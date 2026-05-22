«Поворотным для нас стал матч со «Спартаком». Интервью Дениса Адамова

Вратарь «Зенита» — о чемпионском сезоне, соперничестве с «Краснодаром» и коллегах-голкиперах.

В начале сезона, ставшего для «Зенита» чемпионским, Денис Адамов играл только в FONBET Кубке России. Все изменил 5-й тур МИР РПЛ, когда «сине-бело-голубые», находившиеся на восьмом месте, отправились на выездную встречу со «Спартаком». Тогда Адамов впервые в сезоне появился в стартовом составе петербуржцев в матче лиги. Он помог команде в Москве добыть ничью в меньшинстве, после чего бессменно отыграл в РПЛ на посту номер один, включая «золотой» матч в Ростове-на-Дону. Более того, по итогам чемпионата именно Адамов стал самым «сухим» вратарем лиги — на его счету 15 игр на ноль.

Из интервью «Матч ТВ» с Денисом Адамовым вы узнаете:

как он отнесся к своему второму чемпионству;

какой матч сезона запомнился больше всего;

тяжело ли было ощущать себя в роли догоняющего;

в чем бывают похожи РПЛ и «Формула-1»;

почему Адамов не планировал отпуск, пока не закончился сезон.

«Проиграй мы «Спартаку» — догонять оказалось бы очень тяжело»

— Давайте начнем с того, что в минувшем чемпионате России на вашем счету оказалось больше всего «сухих» матчей — 15 в 26 играх.

— Начало сезона оказалось непростым. Команда несколько буксовала, но по ходу дела нам удалось переломить ситуацию.

Очень рад, что все так сложилось. Понятно, что легких чемпионатов не бывает. И тем не менее, хотел бы поблагодарить всех партнеров по «Зениту» за этот сезон, и, в частности, игроков линии обороны. Без них ни у меня лично, ни у команды не было бы такого хорошего результата и этих 15 «сухих» игр в чемпионате. При этом были такие и в Кубке России.

Всегда приятно играть на ноль. Для вратаря это самое главное. Бывает, что когда мы выигрываем, но ты при этом пропускаешь, радость уже немного не такая. Всегда хочется свое дело сделать хорошо.

— Следили за тем, как идет ваше соперничество в «сухой гонке» с Максимом Бориско и Евгением Ставером?

— Если честно, за статистикой вообще не слежу. Ни за своей, ни за общекомандной, ни за соперниками. Но вот перед игрой 30-го тура с «Ростовом» (1:0) Юра Горшков сказал, что если играем на ноль, то у тебя «Золотая перчатка». А я при этом даже не знаю, у кого сколько «сухих» матчей. Ну и сказал Юре: «Не надо под руку говорить» (улыбается). Но в итоге все сложилось хорошо, чему очень рад.

— Удивило ли то, как сезон провели Ставер и Бориско?

— Хорошо с ними знаком, в том числе благодаря сборной России. Они большие молодцы, хороший сезон провели.

«Балтика», за которую играет Максим Бориско, вообще открытие этого сезона. Столько «сухих» игр!

Ну и «Рубин» по весне практически не пропускал. Женя Ставер очень хорошую работу проделал.

— В чемпионском сезоне вы впервые вышли в стартовом составе на матч 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2). При этом многие считают, что именно эта встреча помогла переломить ситуацию после не слишком удачного для «Зенита» старта.

— Для меня он точно стал поворотным. Что касается команды, думаю, тоже да. После той, очень непростой и драматичной ничьей, когда отыгрались в меньшинстве, пошла серия побед, и вообще мы много очков набрали. Перевернули, можно сказать, ситуацию.

А проиграй мы тогда «Спартаку» и отставание от «Локомотива» могло дойти до 10 очков, а от «Краснодара» — до 7. Догонять после такого было бы очень тяжело.

— К концу первого круга на титул, как тогда казалось, претендуют сразу четыре команды, поскольку «Краснодар» и ЦСКА отделяли от «Зенита» и «Локомотива» всего три очка. Как себя ощущали в такой ситуации?

— Для болельщиков точно хорошо, когда в турнирной таблице такое творится и на титул сразу несколько претендентов.

Могу даже себя в пример привести. Давно интересуюсь «Формулой-1». Сейчас смотришь гонки — там один чемпион, причем с большим отрывом. И прям сумасшедшего интереса нет. Поэтому могу в какой-то мере понять и футбольных болельщиков в те годы, когда чемпион в РПЛ определялся заранее. Но сейчас вот уже три года подряд борьба идет вплоть до последнего тура.

Что же касается ситуации с лидерством четырех команд после первого круга… Главное, весь сезон провести ровно, с минимальной потерей очков, пусть даже это постепенное движение.

— «Зенит» лидировал всего три тура за сезон. Сложно было практически все время находится в роли догоняющих?

— Недавно думал об этом, что сложнее: лидировать, когда тебя догоняют, или наоборот — преследовать самому. Пришел к выводу, что лично для меня при втором варианте, возможно, чуть-чуть полегче. В какой-то степени тебе терять нечего.

Кстати, когда мы вышли на первое место перед игрой с «Локомотивом» (1:1), давление уже иначе ощущалось. Можно сказать, в этот момент почувствовали себя в шкуре «Краснодара».

«Лучше было играть перед «Краснодаром»

— Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов по поводу нынешнего чемпионства сказал: почти весь турнир сохранялась ситуация, при которой любая осечка могла вычеркнуть команду из «золотой» гонки.

— Да, так оно и происходило. Тут еще один момент был: что тяжелее — когда в туре играешь перед главным конкурентом или же после него.

По мне, лучше было играть раньше, чтобы не ждать результата конкурента. Иначе, если играешь после того же «Краснодара», у тебя вообще нет права на ошибку. Но, думаю, на обе эти вещи все по-разному смотрят (улыбается).

— Не было шоком, когда после одного тура лидерства, последовала ничья с «Локомотивом» и «Зенит» всего спустя три дня вновь оказался вторым?

— У меня в конце игры с «Локомотивом» был отраженный пенальти, который негатив от потери очков несколько сгладил. Тем более что проиграй мы тогда, с турнирной точки зрения могло быть еще хуже.

— С другой стороны, получается, что тогда «Зенит» вернулся в более привычное для этого сезона положение догоняющего?

— Да, но это сейчас говорить об этом легче, потому что ты чемпион. Завершись все иначе — сейчас было бы не до шуток на эту тему.

— Какую игру этого сезона будете вспоминать даже много лет спустя?

— Игру первого круга с «Краснодаром» (2:0) на выезде. Не чужой для меня город, много времени там провел. На эту игру «быки» выходили в ранге действующего чемпиона страны и лидера текущего чемпионата. Выиграть эту встречу, к тому же не пропустив, было очень приятно.

— К слову, во встречах с «Краснодаром» «Зенит» набрал 4 очка.

— Хорошо, что баланс личных встреч оказался в нашу пользу, но дома тоже все-таки тоже очень хотелось победить, а не сыграть вничью.

— Вмешалось ли тогда в ситуацию удаление Педро при счете 1:1 перед самой концовкой?

— Трудно сейчас говорить. Если бы мы пропустили в меньшинстве, было бы очень обидно. Но вообще сами виноваты, что тогда упустили победу.

— Это уже ваше второе чемпионство с «Зенитом». Как к этому относитесь?

— Входишь во вкус (улыбается). А если серьезно, прошлогоднее второе место очень сильно ударило по всем нам. Никто предыдущими успехами не пресытился — команда тяжело переживала потерю чемпионства. И очень не хотела оступиться еще раз.

«Кто бы ни стал нашим соперником по Суперкубку — будет очень интересно»

— Новый сезон «Зенит» начнет матчем за Суперкубок. С кем больше хотелось бы там встретиться?

— Если позволите, немного отвлекусь от темы. Бывало смотришь на игроков перед жеребьевкой Лиги чемпионов и все они говорят: «Хотим, чтобы нам попался мадридский «Реал», «Барселона» и т д». Никогда не понимал, когда люди такое говорят (улыбается). Ведь если достанется команда послабее, шансов пройти дальше гораздо больше.

Правда, в данном случае «Спартак» и «Краснодар» команды примерно одного уровня. Поэтому нет такого, что с кем-то из них хочется сыграть больше, а с кем-то меньше. В любом случае будет интрига. «Краснодар» был нашим главным конкурентом по сезону, «Спартак» — один из самых принципиальных соперников для всего Санкт-Петербурга. Так что окажется интересно.

— Уже решили, как проведете отпуск?

— После игры с «Ростовом» было пять выходных, потом — в сборную России. Дальше не придумали пока.

Кстати, заранее сказал супруге: пока сезон не закончится, об отпуске вообще не говорим. Хотелось максимально сконцентрироваться на играх и нашей цели. Но понимания [по отпуску] нет до сих пор (улыбается). Сейчас надо в сборной себя хорошо проявить, а потом что-нибудь придумаем.

— Семья относится к этому с этому пониманием?

— Конечно. Супруга прекрасно видела, насколько непростым был сезон. Особенно в последние месяцы эмоционально было тяжеловато. Ты выигрываешь, но и конкурент не оступается. Забивает на 80-х и 90-х минутах. Внутри это оставляло определенный осадок и переносилось непросто. Плюс с каждым следующим туром накапливалось.

Но и «Краснодару» надо отдать должное. Команда показывала очень хороший уровень борьбы. Шла без осечек, а мы с ними — ноздря в ноздрю вплоть до заключительного тура. Хорошо, что в итоге все сложилось так, как сложилось.

И потом, как говорит главный тренер сборной: футболист, который отдыхает 40 дней зимой и 30 летом, не может быть уставшим. Так что все нормально (улыбается).

