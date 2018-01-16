«Зенит» в Дубае: из самолета на тренировку

Репортаж корреспондента «Матч ТВ» о первом полноценном рабочем дне сине-бело-голубых в 2018 году.

«Саня, ты в самолетах отдыхал?»

Казалось бы, все уже по сто раз поздравили друг друга с Новым годом. Но «Зенит» в полном составе собрался впервые в 2018-м 15 января. А потому хлопки в зале вылета звучали так же громко и часто, как хорошем театре аплодисменты. Так игроки и тренеры приветствовали и поздравляли друг друга с прошедшими праздниками. И, конечно, в ожидании посадки в самолет обсуждали, кто как провел отпуск.

– Андрюха, а ты чего такой незагорелый? – подкалывал, например, Александр Кокорин вратаря Андрея Лунева.

– В твоих родных Валуйках отдыхал, – тут же отреагировал Лунев. – А ты, судя по перемещениям, в самолетах полотпуска провел.

Действительно, Кокорин успел побывать на океанических островах, в Дубае, Москве, на свадьбе у Алана Чочиева в Осетии.

Лунев, в свою очередь, сделал операцию по поводу мениска. Но тренироваться уже может в полную силу.

«Хорошо поработать»

С Новым годом команду поздравил и командир воздушного корабля Владимир Воробьев. Он давний болельщик «Зенита» и уже много лет старается лично отвезти команду на первый сбор и первый матч в году. Так что и на этот раз традиция нарушена не была.

Что касается полета, то за 6 часов можно было и выспаться, и пообщаться. Новичок Антон Заболотный разговаривал в основном с Дмитрием Богаевым, с которым пересекался в «Тосно», и старым знакомым по футбольной юности Андреем Луневым.

А вот в отсутствие Дзюбы и Анюкова карточный клуб в самолете оказался прикрыт.

«Хорошо поработать», – пожелал Воробьев уже после посадки в Дубае. И объявил, что за бортом «+21» градус по Цельсию. Чем больше всего, видимо, обрадовал пятерых зенитовских аргентинцев. Ведь в Петербурге с утра было «- 8». Холоднее после их приезда в Северную столицу еще не бывало.

«Соккер? Петербург?»

На паспортном контроле многие пассажиры из других стран узнавали в молодых ребятах в синей форме игроков «Зенита».

– Соккер? Петербург? – интересовался, например, мужчина из Индии в очереди. И был явно доволен, что не ошибся.

Игроки же «Зенита» из аэропорта отправились… нет, не в отель, а на тренировку. Впрочем, судя по смеху на поле, этот факт их ничуть не огорчил.

Тем более что Роберто Манчини предложил подопечным не только бег, но и дал поиграть в футбол на небольшие ворота.

Ну а во вторник тренировок будет уже две…

Фото: ФК «Зенит», Сергей Циммерман

Читайте также:

Почему их нет на сборе в Дубае? «Матч ТВ» проясняет судьбу пятерых игроков «Зенита»

«Зенит» здоров и к беговой работе годен

«Надо будет, Палыч не промахнется». Борис Игнатьев – о Шатове и Дзюбе в «Локо»