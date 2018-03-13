Дик Адвокат: «Витесс» может стать для Слуцкого ступенькой в топ-лигу»

Дик Адвокат: «Витесс» может стать для Слуцкого ступенькой в топ-лигу»

Петр Терещенков
Петр Терещенков
21:21

Экс-главный тренер «Зенита», сборных России и Голландии верит в успех Слуцкого в «Витессе».

- Руководство «Витесса» не скрывает, что принимало во внимание ваше мнение по Слуцкому. Как именно отрекомендовали нашего тренера?

- На самом деле лично из «Витесса» ко мне никто не обращался. Но когда появилась информация, что клуб заинтересован в Слуцком, мне позвонили из одного голландского издания с просьбой рассказать о нем, и я действительно дал ему лестную оценку.

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- Что говорили, не припомните?

- Слуцкий – топ-тренер. Он шесть лет работал и добивался успеха в ЦСКА, работал в сборной России. Отметил, что могу сказать о нем только хорошее.

- Свое мнение вы сформировали, когда сами тренировали сборную России и общались со Слуцким как с тренером ЦСКА?

- Я хорошо знал его еще с тех пор, как он возглавлял «Москву». Ну а с ЦСКА он вообще, считаю, проделал отличную работу, трижды приводя команду к чемпионству и удачно выступая в еврокубках.

- Но мы не привыкли считать своих специалистов, добивающихся успеха в РФПЛ, топ-тренерами в европейском масштабе.

- Послушайте, для успешной работы в сильном клубе, а ЦСКА является таковым, тренер должен быть топ-уровня. К тому же Слуцкий смелый человек. Зачем российскому тренеру вообще работать вне страны? В России они трудятся дома, деньги хорошие, чемпионат интересный – вот никто и не стремится уезжать. А Слуцкий предпочел уехать, несмотря ни на что. Это похвально.

- Но начал он не самым удачным образом в «Халле». Знали про его трудности в Англии?

- Ему точно там было непросто. Первый опыт в другой стране, в другом футболе. В таких условиях тяжело сразу добиться успеха.

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- Получается, в «Витессе» шансов проявить себя на европейском уровне больше?

- «Витесс» не такой мощный клуб, как ЦСКА. Сейчас идет на шестом месте в нашем чемпионате. Но здесь хорошие перспективы показать себя.

- С высоты своего опыта, как думаете, реально ли Слуцкому стать крепким европейским тренером и однажды возглавить видную команду ведущего чемпионата?

- Определенно. Леонид еще молод, и работа в «Витессе» как раз и может стать для него ступенькой. Если у него получится, его наверняка позовут на уровень выше, в топ-лигу. Шанс есть, надо им только воспользоваться. Но он уже молодец, раз такой шанс у него появился.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов, РИА Новости/Виталий Белоусов, Getty Images, Nathan Stirk / Stringer / Getty Images Sport / Getty Images 

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