Агуэро дважды забивает головой, «Сити» громит «Борнмут». Как это было

Агуэро дважды забивает головой, «Сити» громит «Борнмут». Как это было

23 декабря 19:58

Лидера сезона английской премьер-лиги не остановить.

Факты о матче:

  • «Манчестер Сити» дома нанес крупное поражение «Борнмуту» (4:0).
  • Команда Гвардиолы лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя («МЮ») на 14 очков. «Красные дьяволы» проведут свой матч позже.
  • «Горожане» потеряли очки в этом сезоне только раз – в самом первом туре.
  • Стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Компани, Уокер, Делф, Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, де Брюйне, Сане, Агуэро.
  • Стартовый состав «Борнмута»: Бегович, Кук, Симпсон, Смит, Аке, Серман, Гослинг, Станислас, Фрэйзер, Айб, Уилсон.

Лучшие моменты

1:0. «Борнмут» ошибается при выходе из обороны в атаку, позволяя Агуэро забить сотый в карьере гол на «Эттихаде».

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2:0. В начале второго тайма Стерлинг увеличивает преимущество хозяев.

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3:0. Миниатюрный Агуэро второй раз результативно подставляет голову, доводя счет до разгромного.

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4:0. Гости вовремя не успевают вернуться в защиту, и Данило ставит точку.

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Текстовая трансляция и статистика

Чемпионат Англии. 2017-18. Тур 19

«Манчестер Сити» (Манчестер)  – «Борнмут» (Борнмут)  – 4:0 (1:0)

Голы: Агуэро, 27 (ВИДЕО), 79 (ВИДЕО). Стерлинг, 53 (ВИДЕО). Данило, 85 (ВИДЕО).

Фото: Matthew Lewis/Getty Images

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