ЦСКА нашел идеальную замену Головину. И сразу крупно победил

Армейцы разгромили тульский «Арсенал».

«С появлением креативного полузащитника нынешний состав свяжется и будет работать», - сказал мне скаут ЦСКА Андрей Мовсесьян за два дня до подписания хавбека «Эвертона» Николы Влашича. Судя по игре с тульским «Арсеналом», прогноз Мовсесьяна начинает сбываться. Уже на второй минуте Влашич начал атаку, завершившуюся опасным ударом Жамалетдинова, а вскоре отдал предголевой пас Абелю Эрнандесу.

Еще одно заявление скаута ЦСКА: «При поиске новых игроков был сделан акцент на скорости, потому что нужно было убыстрить команду». В этом смысле Влашич - то, что надо. Он и бегает быстро, и соображает. Именно его подбор на своей половине и рывок в атаку привел к удалению Григалавы, которым тренер «Арсенала» объяснил крупное поражение. «Удаление было неоправданно. Это конкретная ошибка рефери. Если бы не удаление, мы отыграли бы намного лучше. Большое уважение судье».

Забавно, что Григолава ушел с поля при счете 1:0, но второй мяч ЦСКА забил в равных составах, потому что прямо перед голевой атакой Влашич покинул поле из-за судорог, а Гордюшенко еще не успел его заменить. Еще интереснее, что именно после удаления «Арсенал» сочинил свой самый опасный момент - прицельный дальний удар нанес Ткачев.

Гончаренко был не в восторге от игры после удаления Григалавы: «Стартовые пятнадцать минут - именно то, что хочется видеть в нашем исполнении. Но молодая команда нестабильна - не можем играть в таком режиме весь матч. В частности, мы могли бы лучше контролировать игру в большинстве».

За вычетом пары ошибок Влашич провел отличный матч (три острых паса, два удара в створ), добавив атакам ЦСКА изобретательности и скорости, которых не хватало в Суперкубке и первых трех турах. Идеальная замена Головину. Важность Влашича для ЦСКА подтвердил и эпизод на 72-й минуте: когда у Николы начались судороги, Акинфеев пробежал почти треть поля, чтобы проверить состояние Влашича и похлопать его по спине. К слову, заменивший Влашича Гордюшенко несколько раз ошибся в передачах, но в итоге отдал голевой пас Чалову, уйдя перед этим из-под жесткой опеки Комбарова.

Никола - не единственный, кто вынужденно покинул поле. Еще в первом тайме травмировался Щенников, едва не открывший счет на третьей минуте после передачи с фланга Жамалетдинова. «С Влашичем ничего серьезного, просто судороги. А состояние Щенникова мы еще оценим. Но, безусловно, травма Щенникова - проблема для нас», - признал Гончаренко.

Из-за дисквалификации Набабкина и травмы Кучаева травма Щенникова действительно стала проблемой. Второго левого бровочника в запасе не было, а смещать туда левшу Магнуссона Гончаренко не стал, потому что игрока, который занял бы место Хердура в защите, в запасе тоже не было. В итоге вышел Чалов, а налево поначалу отошел Жамалетдинов, выскакивавший на эту позицию прошлой весной - в матче с «Краснодаром». Во втором тайме слева действовал Бистрович, и во многом именно новое расположение привело к его первому голу в составе ЦСКА.

«Крупная победа радует. Три забитых мяча - очень хороший результат. Мне нравится коммуникация и ответственность, которая есть у наших молодых игроков». Во втором тайме, после фола в центре поля, Яка Бийол стал громко высказывать претензии Бекао. Заметив это, Гончаренко приблизился к полю и похлопал, успокоив молодежь.

Если в первых турах ЦСКА смотрелся довольно удручающе, а атаки команды выглядели безыдейными, то в игре с «Арсеналом» у команды появились и мысль, и нужные скорости, и азарт. Правда, три месяца назад ЦСКА разнес «Арсенал» со счетом 6:0, так что нынешней редакции армейского состава еще есть куда расти.

Чемпионат России. 2018-19. Тур 04

ЦСКА (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 3:0 (1:0)

Голы: Эрнандес, 10 (ВИДЕО). Бистрович, 77 (ВИДЕО). Чалов, 83 (ВИДЕО).

Удаление: Григалава, 67.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня