В нашем футболе теперь можно все. Дзичковский - о деле Армавира и Хабаровска

Краткое содержание предыдущих серий. В матче Олимп-ФНЛ «СКА-Хабаровск» – «Армавир» за хозяев сыграл дисквалифицированный футболист. Гости подали протест. КДК РФС не нашел виноватых, результат (поражение «Армавира» - 0:3) оставлен в силе. Обозреватель «Матч ТВ» уже не удивляется, но еще замечает подобные красоты.