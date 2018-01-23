У Грасии мало шансов в Англии. Как иностранные тренеры РФПЛ работали в топ-лигах?

Экс-тренер казанского «Рубина» Хавьер Грасия возглавил клуб АПЛ «Уотфорд». «Матч ТВ» вспоминает, как тренеры-легионеры РФПЛ показывали себя в топ-лигах Европы.

Дик Адвокат (Голландия)

Карьера в России: «Зенит» (2006-2009)

Карьера в топ-лигах Европы: «Боруссия» М (2004–2005) «Сандерленд» (2015)

В России голландец добился всего: выиграл первый для «Зенита» чемпионат России и погремел в Европе, взяв Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Первый заход в топ-чемпионат случился у Адвоката в 2004 году, когда он возглавил «Боруссию» из Менхенгладбаха. В Германию голландец приезжал в качестве звезды – вместе со сборной Голландии он дошел до полуфинала Евро-2004. «Боруссия» была несколько скована в финансовом плане, поэтому пресса несильно критиковала Адвоката за слабый старт. Но спустя пять месяцев нахождения внизу таблицы не выдержал сам тренер – и подал в отставку.

На момент прихода Адвоката в «Сандерленд» клуб находился на 17-м месте в одном очке от зоны вылета. Не сказать, что голландец проработал сверхуспешно, но к концу чемпионата «Сандерленд» был 16-й. Адвокат планировал уйти в отставку сразу же после сезона, но клуб его удержал. Однако, провалив старт в следующем чемпионате, тренер все же покинул Англию.

Карьера в России: «Зенит» (2014-2016)

Карьера в топ-лигах Европы: «Челси» (2011-2012), «Тоттенхэм» (2012-2013)

Боаш приехал из Англии в качестве второго Моуринью. Тоже никакой профессиональной карьеры игрока за плечами, что, впрочем, не помешало ему выиграть с «Порту» Лигу Европы и чемпионат Португалии. Но Моуринью отправился в АПЛ только после победы в Лиге чемпионов.

В Англии у Боаша откровенно не получилось. Лидеры «Челси» не приняли молодого тренера, а команда к середине сезона потеряла шансы на золото, рискуя остаться и без попадания в Лигу чемпионов. Боаша заменил Роберто Ди Маттео, который в этом же сезоне выиграл Лигу чемпионов и Кубок Англии. Правда, через полгода он и сам был отправлен в отставку.

В «Тоттенхэме» дела обстояли лучше, но лишь пятое место в первый сезон. А во втором – увольнение.

Микаэль Лаудруп (Дания)

Карьера в России: «Спартак» (2008-2009)

Карьера в топ-лигах Европы: «Хетафе» (2007-2008), «Мальорка» (2010-2011), «Суонси» (2012-2014)

В России датчанин продержался чуть больше года. Сначала доигрывал сезон после Старкова, а в следующем продержался совсем немного. Позже Лаудруп назовет решение перейти в «Спартак» ошибочным»: «Я не учел культурные особенности России».

Несмотря на провал в РФПЛ, Лаудрупу дали шанс в Испании, где он неплохо до этого тренировал «Хетафе» (середина таблицы примеры и выход в ¼ Лиги Европы). Но в «Мальорке» не получилось: борьба за выживание в первый сезон и уход в начале второго из-за конфликта с руководством.

Затем был «Суонси», где датчанин тоже не смог продержаться два полных года. В первом сезоне Лаудруп стал девятым в АПЛ, что очень неплохо. Но дальше снова начались проблемы – и к февралю он был уволен.

Хуанде Рамос (Испания)

Карьера в России: ЦСКА (2009)

Карьера в топ-лигах: «Севилья» (2005-2007), «Реал» Мадрид (2008-2009), «Малага» (2016)

В Россию Хаунде Рамос приехал в качестве топ-тренера. Два Кубка УЕФА со скромной «Севильей», достойное выступление в примере, неудачный, но все же опыт в набиравшем силу «Тоттенхэме», полгода в мадридском «Реале». Все говорило об удаче руководства ЦСКА.

Но уже через месяц контракт был расторгнут. Рамос хотел определенных игроков для усиления, а ЦСКА не был готов к большим тратам. Через некоторое время испанец оказался в украинском «Днепре», где выше второго места подняться не смог.

Лучано Спалетти (Италия)

Карьера в России: «Зенит» (2009–2014)

Карьера в топ-лигах Европы: «Удинезе» (2002-2005), «Рома» (2005-2009, 2016-2017), «Интер» (2017 - н.в.)

После России Спалетти смог остаться востребованным в серии А, где его сначала пригласила «Рома», с которой он с ходу стал вторым в чемпионате, потом - «Интер».

В РФПЛ итальянец тоже показал себя с лучшей стороны, создав одну из самых мощных команд в истории лиги. Два чемпионства и два выхода в плей-офф Лиги чемпионов говорят о многом. Но все сломали трансферы Халка и Витселя.

Гус Хиддинк (Голландия)

Карьера в России: сборная России (2006–2010), «Анжи» (2012-2013)

Карьера в топ-лигах: «Реал» Мадрид (1998–1999), «Челси» (2009, 2015-2016)

Работу Хиддинка можно разделить на две части: до Марибора, где лучшая сборная России в истории попрощалась с нами навсегда, и после.

До – это успех почти везде, куда приходил Хиддинк. Бронза со сборной Южной Кореи на ЧМ-2002, чемпионство с ПСВ и полуфинал Лиги чемпионов в 2005-м, исторический выход с Австралией в плей-офф ЧМ-2006, где чудом не были выбиты будущие чемпионы мира итальянцы, успех со сборной России на Евро-2008, волшебная работа в «Челси» в 2009-м, когда синие выиграли бы и Лигу чемпионов, если бы не психолог Эвребе, судивший полуфинал против «Барселоны»,.

После Марибора все намного грустнее: слабое выступление со сборной Турции, среднее – в «Анжи», где суперзвездный состав поднялся лишь на третье место. Провал со сборной Нидерландов, хотя, как показало время, дело было не только в тренере. И среднее возвращение в «Челси» – Хиддинк не смог спасти сезон после Моуринью, но и хуже результаты не стали.

Рууд Гуллит (Голландия)

Карьера в России: «Терек» (2011)

Карьера в топ-лигах Европы: «Челси» (1998), «Ньюкасл» (1999)

То, что после «Терека» Гуллит больше не работал главным тренером, ярко говорит о мотивации голландца в России. Некогда великий игрок запомнился в РФПЛ только слабыми результатами и жестким заявлением клуба после увольнения. «Терек» на официальном сайте отметил, что Гуллит больше думал не о команде, а о барах и дискотеках.

Хотя его карьера как тренера начиналась очень успешно. С «Челси» в 1998-м Гуллит выиграл Кубок Англии, стал шестым в чемпионате. А на следующий год и вовсе занимал второе место по ходу сезона, но после конфликта с руководством был уволен. В «Ньюкасле» получалось уже меньше – в начале второго сезона голландца вновь уволили.

Унаи Эмери (Испания)

Карьера в России: «Спартак» (2012)

Карьера в топ-лигах Европы: «Валенсия» (2008-2012), «Севилья» (2013-2016), «ПСЖ» (2016 – н. в.)

Эмери – редкий пример тренера, у которого не получилось в России, но который в итоге остался востребован на высшем уровне в Европе. После увольнения из «Спартака» его позвала «Севилья», с ней он выиграл три Лиги Европы подряд. В 2016-м Эмери получил приглашение в «ПСЖ» – самый масштабный футбольный проект в истории.

Славен Билич (Хорватия)

Карьера в России: «Локомотив» (2012-2013)

Карьера в топ-лигах Европы: «Вест Хэм» (2015-2017)

В Россию Билич приехал в качестве восходящей звезды. Сборная Хорватии при нем выглядела как топ-команда: в 2007-м отцепила Англию от чемпионата Европы, а в 2012 году на равных смотрелась в группе с двумя будущими финалистами Евро – испанцами и итальянцами.

Но в «Локомотиве» у Билича не получилось: команда стала девятой – на тот момент худшее место для клуба в истории РФПЛ, а Денис Глушаков назвал тренера «самым слабым специалистом, с кем приходилось работать».

В «Бешикташе» Билич ничего особенного не показал, но заслужил приглашение «Вест Хэма». В первый сезон хорват добился исторического достижения: одержал три гостевых победы – над «Арсеналом», «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». По итогам сезона «Вест Хэм» стал седьмым. Выше в Англии Билич больше не поднимался, а в ноябре 2017-го был уволен.

Невио Скала (Италия)

Карьера в России: «Спартак» (2003–2004)

Карьера в топ-лигах Европы: «Парма» (1989–1996), «Боруссия» Д (1997–1998)

С «Пармой» Скала много чего выиграл: Кубок УЕФА, Кубок Кубков, Кубок Италии, становился призером серии А. Но это было в 90-х, а в «Спартак» в 2003-м пришел уже другой Скала. И то, что после «Спартака» он больше не тренировал, – тоже яркий факт.

Роллан Курбис (Франция)

Карьера в России: «Алания» (2004)

Карьера в топ-лигах Европы: «Марсель» (1999), «Аяччо» (2006), «Монпелье» (2013-2015), «Ренн» (2016)

«Алания» Курбиса после 13 туров шла шестой в чемпионате России. Но после перерыва на Евро-2004 провалилась. Француза уволили, а «Алания» чудом не вылетела. Курбис легко нашел работу во Франции: сначала в середняке «Аяччо», потом в предчемпионском «Монпелье». Но особенных успехов не достиг.

Фото: watfordfc.com; Ian MacNicol / Stringer / Getty Images Sport / Getty Images; Laurence Griffiths / Staff / Getty Images Sport / Getty Images; Shaun Botterill / Staff / Getty Images Sport / Getty Images; Epsilon / Stringer / Getty Images Sport / Getty Images; Dmitry Korotayev / Stringer / Getty Images Sport / Getty Images; Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer / Getty Images Sport / Getty Images; Shaun Botterill / Staff / Getty Images Sport / Getty Images; Lars Baron / Staff / Getty Images Sport / Getty Images; Henri Szwarc / Stringer / Getty Images Sport / Getty Images

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