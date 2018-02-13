«Здесь даже «Реалу» тяжело играть». ЦСКА не выиграл. Акинфеев не пропустил

Репортаж Дениса Романцова из Белграда, где команда Гончаренко разошлась миром с «Црвеной Звездой».

Утром вторника в Белграде пошел снег с дождем - впервые в этом году. Это не смутило юниорскую команду «Вождовац», чьи тренировки проходят на крыше торгового центра, пристроенного к стадиону. Руководил тренировкой 41-летний Предраг Ранджелович. В детстве он болел за «Црвену Звезду», а карьерного пика достиг в ЦСКА (15 матчей, 9 голов), став семнадцать лет назад одним из первых приобретений Евгения Гинера.

- Обстановка на стадионе будет невероятная, вечером сам увидишь, - говорит Предраг. - Стадион вмещает пятьдесят пять тысяч, но даю слово - придет тысяч семьдесят. «Црвена Звезда» не играла с декабря - люди страшно соскучились по футболу. Атмосфера на местной «Маракане», как на «Энфилде».

- Какая игра против «Црвены Звезды» вам больше всего запомнилась?

- Пять лет назад я забил им на «Маракане» два гола за «Слободу» (Ужице), и мы выиграли 2:1. В том сезоне я стал лучшим бомбардиром сербской лиги, и журналисты предлагали Синише Михайловичу взять меня в сборную - ей как раз не хватало забивного форварда. Но мне уже было тридцать семь - это нереально.

- В чем сила «Црвены Звезды»?

- Тренер Владан Милоевич, сменивший Божовича, сделал команду физически мощнее, она быстрее двигается. Милоевича пока мало знают, но он хороший тренер европейского уровня и здорово прогрессирует. В атаке очень опасны Ричмонд Боакье и Александар Пешич, приехавшие из Италии.

- В составе «Црвены Звезды» есть два юниора, арендованных у «Манчестер Сити».

- Это два брата - Лука и Иван Илич. Первому восемнадцать, второму шестнадцать. «Сити» купил их за пять миллионов и сразу отдал в аренду «Црвене Звезде». В арендном договоре условие, что они должны сыграть определенное число игр за основу «Црвены Звезды». Иличи - очень большие таланты. «Сити» даже составил для них специальную тренировочную программу и чуть ли не отдельного тренера приставил - чтобы ребята физически развивались.

Но в еврокубках их вряд ли выпустят - тут нужен опыт. В «Краснодаре» тоже есть молодые ребята, Игнатьев, Сулейманов, Жигулев, которых я тренировал в академии, но когда команда играла в Белграде, никого из них не поставили.

- В академии «Краснодара» вы тренировали именно нападающих. Как это происходило?

- Разбирали моменты, которые они упускали в предыдущей игре, обсуждали, как это исправить в дальнейшем, развивали игру головой и неосновной ногой. «Краснодар» я покинул два года назад. Предстояли курсы повышения тренерской квалификации, и для этого нужно было вернуться в Белград. К тому же я хочу работать со взрослыми командами. Основа «Краснодара» хотела забрать одного тренера из академии, но выбрала не меня, а Дидье Бианга. Он знает французский и стал тренером-переводчиком. Это нормально, я не обиделся, но мне хотелось развиваться, и я поехал получать тренерскую лицензию в Сербию.

Кстати, во времена работы в академии я приезжал в отель к ЦСКА, когда они прилетали в Краснодар. Встречался со Слуцким и Тошичем, а Василий Березуцкий однажды подарил мне свою футболку.

- Самый тяжелый для вас матч за ЦСКА?

- В сентябре 2001-го мы поехали в Санкт-Петербург. Считалось, что ЦСКА купил лучших игроков России, и мы должны всех разрывать, а мы проиграли «Зениту» - 1:6. Я никогда в жизни не проигрывал с таким счетом и очень сильно расстроился. Захожу после игры в самолет, а все веселятся. Пьют пиво, как будто ничего не случилось. Сейчас-то понимаю, что это нормально - ну, проиграли, бывает, но для нас с Элвером (Рахимичем. - «Матч ТВ») крупное поражение считалось катастрофой, и мы убивались так, будто виноваты именно мы.

- Самое забавное воспоминание о времени в ЦСКА?

- В начале 2002-го, когда Газзаев и другие игроки уезжали в сборные (первая, молодежка, Латвия, Литва), то на тренировку ЦСКА выходили только Рахимич и я. У нас был специальный тренер, с которым мы бегали и отрабатывали технику.

Рахимич тогда отказывался играть за Боснию, а меня в Сербию не звали. Кстати, в 2000 году тренер Владимир Сальков предлагал нам с Элвером играть за сборную Узбекистана. Нам обещали сто тысяч долларов за то, чтобы мы получили узбекский паспорт, и десять - за каждую игру. Мы отказались. Я надеялся пробиться в сборную Сербии, я ж молодой еще был.

- В ЦСКА вы провели меньше года.

- Уход из ЦСКА - моя ошибка. Перед последним сбором в Голландии мне позвонил президент «Зенита» Мутко: «Травмировался Геннадий Попович. Нам нужен форвард!» Сначала я даже не думал уходить, но Мутко настаивал - трансферное окно закрывалось. Газзаев говорил мне: «Борись», но я почувствовал по сборам, что не буду в стартовом составе (в команде-то были Денис Попов с Дмитрием Кириченко и другие форварды). После ухода из ЦСКА все у меня пошло кувырком. Через неделю после перехода в «Зенит» я понял, что это не моя команда.

- Почему не ваша?

- У сербского полузащитника «Зенита» Владимира Мудринича возникла проблема с деньгами. После какого-то поражения он попросил меня выступить переводчиком в разговоре с тренером Юрием Морозовым и сказать, что ему задерживают зарплату. Я ответил: «Переведу, но прошу: не называй сумму, не хочу этого слышать. И я тебе не советую говорить об этом после поражения». - «Нет, я хочу сейчас». Когда я перевел это Морозову, тот разозлился: «Я полагал, он расстроен из-за поражения, а он думает о деньгах». Через два дня мы полетели на сбор в Киев. Морозов позвал к себе Мудринича, еще одного серба, защитника Вьештицу, и меня как переводчика. И начал говорить им тяжелые слова: «У вас все мысли о деньгах». И ругань! Мне стало неприятно: «Я не буду это переводить. Это некорректно. Вы же сами этих людей в команду пригласили. Зачем вы им такое говорите?» Стал спорить с Морозовым. Он уже на меня накинулся: «Я тебя уберу!» - «Делайте что хотите. Я не буду переводить. Потом они в ответ будут ругаться - мне это тоже переводить?» Прошло всего двадцать дней после моего перехода в «Зенит», и у меня начались сложности. Про проблемы Мудринича с Вьештицей все забыли, осталась только моя проблема.

- Что потом?

- Морозова сменил Петржела. Ему сказали: «Ранджелович оштрафован. Он в дубле». Я отказался ехать с дублем на сбор, остался в Петербурге. Мне дали какого-то тренера по легкой атлетике, и он убивал меня каждый день. После этого я забил в первой же игре за дубль, отдал голевой пас, и Петржела, присутствовавший на матче, спросил: «А что он в дубле делает? Давайте его в основу». Правда, мне Петржела сказал: «Я вас, сербов, знаю. Вы любите бухать. Помню одного югославского футболиста. Он вообще с пистолетом ходил». - «Да нет. Я нормальный». - «Тогда я дам тебе шанс».

В итоге Ранджелович запомнился в Питере только голом «Милану» в серии пенальти товарищеского матча (забитом в майке Быстрова, потому что перед этим Предрага заменили) и мячом на 90-й минуте, который отправил его бывший клуб «Анжи» в первую лигу.

- Так совпало, что несколькими годами ранее мой гол помог «Анжи» выйти в премьер-лигу. Не зря же моя звезда появилась на новом стадионе клуба.

Попрощавшись с Ранджеловичем, я рванул к Деяну Радичу, бывшему вратарю «Ростова», Нальчика и «Алании». Последние три года он работает агентом - одним из его клиентов был Милан Родич, защитник «Црвены Звезды».

- Когда Родича покупал «Зенит», его называли сербским Бэйлом.

- У него была очень серьезная перспектива. Его большая ошибка, что из ОФК Белград он сразу скакнул в «Зенит». Слишком большая разница между двумя клубами. Обычная история: клубы спешат, игроки спешат - чтобы получить больше денег. В итоге Родич застрял, перестал прогрессировать.

Выпив кофе в ресторане PantaRei на берегу Дуная, мы поехали на маленькой двухместной машине Радича в отель Radisson, где остановился ЦСКА. Я забрал там аккредитацию, Деян - билеты на игру от Виктора Васина, своего старого знакомого по нальчикскому «Спартаку». Накануне вечером Радич уже заезжал в отель ЦСКА, и его сыновья, начинающие вратари, сфотографировались с Игорем Акинфеевым.

Один сын Радича болеет за «Црвену Звезду», второй - за «Партизан». Стадионы двух самых популярных команд Сербии находятся в пятистах метрах друг от друга. Сам Деян признался мне, что в детстве болел за «Црвену Звезду».

- У этого клуба такие болельщики, что на «Маракане» даже мадридскому «Реалу» играть тяжело, - сказал Радич.

Насчет семидесяти тысяч Ранджелович все же загнул, но и так было очень многолюдно и шумно. ЦСКА это, правда, не очень-то помешало: в первом тайме на ворота Милана Боряна обрушилось несколько темпераментных атак. Еще резвее перед началом второго тайма выступили фанаты ЦСКА, которым все мало еврокубковых санкций.

Второй тайм стартовал в тумане. Но даже когда он рассеялся, увидеть голы не удалось.

- У меня есть претензии к моим атакующим игрокам, - признался Виктор Гончаренко. - Много мячей мы потеряли на подступах к чужой штрафной, после чего получали атаки на наши ворота. Мастерство наших игроков позволяет доводить атаки до удара, а мы этого не делали. В защите действовали в целом неплохо. Правда, было напряжение во время стандартных положений, но оно было у обоих ворот. Нам удалось связать атакующих игроков «Црвены Звезды».

Расстроила тренера ЦСКА и желтая карточка Александра Головина.

- Это потеря, он очень важный креативный игрок. Считаю, в том эпизоде, когда он пошел в подкат, можно было этого не делать - он быстрый игрок и мог бы добежать.

Правый защитник Вернблум и левый бровочник Кучаев вызвали у Гончаренко противоречивые чувства:

- Вернблум хорошо сыграл на новой позиции, но хотелось бы, чтобы Понтус получше начинал атаки. Кучаев? Он заслужил сыграть на позиции левого бровочника. Это более атакующий вариант по сравнению с Набабкиным. Кучаев допустил только несколько просчетов в обороне, но это естественно, учитывая, что он не играл раньше на этой позиции.

В Москве ЦСКА должно быть легче.

Лига Европы. Основной турнир. 1/16 финала

«Црвена Звезда» (Белград) — ЦСКА (Москва) — 0:0

Фото: РИА Новости/Антон Денисов, Личный архив Предрага Ранджеловича, Stanislav Levshin/Epsilon/GettyImages.com, Денис Романцов

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