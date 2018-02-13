ЦСКА выстоял в Белграде: лучшие моменты

Команда Виктора Гончаренко не забила сама, но и не пропустила в столице Сербии.

Факты о матче:

«Црвена Звезда» и ЦСКА сыграли нулевую ничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Ответная игра состоится в Москве 21 февраля.

Ранее «Црвена Звезда» выбила «Краснодар» из квалификации Лиги Европы (2:3, 2:1).

ЦСКА занял третье место в своей группе Лиги чемпионов, которое позволило выйти в плей-офф Лиги Европы.

Стартовый состав «Црвены Звезды»: Борян, Савич, Родич, Стойкович, Йовичич, Доналд, Ле Таллек, Крстичич, Радонич, Пешич, Бен-Набуан.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий, Фернандес, Дзагоев, Кучаев, Натхо, Вернблум, Головин, Витинью, Муса.

Лучшие моменты

Витинью получил мяч от Кучаева, обокрал «на носовом платке» соперника, но пробил бесхитростно.

Новичок «Црвены Звезды» Бен отвечает ударом со штрафного.

Головин вроде как все правильно сделал, но защита не дремлет.

Акинфеев не позволяет хозяевам открыть счет, отражая удар после выхода один на один.

После перерыва Игорь вновь вступает в игру, вытаскивая мяч из угла в условиях жесточайшего задымления.

Борьбы становится все больше, моментов – все меньше.

Лига Европы. Основной турнир. 1/16 финала

«Црвена Звезда» (Белград) — «ЦСКА» (Москва) — 0:0

Текстовая трансляция и статистика матча

Фото: ПФК ЦСКА

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