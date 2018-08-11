Денис Глушаков: «Игроки «Анжи» весь матч оборонялись, хотели быстро мяч отобрать, но не успевали»

Большой спич полузащитника «Спартака» после победы над «Анжи».

— Ожидали, что будет «Анжи» играть от обороны, — сказал в смешанной зоне Глушаков. — У них такая ситуация сейчас в команде, в регионе, в футболе… Думаю, в этом регионе должен быть футбол. По поводу игры — хотелось быстро через фланги переводить мяч, тем самым вскрывая оборону соперника. Один в один оставляли Промеса и Ташаева. Мы видели, что они успевают перестраиваться. Массимо просил, чтобы мы вклинивались вперед, атаковали и помогали сзади.

— Если бы не было двух удалений, дожали бы «Анжи»?

— Что ни делается, все к лучшему. В любом случае тяжело было играть. Даже на тренировках бывают такие упражнения: десять против восьми или шесть против четырех. Атаковать труднее, чем обороняться. Мы много атаковали, но мяч не шел в ворота. Инициатива была у нас, стремились забить. Где-то удача отвернулась.

— Как оцените дебют Рассказова?

— Для такого мачта он сыграл достойно, выполнил установку тренера. О его игре будет судить тренер и на теории подскажет по ошибкам.

— На поле чувствовалось, что игра была жесткой? Все-таки два удаления.

— Может быть, ребята где-то пытались на опережение сыграть и не успевали за счет мастерства наших футболистов. Они весь матч оборонялись, хотели быстро мяч отобрать, но не успевали.

— Но все равно показалось, что «Анжи» хорошо играл в защите.

— Команда вышла на этот матч в обороне с очень высокими футболистами – все под 190 см. Может быть, им было трудно сдержать нас, низкорослых. Наверное, ставку сделали на верховые единоборства.

— Вернулся Джикия, это поможет в следующих матчах?

— Мы – «Спартак», и нам важен каждый футболист.

— Как встретили Романа Еременко?

— Нормально встретили. У него был длительный перерыв, мы видели, как он тренируется. Пока о чем-то рано говорить, в любом случае желаем ему удачи и проявить себя достойно.

— С командой Еременко познакомился?

— Да, его представили нам. Он сказал, что соскучился по игре, очень хочет играть.

— Как себя чувствуете после травмы? Голова, шея – в порядке?

— Ну, играл же сегодня, значит, все в порядке.

— Вы же говорили, что можете и без головы сыграть, если что…

— Вроде сегодня с головой играл — были хорошие передачи, зарабатывал штрафные, бил по воротам.

— «Спартак» провел три матча в чемпионате России — ноль пропущенных мячей. Съездил в Салоники — сразу три пропустил. Чувствуется разница между турнирами?

— Тут дело другое. Бывают ошибки индивидуальные, бывают командные. Мы не выполнили установку тренерского штаба и из-за этого пропустили голы. Все-таки параллели с матчем с «Анжи» проводить не стоит. При всем уважении мы выше их на голову. До этого матча думали об «Анжи», а сейчас все мысли о ПАОК.

— В межсезонье команда полностью поменяла процесс подготовки. Было меньше физики и больше игр. Как себя сейчас чувствуете?

— За всех говорить не стану, время покажет. Вроде я готов на 100%.

Чемпионат России. 2018-19. Тур 03

«Спартак» (Москва) — «Анжи» (Махачкала) — 1:0 (0:0)

Гол: Зе Луиш, 70 (ВИДЕО).

Удаления: Понсе, 49. Белоруков, 68 (оба - «Анжи»).

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