Варди и Магуайр притормаживают «МЮ», несмотря на дубль Маты: голы и лучшие моменты

«Лестер» вырвал ничью в матче с «Манчестер Юнайтед» на последней добавленной минуте.

Факты о матче:

«Лестер в компенсированное время в меньшинстве ушел от поражения во встрече с «МЮ» (2:2).

В своей предыдущей игре «Лестер» дома крупно уступил «Кристал Пэлас» в чемпионате, а «Ман Юнайтед» вылетел из Кубка лиги.

Перед матчем главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью заявил, что его команде и «Лестеру» не повезло с календарем.

Стартовый состав «Лестера»: Шмейхель, Морган, Фукс, Симпсон, Магуайр, Ндиди, Иборра, Грэй, Марез, Олбрайтон, Варди.

Стартовый состав «МЮ»: Де Хеа, Смоллинг, Линделеф, Джонс, Мата, Янг, Погба, Матич, Лингард, Марсьяль, Лукаку.

1:0. Пас со своей половины поля ставит в тупик весь «Юнайтед», Марез проявляет себя во всей красе, а гол забивает, естественно, Варди.

1:1. «МЮ» успевает отыграться незадолго до перерыва. Мата наносит скрытый удар в самый угол.

На 53-й минуте соперники обмениваются убойными моментами! Даже сложно сказать, какой из них более явный.

1:2. За полчаса до финального свистка Мата оформляет дубль классным ударом со штрафного.

Лукаку выводит на удар Лингарда, но тот проверяет на прочность штангу.

Амарти за 16 минут успевает получить две желтые карточки и вернуться туда, откуда появился.

Рэшфорд транжирит моментище! Погба вырезает идеальную передачу, но юный форвард ни голкипера толком не обыграл, ни удара не нанес.

2:2. Вот это развязка! Магуайр остается в одиночестве на дальней штанге и на четвертой добавленной минуте вырывает для «лис» ничью!

Текстовая трансляция и статистика матча

Чемпионат Англии. 2017-18. Тур 19

«Лестер Сити» (Лестер) — «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — 2:2 (1:1)

Голы: Варди, 27 (ВИДЕО). Магуайр, 90 (ВИДЕО). — Мата, 40 (ВИДЕО), 60 (ВИДЕО).

Удаления: Амарти, 73.

Фото: Catherine Ivill / Staff / Getty Images Sport / Getty Images

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