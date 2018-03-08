«Рассчитывался за кольцо целый год». 3 способа удивить девушку

8 марта корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин рассказывает о сюрпризах, которые он делал своей любимой.

Поскольку мы с Таней вместе 11 лет, то различных историй набралось много.

Стикеры по всей квартире

Когда я уезжал из Красноярска, Таня еще оставалась. Ей нужно было доучиться курс в университете. В один из последних дней перед моим окончательным отъездом мы ночевали у нее дома. Я купил огромное количество стикеров-напоминалок и за ночь облепил ими всю комнату: стены, зеркала, шкафы. На каждой бумажке написал какой-то комплимент или приятное воспоминание.

Когда она утром проснулась, то просто офигела. Вся комната от потолка и до пола была обклеена стикерами. Она их потом долгое время не снимала. Ходила, смотрела, читала, умилялась.

Кольцо, которое не по карману

В 2013-м я решил сделать Тане предложение. В тот год я ездил на жеребьевку чемпионата мира в Бразилию. Обратно летели с пересадкой во Франкфурте. Рейс до Москвы задержали, и я пошел бродить по аэропорту. У меня была идея фикс – купить Тане кольцо Tiffany. Для меня тогда это было дико дорого, да и сейчас тоже.

Зашел в какой-то ювелирный магазин в аэропорту Франкфурта, начал смотреть кольца, спрашиваю: «А Tiffany здесь есть?» Мне отвечают: «Вот же. В 20 метрах от вас». Пошел туда, выбрал крутое кольцо. У меня была карта, о которой Таня не знала. На кредитке - лимит, которого почти ровно хватало на кольцо. Обрадовался этому. Пошел к кассе, чтобы рассчитаться, а девушка спрашивает: «Какой у нее размер?» Я вообще понятия не имел, что у колец бывают размеры, тем более не знал, какой размер у Тани. Стоял, парился. Затем попросил девушку примерить кольцо. Я прикинул, что у Тани палец потоньше и взял немного меньшего размера. В общем, потратил огромные деньги на кольцо, которое не факт, что подойдет.

Предложение делал в Германии. Мы были в отпуске. Я надеваю ей кольцо, и оно подходит ровно на один палец – тот, который самый нужный. Потом рассчитывался за кольцо целый год. Таня об этом тоже не знала. Сколько оно на самом деле стоило, рассказал ей только через несколько лет.

Внезапное путешествие

Таня всегда мечтала побывать в Италии, но у нас почему-то никогда не получалось туда поехать. Однажды я решил сделать ей сюрприз на день рождения – второго мая. Заранее ей сказал, чтобы она взяла отгул на работе. Объяснил, что поедем в Подмосковье, подышим воздухом, погуляем.

Утром в день рождения она просыпается, а в комнате много воздушных шариков, и на одном из них написано: «Проткни меня». Внутри записка, на которой нарисован план, где искать первый подарок. Она его находит, а рядом записка, где найти второй. И так далее. Подарки были символические: путеводитель по Риму, подушка для самолета. Различные мелочи, которые намекали на путешествие. Последний подарок был спрятан в нашем чемодане – лист бумаги, красиво перевязанный ленточкой. Она его разворачивает, а там билеты на самолет по маршруту Москва - Франкфурт - Рим.

Вылет был через 5-6 часов. Она радостная начинает собирать вещи и вдруг спрашивает: «А что мы во Франкфурте будем делать?» Она спросонья невнимательно прочитала билет. Когда поняла, что мы летим в Рим, то началась вторая волна радости.

В Италии я все заранее запланировал. Нас встречал взрослый дядька в костюме на «Мерседесе», что на удивление стоило мне не очень дорого. Жили в центре города. На крыше дома была надстройка в виде еще одного небольшого домика, где мы и остановились. Мы прилетели вечером, поднялись на нашу крышу… Огромная луна, чистое небо в звездах, летают чайки и город внизу шумит. Все очень романтично. Провели там четыре-пять дней. С тех пор Таня мечтает еще раз туда слетать. Но, наверное, это произойдет тогда, когда я получу права, чтобы поездить по Италии.

Фото: instagram.com/zanindima