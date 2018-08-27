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«МЮ» – «Тоттенхэм»: онлайн и лучшие моменты

22:00
«МЮ» – «Тоттенхэм»: онлайн и лучшие моменты
Лондонские команды не выигрывали на «Олд Траффорд» с 1 января 2014 года.
Чемпионат Англии. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм
  • В матче 3-го тура чемпионата Англии «МЮ» принимает «Тоттенхэм».
  • Семь последних матчей между этими соперниками завершались победами хозяев.
  • «Олд Траффорд» – самое неудачное место для «Тоттенхэма»: всего 9 очков в 26 матчах.
  • Ни одна лондонская команда не может победить на поле «МЮ» уже больше четырех лет. Последним был «Тоттенхэм» – 1 января 2014 года.
  • Стартовый состав «МЮ»: де Хеа, Эррера, Смоллинг, Джонс, Погба, Фред, Валенсия, Матич, Шоу, Лингард, Лукаку.
  • Стартовый состав «Тоттенхэма»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Фертонген, Роуз, Дембеле, Дайер, Деле Алли, Эриксен, Кейн, Лукас Моура.

Первый момент - у Фреда на 11-й секунде.

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Чемпионат мира закончился полтора месяца назад, но Лукаку по-прежнему не может забить Льорису.

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И снова не судьба.

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Шанс для гостей, но падение Моуры в штрафной видит, похоже, только сам Лукас.

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Фото: Clive Mason / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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