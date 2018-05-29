Сергей Семак: «Задача у «Зенита» одна — бороться за первое место»

Главный тренер сине-бело-голубых – о первых шагах в новой должности, изменениях в составе и целях команды в предстоящем сезоне.

– О чем в эту минуту думает новый главный тренер «Зенита»?

– Конечно, я очень рад. Сначала хочется поблагодарить «Уфу», которая предоставила мне шанс получить определенный опыт, и Шамиля Газизова за то, что не побоялся рискнуть. Спасибо болельщикам, руководству, тренерскому штабу, игрокам. Они заслужили то место, на котором находятся. Ну, а лично я и моя семья, конечно, рады вернуться в город, который успел стать родным для нас. Было большой честью даже находиться в числе кандидатов на оказавшуюся вакантной должность главного тренера. Получить же назначение очень почетно и приятно. В то же время понимаю, насколько непросто будет – работы много, нужно сразу же приступать к своим обязанностям и приводить в порядок те вопросы, которые есть сейчас.

– Вы ведь уже возглавляли «Зенит». Помните те два матча?

– Исполнял обязанности, если быть точным. В принципе, тогда появилась возможность прочувствовать нутром, каково это – работать главным тренером.

– Вопрос, который вызывает опасения у болельщиков: как Семак найдет общий язык с иностранцами? Для вас в этом есть проблема?

– Проблем много, но я не вижу нерешаемых. Со всеми нужно работать, находить контакт. Я думаю, все в команде – профессионалы, и каждый должен заниматься тем делом, которое от него ждут и которое он должен выполнять. На мой взгляд, все должны работать в наших общих интересах. Если у игрока есть желание работать, приносить пользу, выступая за клуб, никаких вопросов нет, тогда уже нужно тренеру приложить все усилия и умения для того, чтобы использовать лучшие качества футболиста. Если у кого-то недостаточно желания играть, естественно, нужно искать то место, где игрок будет получать удовольствие от того, что делает.

– У вас выбор большой – очень много футболистов вернется из аренды.

– Да, выбор большой, и сейчас одна из главных задач – определить круг игроков, которые поедут на первые сборы, на которых мы будем рассчитывать в этом сезоне.

– У болельщиков самый острый вопрос: кому новый главный тренер отдает предпочтение – Заболотному или Дзюбе?

– Это мы очень скоро узнаем, а сейчас нужно вникнуть в ситуацию и многие аспекты перепроверить. Было бы неправильно, не поговорив ни с кем из ребят, озвучивать такие вещи. Все-таки нужно для начала решить все с руководством и игроками: поговорить, узнать, посмотреть, в каком состоянии и функциональном, и эмоциональном после сезона футболисты находятся, кто насколько готов. Кому-то придется немного поиграть в аренде, с кем-то придется расстаться. Это жизнь, от этого никуда не деться.

– Можете что-то сказать о новом тренерском штабе?

– Пока не могу окончательно. Тренерский штаб, который сейчас есть, достаточно квалифицированный, но изменения, естественно, будут. Какие именно, решим после личных встреч с людьми, которых я не знаю или с которыми еще не работал как с тренерами. Нужно понять и поговорить со всеми. Это касается и административного штаба, и врачей, и массажистов. Всех, кто находится в моей компетенции.

– Когда подписывается договор, ставят задачи. Какие стоят перед вами?

– Только бороться за первое место. «Зенит» не может ставить других задач. Задача номер один – возвращение в Лигу чемпионов, это приоритет. Команда достаточно молодая, и нам нужно понимать, насколько молодые игроки будут прогрессировать с той скоростью, с которой это необходимо для нашего общего роста. Это важный вопрос, будем исходить из него. Наверное, в следующем сезоне на титул будут претендовать еще пять-шесть команд, но мы точно не хуже. А дальше – посмотрим, как будем играть, насколько реально быть первыми.

– Возможно, необходима точечная работа по усилению. Есть ли карт-бланш у нового тренера?

– Мы уже начали работать в этом направлении, сегодня с Сергеем Фурсенко поговорили. Конечно, в каждое трансферное окно для усиления команды необходимы один-два качественных футболиста. Это будет хорошо с точки зрения конкуренции. К сожалению, ушел Кришито, один из лидеров команды последних лет, и, естественно, на те позиции, которые требуют усиления, мы будем рассматривать кандидатов. Главное – чтобы они были сильнее тех футболистов, которые есть. В этом как раз и заключается задачи селекционной службы и тренерского штаба. Найти игроков, которые нас усилят.

– Значит, возможность приобретать есть?

– Да, возможность есть. Мы не обладаем какими-то заоблачными суммами и гигантскими запросами, которые могут взорвать трансферный рынок, нет такой идеи. Но квалифицированные футболисты за разумную цену, конечно, никогда не помешают. Хотя, еще раз повторюсь, станем исповедовать точечную селекцию.

– В Петербурге более сорока тысяч зрителей приходит на каждый матч, за один сезон на стадионе побывали более миллиона человек. Все они хотят видеть комбинационный, красивый футбол. Но нередко можно добиваться успеха и другими тактическими методами. Что для вас важнее – результат или зрелищность?

– Я за баланс. Результат никто не отменял, но если команда будет показывать очень красивый агрессивный футбол и при этом не набирать очки, определенная часть болельщиков поставит вопрос ребром: результата-то нет. Конечно, нужно играть агрессивно, в атакующий футбол, что мы и будем делать фрагментарно, учитывая состояние команды и игроков, а также уровень соперника. Возможны и другие тактические ходы, которые будут приносить результат или смогут разнообразить наши действия. Все команды хорошо анализируют, все подстраиваются под игру противника. Сейчас сильно развивается аналитика, и все тяжелее стало удивлять, а эффект неожиданности очень важен и нужен.

– Какую позицию хотели бы сразу укрепить?

– В следующем интервью расскажу более конкретно и по игрокам, и по той точечной селекции, которую постараемся реализовать.

– Что чувствовали в последние дни? Когда состоялась первая встреча с руководством? Это было неожиданно?

– Очень неожиданно! Меня никто не вводил в курс дела, я даже не понимал, зачем меня вызвали. Позвонили из приемной Алексея Миллера, попросили приехать пообщаться. В этой же приемной меня встретил Сергей Фурсенко, мы побеседовали, мне сказали, что есть круг кандидатов, в который вхожу и я. Затем последовала небольшая пауза, которая была необходима для того, чтобы со всеми переговорить, узнать мнения, прислушаться.

– О чем говорили на той встрече?

– О футболе. Только о футболе.

– А о составе?

– Нет, это было уже на следующей встрече. Обсудили перспективы, задачи, проблемы прошлого сезона. А на первой – только футбол и Петербург. Никакой конкретики она не носила, ни на каком совете директоров я не был.

– А сегодня с утра?

– Встретились, поговорили. Несколько дней назад была у нас встреча в Москве, где уже перешли к конкретике: мне сообщили, что я остался одним из кандидатов. А вчера вечером поступило предметное предложение. Я взял пару часов на обдумывание, после чего мы купили билеты и прилетели. Сегодня разговор продолжился у Алексея Борисовича, к нам присоединился Сергей Александрович, перешли к рабочим моментам.

– У вас контракт два плюс один. Что это значит?

– Это значит, два года плюс один на усмотрение футбольного клуба «Зенит».

– Довольны условиями?

– Считаю, договор абсолютно нормальный и правильный, подразумевающий, что команду возглавил молодой специалист без опыта работы с топ-клубами. Для меня сам контракт никогда не стоял во главе угла. Естественно, есть какие-то пожелания, которые обговариваем сейчас в отношении бытовых условий, в моем случае очень важных, поскольку семья достаточно большая и часто перевозить ее из города в город достаточно сложно. Нужно было прояснить эти моменты. В целом, даже не сомневаюсь, что в работе тренером условия контракта не так принципиальны. То есть если человек работает, и руководство эта работа устраивает, никто никогда не будет разговаривать о том, чтобы не продлевать отношения или кого-то выгнать. А если у тебя контракт хоть на 10 лет, но твоя работа не устраивает, разумеется, ты не будешь работать. Для футболистов сроки более значимы. А у нас все четко прописано, никакого «сидячества» до конца контракта с моей стороны при каком-то возможном неудачном результате не будет. Этот вопрос абсолютно понятен для всех – и для меня, и для клуба. Сейчас самое главное – начинать работать, вникать во все организационные вещи, в селекцию, штаб, команду, игроков. Нужно провести много бесед, многое узнать. Начинается горячая пора планирования важного этапа – предсезонной подготовки.

– Помните тот день, когда Лучано Спаллетти сказал, что из Сергея Семака получится очень хороший тренер, и что его надо назначить тренером сборной?

– Думаю, Лучано просто очень хорошо ко мне относится. Не знаю, правда, за какие заслуги. Он прекрасный человек.

– Кто ваши учителя-тренеры? У кого набирались опыта?

– Мне кажется, у каждого специалиста, если мы говорим о топ-тренерах, великих, есть что-то свое. Только поэтому они и поднялись выше тех, кто известен меньше. Говорю и о советских, и о российских специалистах – тех, с кем довелось поработать. Долматов, Бесков, Романцев в сборной. У всех было то индивидуальное, что они пытались привнести. Может, они это тоже от кого-то взяли. Из огромного объема информации - ту часть, которая их устраивает, которая им подходит. У Спаллетти, у Боаша, у всех, кто добился значительных результатов, есть чему поучиться. Не встречал таких тренеров, хотя работал с большим количеством, у кого было бы нечего взять. Каждый был по-своему гениален, профессионален.

– У вас завидная футбольная карьера. Как футбол поменялся за то время, что вы в нем работаете?

– Очень серьезно изменился. И в плане тактических рисунков, и в плане моделей, функционального состояния, подготовки, тренировок. Те монотонные и объемные моменты, которые были раньше, уходят на второй план. Сейчас очень важна интенсивность. Часть функциональной готовности, которая отвечает за то, сколько ты можешь бегать на максимальной скорости или скорости, приближенной к ней. Конечно, есть исключения. Может, ты настолько светлая голова, что тебе все это и не нужно. Тем и интересен футбол. Но сама игра стала гораздо быстрее, работать с мячом теперь гораздо сложнее, поскольку время на принятие решений неумолимо уменьшается. Нужно думать быстро, принимать решения быстро, бегать быстро, все делать быстро. Это реалии нынешнего футбола.

Фото: ФК «Зенит», Getty Images, РИА Новости/Владимир Астапкович

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Источник: Официальный сайт ФК «Зенит»