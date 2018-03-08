Георгий Черданцев: «Стал телеведущим назло своей девушке»

8 марта комментатор «Матч ТВ» и ведущий программы «После футбола» рассказывает крутую историю о телевидении и поступке ради девушки.

1996 год. У меня была девушка, она работала на ТВ. Для меня телевидение тогда было совершенно загадочным миром. Я в тот момент к нему вообще не имел никакого отношения. А моя девушка входила в ту самую знаменитую редакцию «Муз-ТВ», из которой выросло много звезд современных медиа.

Она была очень увлечена своей работой. А телевизионная работа, как я теперь знаю, не имеет графика. Не представляешь точно, в котором часу закончится отсмотр снятого материала, монтаж, и так далее.

Мы договаривались встретиться, а она отвечала: «Не знаю, когда освобожусь сегодня. У меня монтаж». Меня это дико бесило. Говорил: «Как же так?! Ты не можешь рассчитать свое время! Это же так элементарно!» «Ты ничего не понимаешь, – отвечала она, – это телевидение!»

Теперь-то я прекрасно понимаю, что подготовка телепередачи или сюжета – дело творческое, способное занять и день, и ночь. Пока не сдашь материал в эфир – нет другой жизни, в том числе личной. Но тогда я об этом не знал. И меня по-хорошему заводило, что у человека есть такая интересная работа в сфере, которая мне совершенно недоступна.

Однажды она в очередной раз с гордостью рассказывала о своих успешных съемках, и меня это всерьез задело. Я решил: нужно установить планку выше, обязательно доказать что-то ей и самому себе.

Помню тот день. Мы как раз обсуждали очередной сюжет, который она сделала. Фоном работал канал НТВ, шла передача «Футбольный клуб».

Думаю, возразить-то нечего, к тому же именно в тот момент я был безработный. Вдруг говорю: «Ладно! Твое «Муз-ТВ» это кабельный канал, а я буду работать вот в этой программе на НТВ!» И на экран показываю.

Она посмеялась, потому что сказанное мной являлось абсолютно беспочвенной бравадой. Это сегодня большое федеральное телевидение по-прежнему остается миром, в который довольно трудно попасть, а 20 с лишним лет назад это была ну просто другая планета, с которой лично у меня не было вообще никаких связей.

Но я сказал и сделал. На следующий день, очнувшись от мечтаний, подумал: «И как же я попаду на ТВ и сдержу обещание? Начал действовать. Через два месяца я был в штате «НТВ-плюс» и сделал первый сюжет для «ФК» на НТВ. Я ей все доказал. Стоит, правда, заметить, что с этой девушкой мы расстались ровно накануне того дня, когда мне нужно было идти на первое собеседование на ТВ. Собственно, я отправился туда с вещами в багажнике своей машины. Это судьба.

Фото анонса:«Матч ТВ»

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