Лондонские команды не выигрывали на «Олд Траффорд» с 1 января 2014 года.

Чемпионат Англии. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм

В матче 3-го тура чемпионата Англии «МЮ» принимает «Тоттенхэм».

Семь последних матчей между этими соперниками завершались победами хозяев.

«Олд Траффорд» – самое неудачное место для «Тоттенхэма»: всего 9 очков в 26 матчах.

Ни одна лондонская команда не может победить на поле «МЮ» уже больше четырех лет. Последним был «Тоттенхэм» – 1 января 2014 года.

Стартовый состав «МЮ»: де Хеа, Эррера, Смоллинг, Джонс, Погба, Фред, Валенсия, Матич, Шоу, Лингард, Лукаку.

Стартовый состав «Тоттенхэма»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Фертонген, Роуз, Дембеле, Дайер, Деле Алли, Эриксен, Кейн, Лукас Моура.

Первый момент - у Фреда на 11-й секунде.

Чемпионат мира закончился полтора месяца назад, но Лукаку по-прежнему не может забить Льорису.

И снова не судьба.

Шанс для гостей, но падение Моуры в штрафной видит, похоже, только сам Лукас.

Фото: Clive Mason / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru