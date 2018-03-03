Смолов делает дубль и портит дебют Карпину в «Ростове»: голы и лучшие моменты

«Краснодар» набрал три очка и остался в чемпионской гонке.
Факты о матче:
- «Краснодар» победил «Ростов» (3:1) и временно поднялся на вторую строчку турнирной таблицы.
- «Ростов» в межсезонье возглавил новый тренер Валерий Карпин, ранее работавший экспертом на «Матч ТВ».
- Стартовый состав «Краснодара»: Синицын, Грицаенко, Гранквист, Шишкин, Петров, Шатов, Классон, Каборе, Мамаев, Перейра, Смолов.
- Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Вилюш, Ингасон, Гулиев, Скопинцев, Ионов, Гацкан, Сигурдарсон, Шомуродов.
Лучшие моменты
Проводящий свой первый матч в основе Скопинцев первым же получает возможность отличиться.Открыть видео
1:0. Смолов отвоевывает себе мяч на подступах к штрафной, бьет из-под Макеева, а Песьяков пропускает не самый сложный мяч.Открыть видео
Прекрасная комбинация «Краснодара» заканчивается выходом Перейры, который тот безбожно губит.Открыть видео
1:1. Шишкин зарабатывает пенальти, похоже, сам не понимая, как именно. Ионов с «точки» безупречен.Открыть видео
2:1. Теперь уже хозяева получат право на одиннадцатиметровый. Тоже довольно спорный. Смолов оформляет дубль.Открыть видео
Шишкин едва не исправляется за эпизод с пенальти, переправляя мяч головой после углового. Рядом со стойкой ворот.Открыть видео
3:1. Гранквист! Сумасшедший рывок ветерана и результативный прострел снимают все вопросы об исходе матча. Мамаев замыкает передачу.Открыть видео
Чемпионат России. 2017-18. Тур 21
«Краснодар» (Краснодар) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 3:1 (1:1)
Голы: Смолов, 28 (ВИДЕО), 60 (с пенальти) (ВИДЕО). Мамаев, 89 (ВИДЕО) — Ионов, 45 (с пенальти) (ВИДЕО).
Текстовая трансляция и статистика
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Смотрите также:
«Кому-то помогает, когда говоришь: «Спустись с небес, ты офигел?». Карпин возвращается в большой футбол
Евсеев набирает первое очко с «Амкаром», судья удаляет троих игроков, болельщики «Зенита» едва не срывают матч. В Петербурге жарко
В этом году за ЦСКА забивает только Дзагоев. И только крутые голы
Что ответил Слуцкий на вопрос Капризова? Футбол против хоккея в студии «Матч ТВ»