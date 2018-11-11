Матч тура в РПЛ, манчестерское дерби и многое другое. Все трансляции воскресенья

11 ноября — насыщенный спортивными событиями день.

2018-11-11T09:13:45+03:00 11 ноября — насыщенный спортивными событиями день.

02:30 Хоккей. Мировой Кубок Вызова. Финал. Россия (U-17) – Финляндия (U-17)

Российские хоккеисты поборются за золото Мирового Кубка Вызова со сверстниками из Финляндии. В полуфинале турнира подопечные Сергея Голубовича нанесли поражение сборной Швеции – 6:4.

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04:00 Бокс. Всемирная Суперсерия. ¼ финала. Майрис Бриедис против Ноэля Гевора. Максим Власов против Кшиштофа Гловацкий

За выход в полуфинал WBSS в весе до 90,7 кг польский боксер Кшиштоф Гловацкий поспорит с россиянином Максимом Власовым. Гловацкий почти все десять лет своей карьеры провел в первом тяжелом весе и в своем активе имеет поражение от Александра Усика. Власов в первом тяжелом весе три года. До этого выступал во втором среднем (72,6 кг), суперсреднем (76,2 кг) и полутяжелом (79,4 кг) весах.

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05:30 Фигурное катание. Гран-при Японии. Танцы. Произвольный танец

В воскресенье ранним утром определятся победители и призеры японского этапа Гран-при среди танцевальных дуэтов. В ритм-танце лидерство захватили представители России Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Преимущество над соперниками больше пяти быллов, так что шанс на итоговый успех у наших фигуристов очень высок.

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09:05 Фигурное катание. Гран-при Японии. Показательные выступления

Еще одна интрига из Японии, но она не касается медалей. Сложно забыть показательный номер Елизаветы Туктамышевой на Skate Canada, но будет ли она повторять его в Хиросиме. Узнаем из этой утренней воскресной трансляции.

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11:30 Каратэ. Чемпионат мира

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13:45 Футбол. Уфа – Спартак. Российская Премьер-лига. 14 тур

«Спартак» на неделе добился победы в Лиге Европы – в Москве был бит шотландский «Рейнджерс» (4:3). Но есть и плохие новости – в Уфе красно-белым не поможет Роман Зобнин. У уфимцев же сменился наставник: в отставку ушел Сергей Томаров, а и. о. главного тренера был назначен Дмитрий Кириченко. Чем же закончится этот матч?

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14:00 Теннис. Кубок Федерации. Финал. Чехия – США

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14:25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия – Чехия

Накануне команда Ильи Воробьева уверенно разобралась со сборной Швеции. 11 ноября Красной машине можно не задумываться о турнирных раскладах. Результат матча Финляндия – Чехия сыграл россиянам на руку, которые досрочно стали победителями Кубка Карьялы.

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14:55 Футбол. Чемпионат Англии. Ливерпуль – Фулхэм

«Ливерпуль» на «Энфилде» принимает аутсайдера чемпионата Англии. За 11 туров «Фулхэм» набрал всего 5 очков. Юрген Клопп нацелен на максимальный результат.

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15:45 Футбол. Краснодар – Енисей. Российская Премьер-лига. 14 тур

Возвращаемся к российскому футболу. «Енисей» накануне не смог вовремя вылететь в Краснодар на матч 14-го тура с местной командой, но радует, что красноярцы снова обрели своего главного тренера – Дмитрий Аленичев остается в команде.

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16:15 Футбол. Рубин – Локомотив. Российская Премьер-лига. 14 тур

Чемпион России прошлого сезона отправляется в столицу Татарстана. В РПЛ у железнодорожников дела идут хорошо – победная серия подопечных Юрия Семина составляет пять матчей. «Рубин» побеждал последний раз в 10-м туре.

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17:00 Самбо. Чемпионат мира

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17:10 Футбол. Чемпионат Англии. Челси – Эвертон

«Челси» гонится за «Манчестер Сити», «Эвертон» — за «Манчестер Юнайтед». Прошлый матч команд в АПЛ завершился нулевой ничьей, увидим ли мы голы на этот раз?

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17:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Локомотив-Кубань – ЦСКА

Матч недели в Единой лиге. ЦСКА против «Локо» — одно из главных противостояний в новейшей истории российского баскетбола. Общий счет встреч в рамках Лиги – 16-8 в пользу армейцев. У кубанцев недавно сменился наставник – руководство попрощалось с Сашей Обрадовичем.

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17:25 Футбол. Чемпионат Германии. Лейпциг – Байер

11-й тур бундеслиги приглашает вас к просмотру матча между «Лейпцигом» и леверкузенским «Байером».

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17:55 Плавание. Чемпионат России (25 м)

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18:10 Футбол. Чемпионат Испании. Барселона – Бетис

20 октября лидер «Барсы» Лионель Месси сломал руку в игре с «Севильей». Аргентинский форвард на этой неделе летал в Милан на игру Лиги чемпионов с «Интером», но в окончательную заявку сине-гранатовых не попал. Возвращение Лео на поле может случиться уже в это воскресенье. Все в порядке, он в заявке.

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18:25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Сэвехов – Ростов-Дон

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18:25 Футбол. ЦСКА – Зенит. Российская Премьер-лига. 14 тур

Центральный матч 14-го тура Российской премьер-лиги пройдет на поле столичной «ВЭБ Арены». Обескровленный ЦСКА, потерявший Дзагоева и Фернандеса, против лидера чемпионата. Для болельщиков сине-бело-голубых есть позитивные известия – во встрече готов принять участие форвард Артем Дзюба.

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19:25 Футбол. Чемпионат Англии. Арсенал – Вулверхэмптон

«Канониры» после серии побед забуксовали – в двух последних матчах АПЛ команда Унаи Эмери набрала два очка, оба раза сыграв вничью. «Вулверхэмптон» приезжает в Лондон со шлейфом из трех поражений. Продлится ли неудачная серия «волков»?

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19:25 Футбол. Чемпионат Англии. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

Первое манчестерское дерби сезона. Хозяева подходят к нему лидерами премьер-лиги, гости – 8-й командой чемпионата. Козырь команды Жозе Моуринью – Антони Марсьяль. В последних четырех матчах француз забил пять голов. И останавливаться он не собирается.

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19:55 Формула-1. Гран-при Бразилии

Сезон «Формулы-1» подходит к финишной черте. В Бразилии с поула стартует новоявленный пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин сумел квалифицироваться 15-м. Желаем ему подняться выше в Сан-Паулу.

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20:25 Футбол. Чемпионат Испании. Севилья – Эспаньол

Соперник «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы на своем поле сыграет с командой из Барселоны. По итогам 11 туров чемпионата Испании «Эспаньол» занимает второе место в турнирной таблице, уступая только соседям из столицы Каталонии.

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22:30 Автоспорт. NASCAR. Финикс

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22:40 Футбол. Чемпионат Испании. Сельта – Реал

И снова Ла Лига. Под конец дня перенесемся в Виго. К местной «Сельте» приезжает «Реал». Несколько дней назад мадридцы покуражились в Чехии, устроив голевую феерию в игре с «Викторией» (5:0). Может это как-то вдохновит игроков «королевского клуба»?

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22:55 Футбол. Чемпионат Франции. Монако – ПСЖ

«Монако» и Тьери Анри в воскресенье ждет серьезное испытание. Проверку монегаскам на прочность устроит «ПСЖ». Не ждите Александра Головина на поле — российский полузащитник травмирован.

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Фото: Михаил Вильчук и Виктор Соколов, РИА Новости/Александр Вильф, globallookpress.com, Официальный сайт ФК «Краснодар», Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, РИА Новости/Евгений Биятов, Juergen Schwarz / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Alex Caparros / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, ФК «Зенит», Michael Regan / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Алексей Филиппов, Julian Finney / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru