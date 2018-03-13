«Людям нужно нечто большее, чем глухая оборона». Мнение голландских журналистов о назначении Слуцкого в «Витесс»

Легко не будет.

Корреспондент «Матч ТВ» пообщался с коллегами из страны, где скоро начнет работать Леонид Слуцкий.

«Не факт, что «российская формула» сработает в Голландии»

Вот что сказал Лекс Ламмерс, спортивный редактор газеты De Gelderlander. Одного из первых изданий, сообщивших о назначении российского тренера.

– На Слуцкого возлагаются большие надежды, – утверждает Ламмерс. – Все-таки трехкратный чемпион России, экс-тренер сборной. Его ценят за тактическую мысль. Работа в Голландии станет для него вызовом. «Витесс» борется за 4-6 места, претендует на Лигу Европы. Но Слуцкий должен прогрессировать. Клуб и фанаты хотят видеть привлекательную, атакующую игру.

– Как считаете, клуб и фанаты готовы ждать, когда Слуцкий станет атакующим тренером?

– Вообще-то в Голландии предпочитают именно такой футбол. Но постойте, вроде же ЦСКА Слуцкого много атаковал…

– Как сказать. Еще пару лет назад московские ультрас вывешивали баннеры, агрессивно призывавшие играть поострее.

– Но это же не выглядело как «тотальная защита», ведь так?

– Верно, но основной задачей скорее было не пропустить, а дальше все зависело от одного-двух быстрых форвардов.

– Понятно. Нет, в Голландии подобная схема не прокатит. Людям здесь нужно нечто большее, чем глухая оборона. Если Слуцкий решит так играть – столкнется с серьезной обструкцией.

Журналист издания Vi.nl Петер Зварт разобрал тактические идеи Слуцкого в статье «Формула российского чемпионства». Мы пообщались с автором.

– Петер, давайте-ка подробнее о «Формуле» …

– Думаю, назначение Слуцкого – интересное для обеих сторон: как для клуба, так и для тренера. Но вообще-то иностранные специалисты в Голландии не очень распространены.

– Школа не та?

– У Слуцкого были проблемы в Англии. Здесь тоже придется адаптироваться. Получится – отлично. Но если Слуцкий попытается играть в 4-2-3-1, как это делал в России, – будет трудно.

– То есть не факт, что «российская формула» сработает в Голландии?

– И в этом вся суть статьи.

– Окей. Но раз многие понимают, что Слуцкому нужно время, – от тренера не будут ждать мгновенных результатов?

– А вот тут не знаю. Не уверен…

«Витессу» необходим человек с менталитетом победителя»

Но нашлись и другие мнения. Репортер Йерон Каптейнс из газеты De Telegraaf считает, что Слуцкий в «Витессе» это, конечно, эксперимент, но команде сейчас просто необходим тренер с менталитетом победителя.

– Главная проблема, с которой непременно столкнется Слуцкий?

– На мой взгляд, это коммуникации. Знаю, что Слуцкий хорошо говорит по-английски, и это основной язык на тренировках «Витесса». Но у самих футболистов родной язык совершенно разный.

– Как отреагировало футбольное сообщество и простые болельщики на назначение Слуцкого? Они рады? Взволнованы? Испуганы?

– Взволнованы, но в хорошем смысле слова. Думаю, мнение у всех примерно одинаковое. Мы в курсе, что Слуцкий – человек с международным опытом и репутацией большого тренера. Добавить тут нечего.

– У большого тренера получится в «Витессе»?

– Знаете, голландская лига уже не так сильна, как раньше. Большинство классных футболистов сразу уезжает в Англию, Германию или Францию. Российский чемпионат на фоне нашего выглядит куда более серьезным турниром. А Слуцкий – трехкратный чемпион РФПЛ.

– Под игровую философию «Витесса» Слуцкий подходит?

– «Витесс» традиционно играет в атакующий футбол. И это то, чего ждет клуб от тренера. Понятное дело, с командами типа «Аякса» и ПСВ нужно будет обороняться. Но, думаю, из-за этого клуб и выбрал Слуцкого. Он тактически грамотен и умеет прививать разный футбол.

– Только эти два фактора?

– Послушайте, он – первый российский тренер в Голландии. Настало время попробовать что-то новое. Это такой эксперимент. Вообще нет ничего удивительного в назначении Слуцкого. Владелец «Витесса» Александр Чигиринский – русский, к тому же друг Абрамовича. Не секрет, что «Витесс» и «Челси» связаны. Боссы хотят иметь большее влияние на клуб. Поэтому и назначают в одну из команд спортивного директора и тренера из России. Но этот эксперимент выглядит интересно, потому что Слуцкий был успешен в лиге сильнее, чем голландская.

– В таком случае выбор руководства выглядит вполне логичным.

– Конечно. А еще Слуцкий доказал, что он победитель. «Витесс» - хорошая команда, но не способна похвастаться огромным количеством трофеев. Посмотрим, что тренер с таким менталитетом сможет дать клубу.

Фото: Nigel Roddis / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Алексей Филиппов

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