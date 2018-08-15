«Реал» - «Атлетико». Онлайн и лучшие моменты

Прямая трансляция матча за Суперкубок УЕФА.Футбол. Суперкубок УЕФА. Реал - Атлетико
Факты о матче:
- Лопетеги может выиграть свой первый трофей в качестве главного тренера «Реала».
- «Реал» - действующий обладатель Суперкубка, всего у мадридцев четыре победы в турнире.
- Если «Реал» завоет трофей сегодня, то он останется в команде навечно.
- «Атлетико» дважды в своей истории выигрывал Суперкубок.
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Состав «Реала»: Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Тони Кроос, Каземиро, Иско,
Гарет Бэйл,
Карим Бензема,Марко Асенсио.
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Состав «Атлетико»: Ян Облак, Хуанфран, Диего Годин, Стефан Савич, Лукас Эрнандес, Коке, Родри, Диего Коста, Сауль Ньигес, Тома Лемар, Антуан Гризманн.
Статистика и текстовая трансляция
Фото: Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer / Getty Images Sport
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