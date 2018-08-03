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«Это была засада. Я зашел в раздевалку весь в крови». Как стать звездой «Монако»

Денис Романцов
3 августа 12:23
«Это была засада. Я зашел в раздевалку весь в крови». Как стать звездой «Монако»
История Марсело Гальярдо.

Полный комплект формы «Ривер Плейта» появился у него в два года. Благодаря маме, Ане Марии Майдане, сотруднице дома престарелых, вся семья которой болела за этой клуб. А вот попасть в «Ривер» Гальярдо смог только через десять лет. 

На просмотр съехалось человек восемьдесят. Тренер Габриэль Родригес подзывал игроков группами, делил на команды и устраивал матчи. Двенадцатилетний Гальярдо сидел на пригорке час, другой, третий, уже стемнело, многие дети разъехались по домам, а он все ждал своей очереди. Подошел к тренеру: «Вы не забыли про меня?» Наконец вышел на поле, но партнеры попались жадные, и Гальярдо снова обратился к Родригесу: «Мне не дают мяч. Переведите меня в другую команду». Через пятнадцать минут Родригес понял: этот упрямец - то, что ему нужно. С тех пор время на уроки оставалось только ночью (из-за долгой дороги на тренировки и трех матчей в неделю), и в тринадцать лет Гальярдо бросил школу.

Через пять лет после того просмотра главный тренер «Ривера» Даниэль Пассарелла сообщил, что именно Гальярдо заменит уругвайского форварда Рубена Да Силву, удравшего в «Бока Хуниорс». Но не все так просто. После дебюта в основе Марсело столкнулся на тренировке со своим партнером Эрнаном Креспо и так повредил лодыжку, что пришлось оперироваться. «С первого же года профессиональной карьеры я привык играть с болью в правой ноге», - признался Гальярдо журналисту издания El Gráfico Диего Борински. В 1996-м Гальярдо добыл с «Ривером» Кубок Либертадорес, главный южноамериканский клубный турнир, в 97-м был признан лучшим игроком чемпионата Аргентины и все это время почти не тренировался - между матчами лечился и восстанавливался.

Первый мяч в чемпионате Аргентины Гальярдо забил в ноябре 1994-го команде «Депортиво Мандию», которую после дисквалификации за кокаин возглавил Диего Марадона. Через пару недель тот избил президента «Депортиво» Освальдо Круса, оскорбившего игроков в раздевалке, и покинул клуб, а Гальярдо впервые стал чемпионом страны и попал в сборную. Там его ждало новое испытание.

На излете июня 95-го он не забил пенальти Австралии и до конца матча слышал свист аргентинских болельщиков. Всего-то год назад десятым номером сборной был Марадона, а тут - девятнадцатилетний любимчик тренера сборной Пассареллы. Вскоре в Уругвае стартовал Кубок Америки, и, перенервничав, Гальярдо провалил матч с Боливией. Через пару дней его позвали к телефону. Взяв трубку, Марсело сразу услышал свое подростковое прозвище, прилипшее навсегда: «Куколка, двигайся вперед, не обращай внимание на свист. Личностей всегда пинают. Я с тобой». - «Спасибо, Диего».

Звонок Марадоны улучшил настроение, но оставалась боль в лодыжке. Она сковывала, и до отъезда Ариэля Ортеги в «Валенсию» Гальярдо сделался в «Ривере» запасным. Зато потом он выдал лучший сезон в карьере и, ассистируя в атаке чилийцу Марсело Саласу, выиграл два трофея за четыре декабрьских дня - Суперкубок Либертадорес и чемпионат Аргентины. Через полтора часа после победы в чемпионате Гальярдо женился на Алехандре Лароссо, подруге детства.

В своей книге «Монументальный Гальярдо» Марсело вспоминал: «Главной проблемой было убедить священника обвенчать нас в воскресенье, потому что тогда было принято жениться в пятницу или субботу». После игры с «Архентинос Хуниорс» Гальярдо прямо в игровой форме сел в полицейскую машину, которая стремительно вывезла его с территории стадиона. Потом он пересел в машину скорой помощи (полиции нужно было вернуться к стадиону) и рванул домой, чтобы принять душ и успеть в церковь. На вечеринке по случае всех трех торжеств его поздравлял президент Аргентины Карлос Менем.

В сборной радостей было меньше. За месяц до чемпионата мира-98 Гальярдо повредил подколенное сухожилие. Какая боль! Пропустив первый матч, он сыграл пятнадцать минут против Ямайки (5:0), забил пенальти англичанам в послематчевой серии 1/8 финала, но в той же игре неприличным жестом отреагировал на тактическое замечание тренера Пассареллы и пропустил четвертьфинал с Голландией, после которого Аргентина полетела домой.

Через год Гальярдо узнал от агента Хуанито Берроса о предложении «Монако». Вернувшись в свою комнату, Марсело поделился новостью с соседом, ветераном Леонардо Астрадой. Тот посоветовал принять предложение, и Гальярдо пошел в тренажерный зал, где, крутя педали велотренажера, травмировал мениск. В тот же день он перенес операцию и быстро поправился благодаря кинезиологу Хорхе Бомбичино. В начале нулевых тот устроился в «Вильярреал» и, сидя на скамейке рядом с тренером Пеллегрини, достиг полуфинала Лиги чемпионов, а потом, устав от гонки за результатами, открыл клинику в Милане, где лечил почти всех аргентинцев, игравших в Европе - от Кавенаги до Тевеса.

А в 1999-м Бомбичино стал одним из первых гостей Гальярдо в его новой квартире в Монако, с балкона которой виделась трасса «Формулы-1». «Монако» купил Марсело за 9,36 миллиона долларов, хотя медосмотр вышел так себе. Марсело напряг мышцы, надеясь скрыть недавнюю травму, но врач попросил расслабиться, Гальярдо послушался, и в этот момент в колене раздался треск. Из клиники Марсело вышел, хромая.

На предсезонном сборе в Швейцарии тренер «Монако» Клод Пюэль увлек игроков в горы. Пройдя триста метров, Гальярдо ощутил боль в спине и спустился, держась за двух игроков. Боль от растяжения связок колена не давала тренироваться ни в Швейцарии, ни на втором сборе во французском Клерфонтене. С помощью нападающего «Монако» Давида Трезеге, выросшего в Аргентине, Гальярдо объяснил доктору: в Аргентине ему перед каждым матчем кололи противовоспалительное, без этого он просто не сможет играть. Доктор долго отказывался, но в итоге сделал укол. Через два дня Гальярдо начал тренироваться, а через неделю вышел на матч первого тура с «Сент-Этьеном», присоединившись в полузащите к Коштинье и Сабри Лямуши.

Трезеге помог Гальярдо освоиться в новой стране: селился с ним в номере перед выездными матчами (хотя в «Монако» было принято жить по одиночке), звал на обеды, но Марсело все равно скучал по Аргентине, регулярно созванивался с Лео Астрадой и каждое воскресенье смотрел по кабельному каналу матчи «Ривера». Тоска по родине рассеивалась только на поле. До конца 2000 года Гальярдо забил четыре мяча и вывел «Монако» на первое место, но чем сильнее он играл, тем больше ему доставалось. За шестьдесят минут в февральском матче с «Лионом» он получил по ногам двадцать раз.

Спустя два месяца «Монако» мог стать чемпионом, если бы обыграл в гостях «Марсель», боровшийся за выживание. Во французской лиге Гальярдо обожал выездные матчи. На стадионе Монако пять тысяч человек, а на марсельский «Велодром» набилось в десять раз больше. Но соперник повел 1:0, за восемь минут до перерыва судья Ален Сар удалил лидера «Марселя» Ивана де ла Пенью, а Гальярдо приобнял и успокоил его, что выглядело как провокация. В перерыве на Гальярдо набросились тренер «Марселя» Кристоф Галтье и несколько игроков. Секунд пятнадцать-двадцать его колотили руками и ногами.

«Это была засада. Я зашел в раздевалку весь в крови, а мои партнеры сидели на своих местах как будто ничего не случилось. Я взбесился. Стал кричать, перевернул стол с водой, соком и кофе, разбросал бутылки, после чего меня успокоили и начали оказывать медицинскую помощь». Назавтра спортивный директор «Монако» Анри Банкьери жаловался: «У Гальярдо фингал под глазом и сильные боли внизу живота. Наш врач боялся, что будет внутреннее кровотечение, и до четырех утра Гальярдо оставался в больнице». Тренера Галтье дисквалифицировали на полгода, «Монако» стал чемпионом, а французские журналисты признали Гальярдо лучшим игроком сезона.

Марсело огорчало, что в Монако никому нет дела до футбола, но в то же время его пленяла атмосфера княжества, где на улице можно встретить Мэджика Джонсона или Михаэля Шумахера, а в баре - поющего а-капелла Боно из U2. В 2003-м в Монте-Карло нагрянул главный тренер сборной Аргентины Марсело Бьелса. Гальярдо пригласил его в Hotel de París, один из самых роскошных в княжестве, и оделся соответственно. Бьелса же появился в спортивном костюме, и его не пустили в ресторан отеля.

А Гальярдо после чемпионского сезона не пустили в «Баварию». За два года «Монако» продал всех лидеров, Трезеге, Бартеза, Саньоля, Лямуши, но Гальярдо был любимым игроком принца Альберта, и это исключало его уход. А потом возник тренер Дешам, который хвалил Марсело в личных беседах, но редко выпускал на поле. Теперь уже «Монако» был готов продать Гальярдо (что интересно, «Марселю»), но сам он добивался разрыва контракта и возвращения в «Ривер Плейт», где получал бы в четыре раза меньше.

В офисе «Монако» перестали отвечать на звонки, и тогда он сам явился к временному президенту клуба. Секретарь сказала, что его нет, но Марсело стал долбить в дверь, пока не открыли. В кабинете сидели президент и агент Дешама, отвечавший в «Монако» за трансферы. Гальярдо потребовал немедленно подписать документы о расторжении контракта, но президент отказался и позвонил своему коллеге из «Марселя», который сказал Гальярдо по громкой связи: «Мы уже отправили тебе контракт!» Гальярдо ответил, что уже пообещал вернуться президенту «Ривера» Агилару. В тот день он все же разорвал контракт с «Монако» и улетел в Буэнос-Айрес.

Дважды став чемпионом Аргентины, Гальярдо вернулся во Францию, в «ПСЖ» - но в неудачное время. Январь 2007-го. Клуб опустился на семнадцатое место, и тренера, который звал Гальярдо, уволили через несколько дней после его дебюта. Первое, что Марсело услышал от нового тренера Поля Ле Гуэна: «Ты мне не подходишь». Из-за скверных результатов и угрозы вылета Ле Гуэну все же приходилось иногда выпускать Гальярдо, и тот даже забивал, но отношение тренера не менялось. Жене Марсело нравилось жить в Париже, дети ходили во франко-испанскую школу в трех кварталах от дома, но Гальярдо не мог работать с Ле Гуэном и настоял на уходе из «ПСЖ». Отказав «Сан-Лоренсо», любимому клубу отца, он выбрал вашингтонский «Ди Си Юнайтед». Это выбор привел его к инвалидной коляске.

Получив новую травму, Гальярдо попросился к кинезиологу Бомбичино, но американцы отправили его в Мюнхен. Там у Марсело обнаружили две паховые грыжи. Назначили две операции - по одной на каждую грыжу: «Не знаю, почему простую операцию нельзя было провести за один раз, - недоумевал Гальярдо в своей книге. - Мне обещали, что через десять дней я вернусь к тренировкам, но, выехав из клиники на инвалидной коляске, я через десять дней не начал даже ходить. Они испортили мою карьеру». Встав на ноги, Гальярдо вернулся в Южную Америку и, доиграв в Уругвае, там же начал тренировать, а в 2014 году возглавил «Ривер Плейт». Одно из первых решений - вернуть в клуб кинезиолога Бомбичино, с которым знакомы полжизни. Через год «Ривер» проник в финал Кубка Либертадорес.

Финал Кубка Либертадорес - против мексиканских «Тигрес» - состоял из двух матчей. Гостевой кончился нулевой ничьей, но Гальярдо нарвался на удаление, означавшее недопуск на тренерскую позицию в следующем матче, и потерял из-за травмы основного форварда Родриго Мору. В Буэнос-Айрес летели с двумя пересадками, в Панаме и Лиме. Жутко вымотались, от безделья игроки кидались подушками, зато у тренера было время решить, кем заменить Мору. Дриусси еще ребенок, Савиола не в форме… Гальярдо выбрал Фернандо Кавенаги. Тот оставил «Ривер» в двадцать лет ради московского «Спартака», но не раскрылся в Европе и в 2011 году вернулся в родной клуб, чтобы помочь ему выбраться из второй лиги. Когда Гальярдо возглавил «Ривер», Кавенаги был так плох, что собирался завязывать с футболом. «Он не то что не хотел, а просто не мог бегать», - говорил Марсело в своей книге. Но Гальярдо оставил Кавенаги еще на сезон, пусть и резервным форвардом, и тот помог «Риверу» добыть третий Кубок Либертадорес в клубной истории. «Ривер» победил 3:0.

«Я самый плаксивый мужик в Аргентине, потому что реву, когда фанаты скандируют имя моего сына, - рассказывал отец Гальярдо Максимо журналисту Диего Борински. - Когда «Ривер» выигрывал финал Кубка Либертадорес я спустился в раздевалку за пять минут до конца. Я увидел там Марсело. Не находя слов, мы обнялись и заплакали. Он был очень близок с матерью, моей женой Аной. Меньше года назад ее не стало. Рак унес Ану слишком быстро. Она ходила на матчи Марсело, даже когда ей стало трудно передвигаться. После игр целовала его у дверей раздевалки. Она очень гордилась сыном».  

Фото: Marcelo Endelli / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Henri Szwarc / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Alexander Hassenstein / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Mike Hewitt / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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