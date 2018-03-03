Смолов делает дубль и портит дебют Карпину в «Ростове»: голы и лучшие моменты

«Краснодар» набрал три очка и остался в чемпионской гонке.

Факты о матче:

«Краснодар» победил «Ростов» (3:1) и временно поднялся на вторую строчку турнирной таблицы.

«Ростов» в межсезонье возглавил новый тренер Валерий Карпин, ранее работавший экспертом на «Матч ТВ».

Стартовый состав «Краснодара»: Синицын, Грицаенко, Гранквист, Шишкин, Петров, Шатов, Классон, Каборе, Мамаев, Перейра, Смолов.

Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Вилюш, Ингасон, Гулиев, Скопинцев, Ионов, Гацкан, Сигурдарсон, Шомуродов.

Лучшие моменты

Проводящий свой первый матч в основе Скопинцев первым же получает возможность отличиться.

1:0. Смолов отвоевывает себе мяч на подступах к штрафной, бьет из-под Макеева, а Песьяков пропускает не самый сложный мяч.

Прекрасная комбинация «Краснодара» заканчивается выходом Перейры, который тот безбожно губит.

1:1. Шишкин зарабатывает пенальти, похоже, сам не понимая, как именно. Ионов с «точки» безупречен.

2:1. Теперь уже хозяева получат право на одиннадцатиметровый. Тоже довольно спорный. Смолов оформляет дубль.

Шишкин едва не исправляется за эпизод с пенальти, переправляя мяч головой после углового. Рядом со стойкой ворот.

3:1. Гранквист! Сумасшедший рывок ветерана и результативный прострел снимают все вопросы об исходе матча. Мамаев замыкает передачу.

Чемпионат России. 2017-18. Тур 21

«Краснодар» (Краснодар) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 3:1 (1:1)

Голы: Смолов, 28 (ВИДЕО), 60 (с пенальти) (ВИДЕО). Мамаев, 89 (ВИДЕО) — Ионов, 45 (с пенальти) (ВИДЕО).

Текстовая трансляция и статистика

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

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