Дмитрий Кузнецов: «При Билялетдинове и Чалом «Рубин» собирал под 40 тысяч, сейчас – полторы. И все молчат»

Последний чемпион СССР, экс-тренер «Рубина», ныне работающий в «Иртыше», – о последних событиях вокруг казанского клуба.

– Вы были одним из немногих, кто не называл работу Хави Грасии в «Рубине» провальной. Сейчас его позвали в АПЛ. Значит, неудача в Казани не подорвала авторитет испанца в Европе?

– По-прежнему уверен, что ему надо было дать еще время. Раз контракт заключается на несколько лет, нелогично убирать тренера сразу. Тем более существовала договоренность об адаптации. Да, «Рубин» был девятым, но не первый же раз. С Бердыевым команда идет одиннадцатой.

– Девятое место для «Рубина» – все-таки результат неудачный безотносительно того, кто его тренирует.

– Какие-то оценки можно давать, только находясь внутри команды. По мне, Грасия все делал правильно. Просто на тот момент кто-то не мог играть, а кто-то, может, и вовсе не хотел.

У Грасии мало шансов в Англии. Как иностранные тренеры РФПЛ работали в топ-лигах?

– Но тогда хотя бы не было задержек по выплатам, как сейчас. Вы критиковали выступление «Рубина» после возвращения Бердыева, но эта информация меняет дело?

– Кто должен платить? Спонсор. Курбан Бекиевич вернулся ведь под что-то. Очень странно, что игрокам не платят, хотя специально расчищали под Бердыева. Ладно, могли хотеть убрать того же Грасию, но Бердыева-то как все ждали. Где логика?

– Считается, что сейчас «Рубин» избавится от ненужных легионеров, купленных до Бердыева, и заживет как в старые-добрые.

– А как продать Сонга или Рочину, если они ничего не показывали? За какие деньги их отдадут? Они стоят теперь в разы меньше, чем до прихода в «Рубин». Их брали за большие деньги – кого за десять миллионов, кого за пять, – и сейчас не продают, а хотят отделаться. Правильно делают. Продадут этих и купят новых легионеров. Дорогостоящих. Курбан Бекиевич дешевых и низкого уровня футболистов брать не будет.

– То есть финансовые проблемы – чуть ли не запланированная мера?

– Я не знаю, что задумали руководители, но пока задумки точно не работают. При Билялетдинове на стадионе было 30-40 тысяч. При Чалом на «Ливерпуль» собиралась полная арена, при том же Грасии болельщиков хватало, а ныне ходит полторы тысячи. Люди разочаровались, даже те, кто наш штаб ненавидел и ждал Курбана Бекиевича. И что они сейчас все молчат? Все же так жаждали его возвращения, а теперь спрятались. Чалый, Билялетдинов, Грасия тренировали, а вокруг все только и говорили: «Нужен Бердыев. Он один сможет». И что получилось?

– Но хотя бы игроки, которые считаются бердыевскими, устами агента утверждают, что готовы терпеть задержки.

– Я не общаюсь с агентами, но логику уловить сложно. Какое у футболистов должно быть отношение к происходящему? Они делают свою работу – им не платят. Когда начнут платить, им же никто не позволит не выполнять обязательства – допустим, не ходить на тренировки. Руководитель будет говорить: как так, мы же тебе платим? Игра в одни ворота.

– В любом случае можно понимать, что какие-то обещания даны, раз люди терпят.

– Можно уйти через палату. Дядюн вот подал в палату за старые долги, и «Рубин» не может теперь покупать игроков. Что-то будут решать. Но это все смех. Читал в прессе об уходе М’Вилла, и комментарии руководства вызывают недоумение. Говорят: «Ну вот, девять миллионов евро отступных – не такие большие деньги». Своим российским ребятам, персоналу уже несколько лет не отдают долги по зарплате и премиальным, причем суммы не идут ни в какое сравнение, а девять миллионов – небольшие деньги? Кому понравится такое отношение? Непорядочно же.

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– Бердыев дал обширное интервью казанской газете, в котором объяснил причины неудач и рассказал, как все наладится. Сейчас введут новую систему тренировок, и команда заиграет.

– Интересно посмотреть. Когда Бердыев пришел, все говорили, что к десятому туру клуб будет в тройке. По старой системе тренировок стали одиннадцатыми, а по новой будут первыми? Только порадуюсь. У меня в клубе много друзей. Пусть я в нем уже не нахожусь, но переживаю.

– Все ждут от Бердыева волшебства, а вы критикуете. Сто процентов скажут, что от злости, например, за ту же непорядочность по выплатам.

– Я привык говорить правду. Многие за это на меня обижаются, но в итоге получается, что я был прав. Кого я критикую? Это смешно. Тем более никакой внутренней кухни я не раскрываю.

– И не станете?

– Не стану.

– Канчельскис недавно сказал, что наш футбол катится в пропасть. Вы случайно не об этом?

– Андрюха же говорил о дилетантах в футболе?

– И об этом тоже.

– Кто работает с финансами клуба – это одно. Но в команде все должны быть футбольные люди. Если тренер не говорит по-русски, дайте ему понимающего переводчика, который знает термины. До футболистов просто не дойдет нужная информация, если им будут переводить, как на встрече правительств. Дело не пойдет – правильно же? И это только один пример.

– Бердыев сказал, что у игроков проблемы с мотивацией. Финансы-финансами, но с большинством подопечных он же прошел огонь и воду – и одиннадцатое место.

– Самое интересное, что в его распоряжении имелся весь набор футболистов, который был у Хави, и еще шесть человек он привел. И что мы видим? Какие могут быть претензии к Хави? А почему команда так низко, я рассуждать не могу, поскольку не видел, каким был тренировочный процесс.

– Также говорили, что ему нужно полгода на строительство, и после перерыва «Рубин» попрет.

– А Чалому кто дал шанс построить коллектив?

– У Бердыева же за спиной два чемпионства в Казани.

– Я тоже был чемпионом в 1991-м. Давайте вспоминать, как мы выиграли Олимпиаду в 88-м. Давайте этих тренеров возьмем. Как руководство убирало предыдущих наставников, по той же логике Бердыева должны были убирать за 11-е место. Это худший результат за последние четыре года. Раз выгоняли за девятое место, почему за 11-е должны дать еще шанс? Человек, которого считают богом, идет на 11-м месте. Видимо, я что-то не понимаю. Вы говорите о каких-то обидах, но это же простая логика. Увольняют за девятое, а приходит долгожданный мессия, и результат еще хуже. Дай бог, что поднимутся. В клубе, повторю, много людей, за которых я переживаю.

– Действительно, несмотря на сложное расставание, желаете «Рубину» побед?

– Меня никто не увольнял. Контракт закончился – я ушел. Вот и удивляюсь, о каких обидах меня все время спрашивают. 15 мая сыграли последний матч, 16-го я улетел. И с тех пор никто из руководства «Рубина» мне не сказал ни слова. Даже обещаний не давал. Только на днях отдали трудовую книжку, лишь потому что Казань заехала в соседний отель. А так, никакого диалога вообще не было. Как будто три года там не работал.

– Раз они по соседству, то удалось пообщаться?

– Не знаю, кто из руководства приехал в Турцию. Меня никто из них не искал. Документы в палату я отдал – пусть решают.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Максим Богодвид, РИА Новости/Максим Блинов