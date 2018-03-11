Новый забег фанатов на поле. Теперь во Франции и их уже двести

Что вообще происходит?

Вчера в Лондоне на матче «Вест Хэм» – «Бернли» случилось такое. Прошло всего несколько часов и история повторилась чуть южнее - в Лилле, но уже в гораздо более серьезных масштабах.

Каких-то семь лет назад «Лилль» становился лучшей команды Франции, прилично смотрелся в еврокубках и строил себе новый стадион. Сейчас все это кажется сном и неправдой. На сегодняшний день «Лилль» – самый проблемный клуб страны, ходячее бедствие.

Вот лишь то немногое, что успело случиться с командой за последние полгода.

Август. В первом своем выездном матче сезона «Лилль» крупно уступает «Страсбуру» (0:3). Тренер команды Марсело Бьелса, недовольный игрой, делает все три замены в первые 38 минут. На 63-й минуте у «Лилля» удаляют вратаря, полевой игрок пропускает в оставшееся время трижды.

Сентябрь. Во время матча «Амьен» – «Лилль» на трибуне рушится заграждение. Матч остановлен. 29 болельщиков получают ранения разной степени тяжести. Следствие выяснило, что причиной тому стали беспорядки на гостевой трибуне – фанаты слишком активно праздновали гол своей команды. Переигровка назначена на 20 ноября – «Лилль» терпит поражение (0:3).

Ноябрь. «Лилль» объявляет о «дисквалификации» Бьелсы – команда занимает 19-е, предпоследнее место, ей грозит вылет. Спустя полмесяца следует увольнение и начинается судебное разбирательства между тренером и клубом касательно размеров неустойки.

Декабрь. На «Лилль» наложен запрет на переходы, в связи с чем клуб не в состоянии даже формально усилить состав в январское трансферное окно.

Сейчас «Лилль» занимает всю ту же 19-ю строчку. В последних шести турах команда не одержала ни одной победы. Но даже если она вдруг начнет выигрывать, понижение в классе ей фактически гарантированно. Национальный директорат по управлению, который следит за финансовым положением клубов во Франции, заявил, что по завершении сезона еще раз проверит дела «Лилля». И если они не улучшатся, клуб отправят во второй дивизион.

И вот результатос всех этих проблем, выплеском накопившихся эмоций и стал матч с «Монпелье» (1:1), который был сыгран вчера. В концовке игры на поле выбежало около двух сотен (!) фанатов, которые направились прямиком к игрокам за разъяснениями. Оставшиеся на трибунах скандировали: «Вы пачкаете наши футболки», «Если мы спустимся, мы вас уроним».

Когда с помощью полиции удалось восстановить порядок, генеральный директор «Лилля» Марк Ингла дал пресс-конференцию, на которой заявил: «Это неприемлемо. На стадионе почти двести камер, мы не будем толерантны по отношению к вандалам. Мы не станем мириться с ситуацией, а будем сражаться и делать все, что в наших силах. Все вместе, с игроками и болельщиками».

Главный тренер «Лилля» Кристоф Гальтье сказал, что его футболисты не заслуживают такого отношения: «Если наши болельщики думают, что рукоприкладство улучшит команду, то вот мой ответ. В раздевалке была тишина. Все были шокированы, никто не злился и не сердился. Вот я пойду сейчас домой, и что дальше? Будут ли поджидать там меня или кого-то из игроков? Если вы планируете делать это, остановитесь».

«Лилль», вне всяких сомнений, ждут жесткие санкции со стороны КДК лиги. Это может быть как закрытие трибун, так и снятие очков. Но катастрофа началась не вчера, а гораздо раньше. Сейчас мы видим лишь ее последствия.

Чемпионат Франции. 2017-18. Тур 29

«Лилль» (Лилль) – «Монпелье» (Монпелье) – 1:1 (1:0)

Голы: Пепе, 41. – Руссийон, 64.

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Фото: globallookpress.com