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10 лучших молодых защитников мира

Денис Романцов
11:35
10 лучших молодых защитников мира
Не старше двадцати лет.

10 Лисандро Мартинес

Аргентина, «Дефенса», 20 лет

https://www.instagram.com/p/BcNXNvrFQPs/?taken-by=lisandromartinezzz

178-сантиметровый игрок обороны - одно из главных открытий аргентинского чемпионата, стартовавшего в августе. Действуя в роли левого центрального защитника, Мартинес дважды спас свою команду от поражений. В первом туре после его кросса забил Николас Фернандес, а во втором Лисандро заработал пенальти, реализованный Алехандером Барбосой. В прошлом году Мартинес поучаствовал в молодежном чемпионате Южной Америки, где Аргентина финишировала четвертой.

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9 Ашраф Хакими

Марокко, «Боруссия» Дортмунд, 19 лет

Ашраф - марокканец, но родился в Мадриде и с семи лет крепчал в юношеской академии «Реала». В прошлом сезоне Зинедин Зидан подтянул Хакими в основу, и тот, играя правого защитника, отблагодарил тренера двумя голами. Этим летом «Реал» отправил Хакими в двухлетнюю аренду в дортмундскую «Боруссию».

В сборной Марокко Хакими дебютировал в семнадцать лет, позапрошлой осенью. В товарищеской игре с Канадой Ашраф вышел на правый фланг защиты, а через год, действуя слева, забил свой первый гол - малийцам, в отборе на чемпионат мира, который Хакими отыграл без замен.

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8 Эдер Милитао

Бразилия, «Порту», 20 лет

https://www.instagram.com/p/BVbDmxvDpx2/?taken-by=edermilitaooficial13

Правый латераль, сменивший летом «Сан-Паулу» на «Порту», может работать также в центре обороны и в опорной зоне. В первой половине прошлогоднего чемпионата Бразилии, когда «Сан-Паулу» тренировал вратарь-бомбардир Рожерио Сени, Эдер играл то центральным защитником, то опорным хавом, но с приходом нового тренера, Доривала Жуниора, раскрылся справа и уже во второй игре в роли крайнего защитника забил «Витории» - головой замкнул подачу Кристиана Куэвы, проданного этим летом в «Краснодар» за 8 миллионов евро. За Эдера «Порту» заплатил вдвое меньше, но обязался поделиться с «Сан-Паулу» десятью процентами от следующего трансфера бразильца.

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7 Дайо Упамекано

Франция, «Лейпциг», 19 лет

Француз с гвинейскими корнями шикарно выступил на юношеском Евро-2015 (заодно там блеснули, например, спартаковец Максименко и миланец Кутроне). Франция добыла золото, а Упамекано попал в символическую сборную турнира (как, кстати, и Георгий Махатадзе, с которым на днях расторг контракт «Рубин»). После того турнира Дайо сменил «Валансьен» на «РБ Зальцбург», а полтора года назад примкнул к «РБ Лейпциг», за который уже забил три мяча. Весь прошлый сезон за 185-сантиметровым центральным защитником следила «Барселона». Отступные в контракте Упамекано с «Лейпцигом» - 100 миллионов евро.

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6 Диогу Далот

Португалия, «Манчестер Юнайтед», 19 лет

На победном для его сборной юношеском Евро-2016 португальский правый защитник забил дважды - и как вовремя: в полуфинале и финале, а заодно и в финальной серии пенальти. В составе соперников Португалии по финалу, испанцев, аналогичными подвигами отметился вингер Брахим Диас: спустя два года оба игрока живут в Манчестере, но если Диас шестой год развивается в «Сити», то Далот лишь пару месяцев назад перешел в «Юнайтед». «Порту» получил за Диогу, успевшего сыграть за первую команду всего восемь матчей (но и отдать три голевых паса), аж двадцать два миллиона евро.

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5 Панайотис Рецос

Греция, «Байер», 20 лет

Рецос родился в Йоханнесбурге, но с десяти лет обучался в пирейском «Олимпиакосе». Через полгода после дебюта в основе этого клуба Панайотис стал капитаном - в кубковой игре с «Атромитосом» (в ней не участвовали главный капитан Алехандро Домингес и его заместитель Эстебан Камбьяссо). Еще через полгода Рецос дебютировал в сборной Греции и за 17,5 миллиона евро перешел в «Байер». Уже во втором матче в бундеслиге Пайанотис отдал голевой пас Юлиану Брандту. Рецос - центральный защитник, но тренер «Байера» Хайко Херрлих часто смещал его то на правый, то на левый фланги (еще два голевых паса Панайотис отдал с места правого защитника).

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4 Маланг Сарр

Франция, «Ницца», 19 лет

https://www.instagram.com/p/BdyQrU9hHl1/?taken-by=malang_sarr

Еще одна цель «Барселоны». По информации Diario Sport, скауты «Барсы» просматривали 182-сантиметрового центрального защитника в февральском матче с «Локомотивом». Сарр родился в Ницце и с шести лет играет в местном клубе. Последние два года - в первой команде. Впервые тренер «Ниццы» Люсьен Фавр выпустил Сарра 14 августа 2016 года - против «Ренна». В тот день Маланг забил победный мяч, посвятив его жертвам теракта на Английской набережной Ниццы, который случился месяцем ранее.

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3 Трент Александер-Арнолд

Англия, «Ливерпуль», 19 лет

Еще три года назад Стивен Джеррард предсказал Тренту большое будущее в своей автобиографии. Тренироваться с основой «Ливерпуля» Александер-Арнолд начал при тренере Брендане Роджерсе, а дебютировал в кубковой игре с «Тоттенхэмом» - уже под руководством Юргена Клоппа. Через месяц Трент, действуя на правом фланге защиты, отдал голевой пас Дивоку Ориги, что привело к победе над «Лидсом». Этой весной Александер-Арнолд здорово помог «Ливерпулю» в плей-офф Лиги чемпионов, сковав в четвертьфинале Лероя Зане.

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2 Маттейс де Лигт

Голландия, «Аякс», 19 лет

Через полтора месяца после дебюта в молодежке «Аякса» де Лигт забил за основу - в кубковой игре с «Виллемом». А после двух игр в чемпионате Голландии Маттейс был вызван Данни Блиндом в сборную. Дебют вышел так себе - де Лигт несколько раз ошибся и был заменен, но продолжил прогрессировать и завершил сезон в финале Лиги Европы в роли основного центрально защитника «Аякса». А в восемнадцать лет де Лигт стал в клубе капитаном.

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1 Никола Миленкович

Сербия, «Фиорентина», 20 лет

Позавчера Никола шикарным дальним ударом открыл счет в матче с «Кьево», а всего два года назад его карьера была под угрозой. Вернувшись из аренды в «Телеоптике», Миленкович жестоко сфолил в одном из первых матчей за «Партизан» против вингера «Чукарички» Петара Божича и нарвался на трехматчевую дисквалификацию. К счастью, когда она закончилась, тренер «Партизана» Иван Томич вернул Николу в центр защиты, и уже во второй игре после возвращения тот забил свой первый гол за «Партизан». Прошлым летом «Фиорентина» купила Миленковича за пять миллионов евро, и во Флоренции Никола освоился почти так же быстро, как другой экс-защитник «Партизана» Матия Настасич - шестью годами ранее. Никола замелькал в серии А еще зимой, а после смерти Давиде Астори помог «Фиорентине» одержать шесть побед и подняться в таблице на пару строк.

Из-за травмы Настасича возникла пробоина в центре защиты сборной Сербии, и Миленкович воспользовался этим шансом. Дебютировав в сборной лишь в начале июня, он без замен отыграл весь групповой раунд чемпионата мира.

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Фото: Christof Koepsel / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Francois Nel / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Carlos Rodrigues / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Thomas Starke / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Shaun Botterill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Dean Mouhtaropoulos / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Gabriele Maltinti / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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