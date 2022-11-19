«На чемпионате мира буду поддерживать Аргентину» — Самедов

Бывший полузащитник сборной России, московских «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов заявил, что на чемпионате мира в Катаре будет поддерживать национальную команду Аргентины.
— На самом деле с нетерпением жду начало чемпионата, но присутствует грусть из‑за отсутствия наших ребят. Как бы там ни было, чемпионат мира — большой футбольный праздник для всех нас.
Буду поддерживать сборную Аргентины, все‑таки последний чемпионат для Лео Месси, он отдаст последние силы на свой последний танец. Сборная Сербии — очень хорошая и крепкая команда. Надеюсь, смогут выйти из группы, — приводит слова Самедова Sport24.
ЧМ‑2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».
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Источник: sport24.ru