Англия — самая дорогая сборная ЧМ-2022 в Катаре по версии Transfermarkt

Статистический портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих сборных по суммарной стоимости игроков, которые примут участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Первое место в списке заняла сборная Англии, игроки которой оцениваются в 1,26 млрд евро. Вторая — Бразилия (1,14 млрд), третья — Франция (1,03 мрд).

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».