Опасное соседство. «Реал» и «Атлетико» поселились в ста метрах друг от друга

Репортаж «Матч ТВ» из Таллина, где вовсю идет подготовка к Суперкубку УЕФА.

47 игроков в общей сложности взяли с собой в Таллин «Реал» и «Атлетико», включая травмированных, молодежь и тех, чьи шансы выйти на поле стремятся к нулю. Приобщиться к празднику – на худой конец, просто старту сезона – дело важное. Не повезло по сути лишь Мартину Эдегору. Горемычного норвежца вновь отправляют в аренду, и статус восходящей звезды он, похоже, бесповоротно сменил на звание едва ли не главного разочарования всего европейского футбола последних лет. Впрочем, один представитель «Атлетико» все же остался дома. Президент клуба Мигель Анхель Хиль пропустит свой первый Суперкубок УЕФА (в 2010 и 2012 году он приезжал в Монако) из-за деловой встречи, намеченной на эту недель в консульстве Мадрида. По своей значимости это потеря для «Атлетико» примерно такая же, как отсутствие Эдегора у «Реала».

В целом в действиях обоих клубов оказалось на удивление много схожего. Команда Симеоне вылетела из Таллина в Мадрид в 15:15, а буквально через час с небольшим за ней проследовала и делегация «Реала». В столице Эстонии «сливочные» поселились в самом центре города в Swissotel. «Атлетико» выбрал вариант с Radisson Blu Sky… всего в ста метрах от гостиницы соперника.

То же самое можно сказать о подготовленных фан-зонах. От одной до другой можно добраться пешком за семь минут. Понятно, что в городе с населением в 400 тысяч особо не размахнешься, но, думается, завтра болельщики обеих команд услышат много всего доброго и вечного друг от друга. Для этого им даже не понадобится особо покидать пределы фан-зон.

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На открывшем год назад стадионе «Ванда Метрополитано» специальными памятными знаками «Атлетико» отдал должное тем, кто провел сто и более матчей за клуб. Одним из таких является легендарный Уго Санчес, мексиканский форвард, в начале 1980-х зажигавший за «полосатых». В 1985-м нападающий ушел в мадридский «Реал» с тех пор стал персоной нон-грата для половины столицы. Перед матчем прошлого сезона с «Малагой», первого для «Атлетико» на новой арене, об этом факте вспомнили наиболее радикально настроенные группы фанатов. На изображение игрока были вылиты литры пива и затушены десятки сигаретных бычков.

В субботу та же участь ожидала надпись, посвященную Тибо Куртуа. Ее испачкали краской, добавили слово «крыса», и в итоге клуб даже вынужден был приставить двух охранников, чтобы вандалы остановились.

К сожалению, бельгийский вратарь сам немало сделал для того, чтобы его переход из «Челси» в «Реал» срезонировал. На презентации, прошедшей на «Сантъяго Бернабеу», он целовал эмблему королевского клуба, причем сам признался, что совершил такой поступок впервые в карьере. Нормальный такой месседж для «Атлетико» и тех самых 100+ матчей за команду.

Кроме того, Куртуа пришлось извиняться за песню, исполненную пять лет назад после победы «Атлетико» в мадридском дерби в финале Кубка короля. Кричалка содержала не самую цензурную лексику. «Я был слишком молод тогда и уже просил прощение за содеянное. Могу лишь еще раз принести извинения».

В интервью BBC агент Тибо заявил, что никакого трансфера не случилось бы, если бы семья голкипера находилась в Лондоне вместе с игроком. Мол, основной мотивацией Тибо было вернуться в Мадрид, чтобы быть рядом с двумя детьми. Возвращение действительно случилось, но не совсем такое, каким хотелось бы его видеть болельщикам «Атлетико».

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги на пресс-конференции заявил, что уже знает, кто займет место в воротах в Суперкубке. Называть имя он не стал. Скорее всего, его не раз назовут в среду фанаты «Атлетико». По соседству с другими, довольно опасными эпитетами.

Фото: Alexander Hassenstein / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru