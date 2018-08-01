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Андрей Червиченко: «Смолов – позор российского футбола». «Матч ТВ» против

Ульяна Аксёнова
1 августа 20:09
Андрей Червиченко: «Смолов – позор российского футбола». «Матч ТВ» против

Экс-президент «Спартака» подвел итоги первого тура РПЛ и катком проехал по форварду сборной России.

- Как вам такое начало сезона?

- После чемпионата мира тяжело смотреть наш футбол. Разница, конечно, огромная, но потихоньку привыкнем. Старт всегда тяжело дается любой команде: у кого-то нервы, кто-то просто еще не втянулся. Скорее всего, первые три тура пройдут в таком тестовом режиме. Еще открыто трансферное окно, команды приглядываются к другим футболистам, смотрят, кем можно усилиться, а с кем расстаться.

- Что стало лучшим и худшим моментом минувшего тура?

- Лучшее – это Гильерме, который на 94-й минуте отбил пенальти. Самое лучшее, однозначно. А разочарование… Каких-то совсем откровенных нет. Наверное, то, что армейцы не смогли выиграть у «Крыльев» (0:0), хотя все ребята смотрелись хорошо, и те, кто в чемпионате мира участвовал, и остальные. Хотелось бы от команды, которая на 60 процентов состоит из россиян, более радостной игры и лучшего результата.

- Букмекеры считают, что лучшим бомбардиром нынешнего сезона станет Смолов, а абсолютное большинство фанатов (70 процентов) за Дзюбу. Ваши ставки?

- В жизни есть вещи, о которых неприятно говорить. Вот как раз о Смолове мне вообще говорить неприятно. Он - позор российского футбола, на мой взгляд. Обсуждать здесь нечего. Дзюба? Да, он вполне может стать лучшим. Человек-позитив, человек-характер, боец. Буду очень рад, если у него все получится.

- Почему такое отношение к Смолову? Из-за его игры на ЧМ?

- А разве вы там видели игру? Когда все пахали, человек гулял по полю, а в ответственный момент еще и кучу наложил посреди него, столько бегемот не сможет.

- Слышали о ДТП с участием его авто?

- Ничего удивительного. Человеку стоит больше думать о футболе и о спортивном режиме.

- Сейчас стоит говорить о его трансферных амбициях в Европе?

- Да какие амбиции?! Человек похоронил сам себя. Я не понимаю, как к такому турниру, как чемпионат мира, можно было так пофигистически отнестись. Не могу понять, что у человека в голове было. Даже детский мозг эту ситуацию рассудил бы более грамотно. Смолов даже не попытался. По-моему, он – единственный человек, который вообще не понял, куда попал.

- Возможно, это последствия колоссального давления, которое на него оказывалось перед турниром? Изначально же именно Смолова называли главной надеждой сборной.

- Я бы сказал, на что там оказывалось давление. Но, боюсь, и так уже перебрал с эпитетами.

- Отступим от темы Смолова. Как вам ребрендинг РПЛ?

- Мне нравится. Теперь турнир более ассоциируется с Россией, и медведь на логотипе в этой стилистике органичен. Подчеркивает национальную принадлежность, это правильное направление. Я - за. Предыдущий был немного колхозный.

- Некоторые считают это откровенной аллюзией с АПЛ.

- Мне тоже сначала так показалось: у них лев, у нас медведь. Но ничего страшного. Проецировать и перетаскивать себе какие-то положительные вещи не так плохо. Хуже, когда мы как обезьяны копируем дерьмо.

Шеф-редактор Matchtv.ru не согласен с мнением Червиченко

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Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, РИА Новости/Владимир Федоренко

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