27-летний Федор уже на пороге этапа сбора плодов. Если перед ним стоит выбор нового клуба – это выбор места, где урожай будет богаче. Урожай денег, трофеев и признания. Это этап монетизации таланта, в широком смысле слова, а не обогащения его новыми навыками. Хотя учиться, конечно, никогда не поздно, и почему бы не отточить, к примеру, «финт Зидана», играя у тренера Зидана?

Федора так настойчиво, так систематически уговаривают уехать, что в его ответах начинает звучать эхо вопросов. Одних и тех же. «Хотите в Европу? – Хочу в Европу». «Поедете в «Реал»? – Поеду, я в их списках с 18 лет». «А в «Милан» поедете? – Поеду и в «Милан», у меня их плакат висел над кроватью». Смолов на словах уже уехал, причем уехал уже в половину европейских суперклубов: помним про призрак «Боруссии» из Дортмунда, который забрел к Смолову из Европы самым первым. И кому-то ведь уже и не надо, чтобы он уезжал по-настоящему. Достаточно и того, что на словах он готов, уже на чемоданах, уже вот-вот, уже пора прощаться. Но когда так много слов, точных указаний на интересующиеся клубы, есть ли за этим реальные переговоры? Не насмехается ли он над нами, желающими ему только добра, но – не здесь?

Представим себе, что Федор искренне рвется из России. Что его держит? Уйти сейчас, в исполняющиеся 28 лет, значит предложить хорошему клубу одновременно и свою хорошую игровую форму, но и – прочерк в разделе трофеев. Человек, который много забивал в далекой неизвестной лиге, не стал в ней чемпионом, не выигрывал Кубок, а его вспышки в еврокубках были периферийными.

Уходить летом, когда везде создаются новые коллективы, придется еще и по свежим впечатлениям от игры сборной России на чемпионате мира. Никто не знает, как это будет. Точно известно, что игра сборной на чемпионате Европы-2016, например, никого на Запад не продала.

Переход в российский клуб, способный выиграть титул, не понравится тем, кто уже видит его в «Реале». Но для самого Смолова может стратегически быть интересным. Российский трофей придал бы его резюме солидности. Однако задержаться в России тогда придется еще на сезон. А потом отрывать от сердца шанс сыграть со своей командой в Лиге чемпионов. И навсегда опоздать, то есть – навсегда остаться.

Но у Смолова могут быть и свои соображения. Только он сам знает, чего хочет. И обязательно ли ему удовольствие от игры и жизни в другой точке планеты привязывать к спортивной борьбе и собиранию трофеев. Федор может сорваться отсюда в любой момент и появиться в самом неожиданном месте, как Леонид Слуцкий в своем Кингстон-Апон-Халле. Просто потому, что слова имеют свойство обрастать материей, а слов про отъезд наш лучший нападающий щедро наговорил уже на целую эмиграцию.

Фото: ФК «Краснодар»; РИА Новости/Виталий Тимкив; РИА Новости/Алексей Даничев

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