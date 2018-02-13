«Билеты стоили 1200-3000 рублей, но уже все продано». Сербский журналист – о матче «Црвена Звезда» – ЦСКА

Обозреватель издания Politika Лазар Делич по просьбе «Матч ТВ» делится ожиданиями от еврокубкового противостояния сербской и российской команд.

Сегодня московский ЦСКА начнет весеннюю часть своей еврокубковой кампании выездной встречей с «Црвеной Звездой». Изначально матч в Белграде должен был пройти при закрытых трибунах – сербы были наказаны за поведение своих болельщиков. Однако буквально за неделю до игры УЕФА удовлетворил апелляцию клуба, и теперь на трибунах ожидается аншлаг. Что это значит для ЦСКА, «Матч ТВ» рассказал обозреватель сербского издания Politika Лазар Делич.

– У фанатов «Црвены Звезды» очень близкие и добрые отношения с фанатами «Спартака», поэтому приезда ЦСКА ждут с особым трепетом, – считает Делич. – Однако никаких дополнительных мер безопасности нет, разве что в адрес болельщиков «Црвены Звезды» была просьба вести себя достойно в свете новых возможных санкций УЕФА.

– На ваш взгляд, это справедливое решение – вернуть болельщиков на трибуны?

– Безусловно. Представляю, каким тоскливым был бы матч без зрителей! Сейчас же игроки ЦСКА попадут, по словам Милана Родича, в «настоящий ад». «Црвена Звезда» напомнит, что является самым популярным клубом страны.

– Чего ждать на трибунах?

– Будет огненная атмосфера, под завязку забитый стадион. В «Црвене Звезде» считают, что именно такой антураж способен помочь обыграть более сильные команды, к которым относится и ЦСКА. Цены на билеты составляли от 2 до 5 тысяч динаров (от 1200 до 3000 российских рублей), но уже все продано.

– Насколько показательным стал недавний товарищеский матч «Црвены Звезды» против «Зенита» (0:1)?

– Это оказалось хорошим тестом для нашего клуба. Считается, что «Зенит» является более качественной командой, чем ЦСКА, и гости сегодня наверняка постараются сыграть в такой же футбол.

– Что в Сербии говорят и пишут про ЦСКА?

– Уделяется внимание тому, что у команды Гончаренко более богатый еврокубковый опыт в последние годы. Это существенное преимущество. Однако шансы у «Црвены Звезды» есть, особенно после того, как стало известно, что в Белграде будет полный стадион.

– Кто сейчас самый опасный игрок «Црвены Звезды»?

– Классический форвард Ричмонд Боакье из Ганы. Он получил повреждение во время сборов в Турции и против «Зенита» не играл. Парень отлично показал себя в Лиге Европы. С ним в составе команда получает, как правило, дополнительный заряд уверенности. Его вроде как хотели продать в Китай за два миллиона евро, но сделка не состоялась.

– Есть какая-то линия или позиция, за которую у тренерского штаба сербов наибольшая головная боль?

– Пожалуй, жалеть стоит об уходе Канга в пражскую «Спарту» за миллион евро. Это очень важный футболист в плане организации игры в центре поля.

– Насколько изменилась игра «Црвены Звезды» по сравнению с тем, что было против «Краснодара» год назад?

– На место Канга пришел нападающий Бен из «Олимпиакоса» за сумму, вдвое меньше той, что выручили за габонца. Думаю, теперь команда слабее, чем та, что билась в прошлом розыгрыше Лиги Европы.

– Родич, Анджелкович, Ле Таллек – у кого из поигравших в России нынешних игроков «Црвены Звезды» получается сейчас лучше всего?

– Родич отлично чувствуется себя на левом фланге защиты, что удивляет. Считалось, что ему уютнее поддерживать атаку, чем обороняться.

Анджелкович отошел на второй план как раз в качестве альтернативы Родичу. В прошлом Душан наделал немало ошибок – например, привез пенальти на последней минуте в Павлодаре в матче с «Иртышом», лишив «Црвену Звезду» победы.

Ле Талек сместился на позицию центрального защитника и создал там крепкий тандем с Вуядином Савичем – сыном легендарного Душана Савича, экс-форварда «Црвены Звезды».

Если сравнить всех троих между собой, я бы выбрал Родича. Но Ле Талек тоже неплох.

– В аренде у «Црвены Звезды» два юных таланта – принадлежащие «Ман Сити» однофамильцы Иличи. Каковы их шансы блеснуть?

– Они пока все-таки очень молоды. Несомненно, талантливы, но впереди у них куча работы. В свое время из «Ливерпуля» к нам приходил Марко Груич, тоже перспективный игрок. В «Ливерпуле» он практически не выходил, и вот сейчас его тоже отдали в аренду в «Кардифф».

– Тем российским туристам, которые впервые посетят в Белград, куда обязательно надо сходить?

– Белградская крепость, Храм Святого Саввы (около Национальной библиотеки), улица князя Михаила (это пешеходная зона, сердце города и самая популярная его улица), Скадарлия (старинный квартал, где сейчас живет богема). Все это недалеко друг от друга, в центре Белграда.

Также советую посмотреть Дом цветов (усыпальница Броз Тито), район Земун на правом берегу Дуная и комплекс Belgrade Waterfront Residences – проект президента Сербии Александра Вучича, в который вложил деньги двоюродный брат владельца «Манчестер Сити». В городе к этой постройке очень противоречивое отношение, но самому оценить стоит.

«Црвена Звезда» – ЦСКА – сегодня в 19:55 мск в прямом эфире «Матч ТВ»!

Фото: crvenazvezdafk.com

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