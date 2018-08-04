«Дошло до того, что Кадиев просто переводит деньги на билеты футболистам со своей карточки». В «Анжи» все очень плохо

Генеральный директор махачкалинской команды Олег Флегонтов рассказал о мучительной финансовой ситуации в клубе.

– На данный момент ситуация с финансированием в «Анжи» прояснилась?

– Ничего не прояснилось. В клубе все по-прежнему тревожно.

– Какова позиция Минфин Дагестана?

– С письмом мы обращались к исполняющему обязанности главы республики Владимиру Васильеву, и по правительственной линии оно в итоге пришло в Минфин. 13 июня мы обратились, ответ получили 27-го. Из него следует, что в бюджете республики не предусмотрено средств на расходы «Анжи». Видимо, это действительно так, а не какое-то лукавство.

– Окончательный отказ от региона вы не получали?

– Руководители республики не говорили: «Нет, финансировать мы не будем». У нас запросили смету расходов, они очень внимательно изучают ситуацию. Очевидно, какое-то движение идет.

– Существуют ли другие реальные способы сохранить клуб на плаву в нормальном состоянии, если регион откажет в помощи?

– Нужно найти мощного спонсора, каким раньше был Сулейман Керимов, он в одиночку содержал команду, и регион в то время ничего в нее не вкладывал. Или же собрать пул спонсоров.

– Уже есть варианты?

– В основном этим занимается Осман Кадиев. У нас 250 миллионов долгов. Нужно, чтобы их кто-то погасил. То есть спонсора, который принесет 200 тысяч рублей или даже два миллиона рублей, недостаточно. Нужна солидная компания, серьезная организация, способная закрыть наши долги и помочь существовать дальше. И вот каких-то таких мощных компаний, как я понимаю, пока нет.

– Какая сумма необходима на данный момент?

– 250 миллионов – это долги, включая в том числе задолженности по зарплатам и налоговые выплаты. Но есть еще текущая деятельность, календарь никто не отменял. И даже если мы погасим долги, все равно понадобятся деньги на проживание, перелеты и прочее. Сейчас игра в Уфе, потом в Москве против «Спартака», следующий матч дома. И даже на него требуются затраты.

– Вопрос с перелетом в Уфу решен?

– Да, билеты уже приобрели, гостиницу заказали, команда вылетает пятого числа. Шестого играет, возвращается седьмого. Я сейчас говорю про основной состав, он находится в Подольске на базе «Витязя». Там мы проводили сбор и решили остаться. Оттуда удобно ездить на гостевые матчи, чтоб не возвращаться в Дагестан. А авиабилеты для молодежного состава, к сожалению, мы не потянули. Молодежка уже отправилась в Уфу на автобусе (более 2000 км. – «Матч ТВ»), оттуда на нем же поедет в Москву (1300 км) и после вернется в Махачкалу (1800 км). Конечно, в таком случае на дорогу уходит очень много времени, плюс ребята сильно устают. Но что делать? Календарь срывать мы не имеем права, а наше финансовое положение оставляет желать лучшего.

– Кто оплачивал перелет в Уфу для основного состава?

– В «Анжи» я работаю с 1 июня, и все это время финансирование клуба производится либо на привлеченные Кадиевым средства, либо на его личные. Дошло до того, что он просто переводит деньги на билеты и другие нужды со своей карточки.

– Арестован единственный банковский счет «Анжи». Можете для финансово необразованных людей объяснить, что это значит и чем грозит команде?

– Примерно 97% финансовых операций мы проводили по безналичному расчету. Теперь, когда арестован счет, отсутствует возможность их проведения. Налоговая приостановила его действие до погашения задолженности, которая составляет порядка 12 миллионов. Это создает колоссальные неудобства. Работать без счета невозможно, наличными мы можем платить не более определенных законом сумм. Предположим, вы нашли нам спонсора, он перечислил средства, но сначала они пойдут на то, чтобы погасить задолженность перед налоговой. И только после этого счет будет разблокирован.

– Футболисты обратились в профсоюз из-за задержек заработной платы. На протяжении какого времени они ее не получали?

– Многим игрокам, которые играли в «Анжи» в прошлом году, зарплата не выплачена с апреля 2018-го. Соответственно, кто пришел в июне, не получали ее с июня. Ситуация нехорошая, но ребята с пониманием к ней относятся, ждут, за что мы им благодарны. Понятно, что так долго продолжатся не может. Надеемся, все выправится.

– Искренне вам этого желаем. Матч против «Урала» вызывает уважение (1:0).

– Мне игра очень понравилась. Может быть не по содержанию в целом, но в ней присутствовал нерв. Ребята показали характер, проявили себя большими профессионалами, настоящими спортсменами и людьми. Руководители клуба и тренеры очень им признательны за такую самоотдачу и самопожертвование. Жаль, что приходится мириться с этими сложностями и терпеть.

Фото: © ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФК «АНЖИ»

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