Александр Алаев: «Буду принимать самостоятельные решения»

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев будет советоваться с Виталием Мутко, но принимать решения самостоятельно.

– Готов к вступлению в должность, – заявил Алаев. – Буду стараться. Трудно что-то добавить после Виталия Леонтьевича. Главная заслуга его в том, что мы говорим о футболе. Полгода осталось до старта ЧМ. И у нас в РФС сейчас большая футбольная семья. Главное – сохранить стабильность. Надеюсь, время приостановки (деятельности Мутко. – «Матч ТВ») будет минимальным. Виталий Леонтьевич лучше всех разбирается в футболе. Хочу поблагодарить его за доверие. У нас есть программа 2030, но любая программа может превратиться в пыль на полке. Мы сейчас должны сделать все, чтобы не было ни одного срыва, ни одного скандала.

– Вам предстоит тяжелая борьба с клубами РФПЛ по вопросам лимита. Как вы будете противостоять их лобби?

– Бороться мы не планируем, это делают в другой федерации. Мы планируем дискутировать и находить решения.

– 7-8 легионеров – это окончательное решение?

– Нет, это ориентир, который принят за основу. Он давно обсуждался. Ориентир задан, а теперь профессиональный комитет рассмотрит критерии к легионерам, доморощенным игрокам, и в первом квартале следующего года определимся. Мы не просто меняем лимит, а меняем еще и качественные критерии. Это самое важное.

– Исполнение финансового плана может ударить по бюджету РФС?

– Бюджет РФС на данный момент стабилен. Мы его представили, по нему ничего не должно ударить, если не будет форс-мажора. По спонсорам мы никогда не останавливаем работу. Многие контракты заканчиваются в 2018 году, поэтому, надеюсь, что мы все контракты продлим и найдем новых партнеров.

– Спонсоры могут уйти из-за ситуации с Мутко?

– Думаю, что этого не произойдет. У нас со спонсорами плотный контакт.

– Вы станете принимать решение самостоятельно, или каждый шаг будет согласован с Мутко?

– Нет, будем принимать самостоятельные решения. Есть исполком, есть бюро исполкома, есть президент. Естественно, с Виталием Леонтьевичем мы будем советоваться – это самый опытный человек в российском футболе, но, считаю, что мы самодостаточная организация. Наша управленческая пирамида вполне рабочая, это не ширма. Любое решение не принимается единолично.

– Насколько неожиданным стало назначение для вас?

– Очень неожиданным. Все происходило сегодня. Не боги горшки обсуждают, будем работать. Без пафоса говорю, что задачи серьезные. Нужно засучить рукава и работать.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

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Источник: Матч ТВ