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«Реал» - «Атлетико». Онлайн и лучшие моменты

21:00
«Реал» - «Атлетико». Онлайн и лучшие моменты

Прямая трансляция матча за Суперкубок УЕФА.

Футбол. Суперкубок УЕФА. Реал - Атлетико

Факты о матче: 

  • Лопетеги может выиграть свой первый трофей в качестве главного тренера «Реала».
  • «Реал» - действующий обладатель Суперкубка, всего у мадридцев четыре победы в турнире.
  • Если «Реал» завоет трофей сегодня, то он останется в команде навечно.
  • «Атлетико» дважды в своей истории выигрывал Суперкубок.
  • Состав «Реала»: Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Тони Кроос, Каземиро, Иско, 

    Гарет Бэйл, 

    Карим Бензема, 

    Марко Асенсио.

  • Состав «Атлетико»: Ян Облак, Хуанфран, Диего Годин, Стефан Савич, Лукас Эрнандес, Коке, Родри, Диего Коста, Сауль Ньигес, Тома Лемар, Антуан Гризманн.

Статистика и текстовая трансляция

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer / Getty Images Sport 

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