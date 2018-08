Моуринью позорно проиграл «Тоттенхэму». Отставки, похоже, не миновать

Тяжелейшее домашнее поражение «Манчестер Юнайтед» поставило под угрозу перспективы Жозе Моуринью на «Олд Траффорд».

«Тоттенхэм» громит «МЮ». Как это было

«You’re getting sacked in the morning» («Утром тебя уволят»), – затянули с гостевого сектора в начале второго тайма. К этому времени остальная часть трибун стадиона в Манчестере совсем притихла и насмешливые скандирования фанатов «Тоттенхэма» были слышны очень хорошо. Примерно за полчаса до этого болельщики хозяев смотрелись и слышались куда убедительнее. Они распевали «Hugo Lloris, he drinks when he wants» («Уго Льорис, он пьет, когда захочет»), припоминая голкиперу «шпор» недавние проблемы из-за вождения авто в состоянии «я за рулем». В итоге, у Льориса вчера действительно была ситуация вроде обозначенной в песне. Он мог почти все время провести с бутылочкой воды в своих владениях, наблюдая, как его товарищи по команде где-то там впереди планомерно уничтожают «МЮ».

За неделю команда Моуринью проиграла дважды, пропустив каждый раз по три гола. Возможно, тем оно и должно было завершиться, если на последнем рубеже то и дело оказывается номинальный хавбек Андер Эррера. Возможно, это был такой месседж от тренера руководству клуба, так и не нашедшему летом возможности приобрести ни Йерри Мину, ни Гарри Магуайра, ни Тоби Альдервейрельда. Но, в конце концов, решение оставлять в запасе Линделефа – исключительно на совести самого Жозе. Потому что этого игрока покупал свое время уже португалец.

К Моуринью вопросов на самом деле накопилось много, и владельцы «Ман Юнайтед» при желании легко могут найти поводы и зацепки. Ладно, эта трансферная кампания оказалась проваленной. Но за последние пять лет «МЮ» потратил на новичков 770 миллионов фунтов, а спасать отечество все равно выходит Феллайни. После двух голов «Тоттенхэма» Жозе произвел три замены за десять минут, но форвард Рэшфорд остался на замене. Или вот странная замена Эрреры, который вроде как уходил к бровке за советом, а оказался совсем вне игры. Что это вообще было? Контролирует ли тренер ситуацию? И почему вышедший на замену, уже упоминавшийся Линделеф, будучи в добром уме и здравии, свеженький, тут же обрезом едва не привозит своей команде третий гол?

В перерыве между теми 133 секундами, в которые уложились первый и второй мяч лондонцев, Жозе успел погнать «МЮ» вперед. Вроде как среагировал, но… угнал слишком далеко – моментально провалился левый фланг. Ни оборонительный Конте, ни атакующий Зидан, чьи имена мелькают в качестве кандидатов на замену Моуринью, никогда так сильно вожжи не отпускали.

Никогда – это вообще уже, впрочем, не про «Юнайтед». Для команды многое что случилось в первый раз. Впервые при Моуринью она пропустила три гола на «Олд Траффорд». Впервые с марта 1963-го уступила дома «Тоттенхэму» с разницей более, чем в один мяч. Впервые за четыре с половиной года в принципе пропустила на своем поле от «шпор» в премьер-лиге. И впервые с 1992 года проиграла первые два матча в трех турах. Впервые Жозе как тренер потерпел такое крупное домашнее поражение где бы то ни было.

После финального свистка тренер пошел к болельщикам, чтобы похлопать им. По-хорошему, на утро он должен хлопнуть еще и дверью.

Чемпионат Англии. 2018-19. Тур 03

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) – «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) – 0:3 (0:0)

Голы: Кейн, 50 (ВИДЕО). Лукас Моура, 52 (ВИДЕО), 84 (ВИДЕО).

