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«Зенит» проиграл ЦСКА. Надо было брать Ахметова, а не Маркизио. Разбор и видео

11 ноября 22:51
«Зенит» проиграл ЦСКА. Надо было брать Ахметова, а не Маркизио. Разбор и видео
Игроки ПФК ЦСКА радуются забитому голу / Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
Лидер проиграл в Москве 0:2. Похоже, ЦСКА преодолел эмоциональный спад.

ЦСКА почти пять лет не обыгрывал «Зенит», но матч начал как команда, больше отдохнувшая после еврокубка и отстающая от соперника на одиннадцать очков - гораздо более резво. Первой активностью стала подача Щенникова с левого фланга в руки Лунева. Сразу после нее Гончаренко подозвал Щенникова к себе, что-то сообщил, и в следующей атаке тот сыграл уже более изобретательно. Убрал мяч под себя и затеял комбинацию с Влашичем, что в итоге привело к опасному стандарту. Потом Щенников подбегал к тренеру после каждого гола. «Надо было продолжать играть в том же духе и не садиться назад, - объяснил Гончаренко. - Я передавал эту информацию команде через Жору».

После перерыва ближе к Гончаренко располагался Дмитрий Ефремов. Именно ему на пятьдесят седьмой минуте тренер ЦСКА передал записку с новым тактическими указаниями. Но чаще Ефремов подбегал для индивидуальных подсказок. «Наверное, ему лучше, когда с бровки подсказывают. Так он уютнее себя чувствует», - отметил Гончаренко.

Ефремов заменил в стартовом составе Марио Фернандеса, получившего сотрясение мозга в игре с «Ромой», хотя выйти на правую бровку, несмотря на закрытый перелом кисти, мог Иван Обляков. «Мы до последнего совещались с судьей, можно ли Ване играть с гипсом. В итоге ему не разрешили».

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Первый гол ЦСКА вырос из ошибки Маркизио, которого - при поддержке Ахметова - обокрал Сигурдссон. Признав ошибку Клаудио, Сергей Семак его поддержал: «Маркизио непросто осваиваться в новом чемпионате. Прошлую игру он провел хорошо. Подождем, когда он наберет кондиции». При этом Семак признал, что играющий на той же позиции, что и Маркизио, и приезжавший летом на сбор «Зенита» Ильзат Ахметов понравился ему, но не остался в команде потому, что в ней и так было много центральных полузащитников.

Правда, дебют Ахметова в сборной, возможно, придется отложить. Вскоре после перерыва его унесли с поля на носилках. «У Ахметова вылетело плечо, - сказал Гончаренко. - Насколько это серьезно, станет понятно после обследования завтра-послезавтра».

Ахметов поучаствовал в обеих голевых атаках, отдав Чалову сначала голевой, а потом и предголевой пас. Удивительно, с каким комфортом - перед вторым голом - Ильзат принял мяч на половине «Зенита», продвинулся к штрафной и отпасовал Чалову. Никто из зенитовцев ему не мешал: Иванович отбежал назад, а Маркизио отстраненно семенил вдали.

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«Сейчас окончился трудный цикл с большим количеством выездных матчей. Команда была уставшей, истощенной, - объяснил поражение Сергей Семак. - Первый мяч, пропущенный из-за нашей ошибки, повлиял на ход игры. ЦСКА стал действовать увереннее, наша игра разладилась, пропал контроль, который был, стали допускать много ошибок. Во втором тайме усилили давление, но чтобы вернуться в игру, надо было забить хотя бы один мяч.

До первого гола ЦСКА нам не хватало остроты в атаке. Но с контролем мяча все было нормально. К сожалению, мы совершили голевую ошибку и поставили в комфортную ситуацию соперника, который любит обороняться и убегать в быстрые атаки».

Семаку напомнили, что у «Зенита» было меньше времени на подготовку к воскресному матчу, но тренер отказался от такого оправдания: «Это реалии календаря. Чтобы находиться в более приемлемых условиях, нужно играть в Лиге чемпионов».

Помешало «Зениту» и неважное состояние Дзюбы, который играл через боль под дружные оскорбления фанатов ЦСКА. «У Дзюбы было повреждение, - сказал Семак. - Его участие в матче было под вопросом. Во втором тайме он попросил замену, почувствовав боль в колене».

«Сегодня нам вернулось то, что мы недополучили в домашних матчах с «Краснодаром», «Локомотивом» и «Ростовом», когда мы владели преимуществом, но проигрывали. - сообщил Гончаренко. - Забили два мяча в первом тайме - после такого удара даже «Зениту» тяжело отходить. После перерыва мы уже больше сдерживали соперника».

ЦСКА с марта 2014-го не обыгрывал «Зенит», а в домашнем матче чемпионата не побежал с первого сентября. ЦСКА все еще далек от «Зенита» и вряд ли до конца года приблизится к первому месту, но по матчам этой недели заметно, что армейцы преодолевают эмоциональный спад, вызванный поражением от «Ромы». Да и вообще брать Ахметова, а не Маркизио - это, пожалуй, более перспективно.  

Чемпионат России. 2018-19. Тур 14

ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:0 (2:0)

Голы: Чалов, 15 (ВИДЕО). Сигурдссон, 26 (ВИДЕО). 

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