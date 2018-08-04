В нашем футболе теперь можно все. Дзичковский - о деле Армавира и Хабаровска

КДК РФС оставил в силе результат матча «Армавира» со «СКА-Хабаровском»
«Армавир» подаст апелляцию на решение КДК РФС
Сергей Передня: «Решение КДК? Менеджмент клуба провел качественную работу»
Президент «Армавира»: «Если Челоянц в субботу примет решение о снятии клуба, игра с «Тамбовом» не состоится»
Александр Григорян: «Решение КДК по «Армавиру» показывает, что в российском футболе двойные стандарты»
«Армавир» не будет сниматься с первенства ФНЛ из-за скандала в стартовом матче
Фото: ФК «Армавир»