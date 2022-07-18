Левандовский заставил «Баварию» отпустить себя в «Барселону». Все о главном трансфере лета

Вишенка на торте мощнейшей летней кампании каталонцев.

Вишенка на торте мощнейшей летней кампании каталонцев.

Лучший страйкер Европы достался «Барсе» с отличным дисконтом

«Барселону» в последние годы справедливо критиковали за ужасающую трансферную политику. В эпоху правления президента Жозепа Бартомеу клуб вел себя, как типичный шопоголик, совершая покупки ради покупок. 140 млн за Дембеле, 135 млн за Коутинью, 120 млн за Гризманна, 86 млн за Френки де Йонга — ни один из этих трансферов в итоге себя в полной мере не оправдал. А еще «Барсу» к финансовому дну тянул гигантский контракт Лео Месси. Долги у клуба по-прежнему огромные, но это вовсе не означает отсутствие новых звезд на «Камп Ноу». В режиме экономии «Барселона» просуществовала всего полгода, но уже зимой вновь стала заметной на рынке. Летом же каталонцы разошлись по полной.

Трансфер Роберта Левандовского обошелся «Барсе» гораздо дешевле упомянутых покупок. За обладателя «Золотой бутсы» двух последних сезонов «Барселона» заплатит всего 50 млн евро, хотя с учетом бонусов сумма может увеличиться на 10 млн.

Главная причина такой выгоды — желание самого поляка и истекавший через год контракт с «Баварией», в которой он провел замечательные 8 лет, выиграл все что только можно и захотел нового вызова. Желание было настолько сильным, что поляк был готов саботировать тренировки. На первых занятиях после отпуска Роберт всем видом давал понять, что в команде он не останется. Клуб же поначалу занял жесткую позицию, вынуждая отработать оставшийся год. В Мюнхене до последнего пытались сохранить 33-летнего форварда, но в итоге поняли, что легче его отпустить и получить какие-то деньги, чем иметь в составе обиженную звезду, которая следующим летом уйдет бесплатно.

Сделка представляется максимально выгодной для «Барсы» еще и потому, что зарплата Левандовского тоже далеко не космическая. Если Месси в последние сезоны в «Барселоне» получал невероятные 75 млн евро (уже после вычета налогов), то Роберт будет зарабатывать в год всего 9 млн евро — даже Дембеле до последнего времени получал больше. Контракт рассчитан на три года с возможностью продления еще на сезон. Агент игрока Пени Захави также не остался внакладе, но и тут цифры адекватные — 5 млн евро за каждый сезон.

«Барселона» вообще этим летом — главный хедлайнер трансферного окна. Помимо Левандовского подписано еще три игрока для стартового состава: центральный защитник «Челси» Андреас Кристенсен и опорник «Милана» Франк Кесси перешли на правах свободных агентов. За правого вингера «Лидса» Рафинью пришлось заплатить 58 млн евро. А еще на выгодных для клуба условиях был продлен контракт с Усманом Дембеле. После такой кампании «Барса» — явный претендент на победу в Ла Лиге, должен клуб пошуметь и в Лиге чемпионов.

«Барселона» вновь закупается в дорогих бутиках, хотя всего год назад вынуждена была искать эконом-варианты и подписывала только свободных агентов.

Левандовский воссоединится с Обамеянгом, с которым они играли в Дортмунде, но вряд ли Хави будет использовать их одновременно

Громкие трансферы безотказно работают лишь в футбольных симуляторах, да и то не всегда. Что уж говорить о реальном футболе. Влияние Месси в «ПСЖ» не сравнить с тем, что было в «Барсе», Лукаку провалился в «Челси», а Джейдон Санчо не зажег в «МЮ». Поэтому подписание Левандовского вовсе не означает автоматического процветание «Барсы», которой только предстоит выстроить свою игру в атаке под топового новичка. И все же поводов для оптимизма у фанатов сине-гранатовых достаточно.

Во второй половине прошлого сезона с приходом Хави и ряда новичков атака команды расцвела. Самым ярким перформансом стал вынос «Реала» в его логове, но хватало и других примеров. Заскучавший в «Арсенале» Обамеянг обрел вторую молодость, ожил вечно травмированный Дембеле, ко двору пришелся молодой Ферран Торрес, а в роли нового лидера утвердился Мемфис Депай. С атакой у команды весной было все в порядке — по количеству голов она уступила лишь «Реалу». Теперь же ее усилит самый результативный игрок мира двух последних лет, забивший за это время 98 голов в 86 матчах.

Левандовский играл с Обамеянгом в дортмундской «Боруссии» еще в сезоне-2013/14. Тогда габонец чаще действовал на правом фланге атаки, а поляк — в центре. Связка была в полном порядке, команда взяла чемпионство, но дуэт просуществовал всего год, так как Левандовский уехал в Мюнхен. Теперь перевод Обамеянга на фланг при здоровом Дембеле кажется маловероятным, игра в два центральных нападающих для «Барсы» — оксюморон. Очевидное решение для Хави — перевод ровесника Левандовского в запас при активном использовании его уже по ходу матча.

При всех положительных изменениях в атаке, которые случались при Хави, с реализацией были проблемы. Главным убийцей голевых моментов стал Ферран Торрес, остальные тоже нередко транжирили шансы. Левандовский же в Бундеслиге давно утвердился в качестве автомата по производству голов — нападающий с такими качествами в теории именно то, что сейчас нужно «Барселоне». Возраст смущать сильно не должен: 34-летний Бензема выдал свой лучший сезон в карьере, Роналду становился лучшим бомбардиром Серии А в 36. Левандовскому же только 33, а с его фанатичным режимом вопросов к физической форме быть не может.

Левандовский уже присоединился к «Баварии» в Майами, задания от Хави пока будет получать удаленно

В расположение «Барселоны» поляк прибыл минувшей ночью по среднеевропейскому времени. Предсезонный сбор каталонцы сейчас проводят за океаном, в Майами.

— Наконец-то я добрался, очень рад быть здесь. Последние несколько дней были долгими, но мы достигли договоренности, можно сконцентрироваться на новом вызове в жизни. Я парень, который хочет выигрывать, причем не только матчи, но и титулы.

Всегда хотел выступать в Ла Лиге за большой клуб. Приехал сюда, чтобы помочь «Барселоне» выиграть максимальное количество титулов. Я разговаривал с Хави, он был великолепным игроком, сейчас отличный тренер, у него великолепное будущее, — отметил Левандовский.

Общение нападающего с главным тренером пока возможно только по телефону. Хави не пустили в США из-за проблем с визой. Тренеру боком вышли поездки в Иран во время работы с катарским «Аль-Саддом». Посещение этой страны для американских служб безопасности — красный маркер при выдачи виз. Ожидается, что Хави все-таки присоединится к команде на этой неделе, если клубу удастся утрясти все формальности.

В США у «Барсы» запланированы четыре товарищеских матча: «Интер Майами» (20 июля), «Реал» (24 июля), «Ювентус» (27 июля), «Нью-Йорк Ред Буллз» (31 июля). Вряд ли Левандовский выйдет на поле уже в первой игре, а вот его дебют в класико, который состоится в ближайшее воскресенье городе Парадайз (штат Невада), более вероятен. Против «Реала» у поляка отличная статистика — помимо знаменитого покера в полуфинале ЛЧ за «Боруссию» в 2013-м, он еще дважды забивал в ворота мадридцев.

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