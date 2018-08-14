Опасное соседство. «Реал» и «Атлетико» поселились в ста метрах друг от друга

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
live
20:25 Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция. "Спартак" (Россия) - ПАОК (Греция)
20:25
Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция. "Спартак" (Россия) - ПАОК (Греция)
22:25
"UFC Top-10". Противостояния. [16+]
22:50
Новости.
23:00
Все на Матч!.
23:30
Настоящая легенда. [16+]
01:35
Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из США. Ф. Емельяненко - Ф. Мир [16+]
03:35
Златан. Начало. [16+]
05:30
Неизвестный спорт. [16+]
06:30
Вся правда про.... [12+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Новый кулак ярости. [16+]
10:35
Утомлённые славой. [16+]
11:05
Новости.
11:10
Все на Матч!.
11:35
Футбол. Лига чемпионов. "Спартак" (Россия) - ПАОК (Греция) [0+]
13:35
"Спартак" - ПАОК. Live. [12+]
13:55
Новости.
14:00
Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версиям IBO, WBA и WBC в среднем весе. Трансляция из США. Г. Головкин - В. Мартиросян [16+]
16:10
Новости.
16:15
Все на Матч!.
16:45
Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе. Трансляция из США. Д. Уайлдер - Л. Ортис. А. Диррелл - Х. Ускатега [16+]
19:00
Новости.
19:10
Футбол. Товарищеский матч. Прямая трансляция. "Барселона" (Испания) - "Бока Хуниорс" (Аргентина)
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Зимние виды Водные виды HYPEMETER Фитнес Девушки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Опасное соседство. «Реал» и «Атлетико» поселились в ста метрах друг от друга

Евгений Шуваев
20:35
Опасное соседство. «Реал» и «Атлетико» поселились в ста метрах друг от друга
Репортаж «Матч ТВ» из Таллина, где вовсю идет подготовка к Суперкубку УЕФА.

47 игроков в общей сложности взяли с собой в Таллин «Реал» и «Атлетико», включая травмированных, молодежь и тех, чьи шансы выйти на поле стремятся к нулю. Приобщиться к празднику – на худой конец, просто старту сезона – дело важное. Не повезло по сути лишь Мартину Эдегору. Горемычного норвежца вновь отправляют в аренду, и статус восходящей звезды он, похоже, бесповоротно сменил на звание едва ли не главного разочарования всего европейского футбола последних лет. Впрочем, один представитель «Атлетико» все же остался дома. Президент клуба Мигель Анхель Хиль пропустит свой первый Суперкубок УЕФА (в 2010 и 2012 году он приезжал в Монако) из-за деловой встречи, намеченной на эту недель в консульстве Мадрида. По своей значимости это потеря для «Атлетико» примерно такая же, как отсутствие Эдегора у «Реала».

В целом в действиях обоих клубов оказалось на удивление много схожего. Команда Симеоне вылетела из Таллина в Мадрид в 15:15, а буквально через час с небольшим за ней проследовала и делегация «Реала». В столице Эстонии «сливочные» поселились в самом центре города в Swissotel. «Атлетико» выбрал вариант с Radisson Blu Sky… всего в ста метрах от гостиницы соперника.

https://twitter.com/Realmadridplace/status/1028951724567023616

То же самое можно сказать о подготовленных фан-зонах. От одной до другой можно добраться пешком за семь минут. Понятно, что в городе с населением в 400 тысяч особо не размахнешься, но, думается, завтра болельщики обеих команд услышат много всего доброго и вечного друг от друга. Для этого им даже не понадобится особо покидать пределы фан-зон.

***

На открывшем год назад стадионе «Ванда Метрополитано» специальными памятными знаками «Атлетико» отдал должное тем, кто провел сто и более матчей за клуб. Одним из таких является легендарный Уго Санчес, мексиканский форвард, в начале 1980-х зажигавший за «полосатых». В 1985-м нападающий ушел в мадридский «Реал» с тех пор стал персоной нон-грата для половины столицы. Перед матчем прошлого сезона с «Малагой», первого для «Атлетико» на новой арене, об этом факте вспомнили наиболее радикально настроенные группы фанатов. На изображение игрока были вылиты литры пива и затушены десятки сигаретных бычков.

В субботу та же участь ожидала надпись, посвященную Тибо Куртуа. Ее испачкали краской, добавили слово «крыса», и в итоге клуб даже вынужден был приставить двух охранников, чтобы вандалы остановились.

https://twitter.com/bghayward/status/1028350764064944128

К сожалению, бельгийский вратарь сам немало сделал для того, чтобы его переход из «Челси» в «Реал» срезонировал. На презентации, прошедшей на «Сантъяго Бернабеу», он целовал эмблему королевского клуба, причем сам признался, что совершил такой поступок впервые в карьере. Нормальный такой месседж для «Атлетико» и тех самых 100+ матчей за команду.

Кроме того, Куртуа пришлось извиняться за песню, исполненную пять лет назад после победы «Атлетико» в мадридском дерби в финале Кубка короля. Кричалка содержала не самую цензурную лексику. «Я был слишком молод тогда и уже просил прощение за содеянное. Могу лишь еще раз принести извинения».

https://twitter.com/Atleticoslorca/status/1027287097026273284

В интервью BBC агент Тибо заявил, что никакого трансфера не случилось бы, если бы семья голкипера находилась в Лондоне вместе с игроком. Мол, основной мотивацией Тибо было вернуться в Мадрид, чтобы быть рядом с двумя детьми. Возвращение действительно случилось, но не совсем такое, каким хотелось бы его видеть болельщикам «Атлетико».

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги на пресс-конференции заявил, что уже знает, кто займет место в воротах в Суперкубке. Называть имя он не стал. Скорее всего, его не раз назовут в среду фанаты «Атлетико». По соседству с другими, довольно опасными эпитетами.

Фото: Alexander Hassenstein / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+