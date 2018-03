Капитан «Вест Хэма» уронил выбежавшего фаната. В Лондоне недовольны владельцами клуба

Во время матча «Вест Хэм» – «Бернли» у хозяев не было ни одного повода для радости.

В столице Англии сегодня творилась настоящая дичь. Во втором тайме «Бернли» просто разорвал лондонцев, забив три безответных мяча. Но фанатам хватило и одного. При счете 0:1 на поле выбежал один из болельщиков, которому удалось миновать стюардов, но не капитана «Вест Хэма» Марка Нобла. Полузащитник сбил с ног нарушителя порядка и, возможно, сделал бы что посерьезнее, если бы не вмешательство одноклубников и арбитра матча.

Фаната увели, но то было лишь начало. На поле уже неслись его разгоряченные коллеги по ремеслу. Один из них вырвал угловой флажок и поместил его в районе центрального круга.

Когда порядок худо-бедно удалось восстановить, активность перенеслась на трибуны. Фанаты принялись скандировать кричалки в адрес боссов клуба – Дэвида Голда и Дэвида Салливана, которые в этот момент находились в VIP-ложе. На протяжении десяти минут над стадионом разносилось: «Sack the board» («Увольте руководство») и «We are not West Ham anymore» («Мы больше не «Вест Хэм»).

После второго гола на поле вновь начали появляться лишние люди. Один из таких после классического захвата от стюарда принялся доказывать итальянскому легионеру «Вест Хэма» Анджело Огбоне, что тот недостаточно хорош для столь легендарного клуба.

На 85-й минуте Голд и Салливан ретировался со своих мест и покинули арену. При этом к эпицентру событий подтянулось около 30 полицейских и стюардов.

В результате возникшей потасовки пострадала пожилая женщина-стюард, которая упала на ступеньки и получила незначительные повреждения.

Совсем юным фанатам игроки «Бернли» предоставили свою скамейку запасных, чтобы тем вдруг не прилетело в неразберихе.

Отметим, что накануне матча должен был состояться марш протеста болельщиков «Вест Хэма», но в итоге он был отменен.

После 30 туров лондонский клуб с 30 очками занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, на три очка опережая команду из зоны вылета. В последних семи турах «Вест Хэм» добился лишь одной победы.

Чемпионат Англии. 2017-18. Тур 30

«Вест Хэм Юнайтед» (Лондон) – «Бернли» (Бернли) – 0:3 (0:0)

Голы: Барнс, 66. Вуд, 70, 81.