У топовых команд РПЛ проблемы с центральными защитниками. Хуже всего дела у «Динамо» и ЦСКА

Шанс для игроков молодежных команд.

Шанс для игроков молодежных команд.

Этим летом у ведущих клубов РПЛ тренд на потерю ведущих центральных защитников. Кому-то не удалось удержать своих лидеров из-за завершившихся контрактов или предложений из других клубов, кто-то терял игроков по причине травм. В итоге за несколько дней до старта чемпионата многие столкнулись с серьезной проблемой — тренерам приходится на ходу наигрывать новые сочетания в самой ответственной зоне.

«Зенит» пока без Ловрена — Семак наигрывает в центре обороны Алипа

Деян Ловрен свой последний на данный момент матч за «Зенит» провел в декабре 2021 года. На зимних сборах хорват повредил голеностоп, в итоге травма оказалась серьезнее, чем изначально предполагалось. Основной защитник пропустил всю вторую половину сезона, проходил лечение на родине, а в Петербург вернулся только несколько недель назад. Уходить из клуба Ловрен не планирует, хотя на родине на защитника сборной Хорватии в этой связи серьезно давят. Намерение остаться в России Деян еще раз подтвердил после матча за Суперкубок со «Спартаком».

Ловрен пропустил почти всю предсезонную подготовку с «Зенитом». Еще весной Сергей Семак нашел, кем заменить 33-летнего хорвата. Сейчас в центре обороны наигрывается пара Чистяков — Алип (выходили против ЦСКА и «Спартака» в последних двух матчах), при необходимости в центре обороны может сыграть и Дуглас Сантос. Здесь стоит отметить прогресс игрока сборной Казастана Нуралы Алипа, который зимой зацепился за свой шанс, удачно прошел просмотр и перешел в лучшую команду России. Пока он только в аренде до конца года с правом выкупа. Семак отмечает, что Алип на данный момент готов лучше, чем Ловрен и новичок Родриго.

Центр обороны «Зенита» сейчас выглядит самым мощным во всей РПЛ, впрочем, как и остальные линии. Начинать сезон, правда, придется резервным вариантом Чистяков — Алип, но когда форму наберут Родриго и Ловрен, то место в старте, скорее всего, достанется легионерам, а на скамейке у Семака будут два крепких резервиста. Ни у кого больше в лиге такой роскоши нет. А ведь в заявке есть Арсен Адамов, также способный сыграть в центре, а еще воспитанник клуба Илья Скроботов, которому Семак давал игровое время на Кубке PARI Премьер.

«Сочи» потерял двух основных защитников: Родриго ушел в «Зенит», Прохин вернулся в «Ростов»

Год назад бразилец Родриго перешел в «Сочи» на правах свободного агента из португальского «Жил Висенте». По итогам сезона он вошел в число 33 лучших игроков по версии РФС, причем под первым номером на своей позиции, опередив Джикию и Чистякова. С точки зрения бизнеса его трансфер за 3,5 млн евро в «Зенит» — грамотный ход, но теперь новый тренер сочинцев Вадим Гаранин остался без лучшего защитника.

Усложняет ситуацию потеря Данилы Прохина: россиянин провел в «Сочи» два последних сезона на правах аренды и вернулся в «Ростов». «Сочи», как и при Владимире Федотове, продолжает играть в три центральных защитника, но теперь надежность задней линии заметно просела. За центр обороны отвечают Терехов, Миладинович и Юрганов, которых Гаранин наигрывал летом. Первым запасным на данный момент стоит считать словенца Ваню Дркушича.

У «Динамо» кадровая катастрофа с защитниками: с Евгеньевым договориться не удалось, Бальбуэна приостановил контракт

Новому тренеру «Динамо» Славише Йокановичу предстоит решить непростую задачу построения новой линии обороны. Украинец Иван Ордец по понятным причинам не играл за команду с февраля, а в июне воспользовался правом приостановить контракт и перебрался в «Бохум». Ранее клуб объявил о расставании с Романом Евгеньевым, с которым не удалось договориться о продлении контракта. Главной же потерей стал Фабиан Бальбуэна, который внезапно тоже решил приостановить контракт с клубом, объяснив это семейными обстоятельствами. Парагвайца ждут в бразильском «Коринтиансе».

Йоканович теперь остался с двумя россиянами в центре обороны — 20-летними Александром Кутицким и Сабой Сазоновым. В предыдущем сезоне они появлялись на поле лишь эпизодически. Первый запасной — 19-летний воспитанник клуба Денис Осокин, также в центре может сыграть 18-летний Руслан Шагиахметов, чье основное амплуа опорный полузащитник. «Динамо» экстренно уже после начала сезона придется искать минимум одного центрального защитника.

О проблемах «Динамо» мы поговорили с бывшим главным тренером команды Сергеем Силкиным:

— В центр обороны обязательно нужен один опытный защитник, который будет помогать расти молодым игрокам. «Динамо» в свое время проходило через это, когда в состав вводили молодых Граната и братьев Комбаровых, они тогда своим шансом воспользовались. Обидно, что в год 100-летия клуба складывается такая ситуация. Думали, что команда будет бороться за самые высокие места, но это нельзя сделать без соответствующих кадровых ресурсов.

— Последний товарищеский матч с «Локомотивом» показал, что у команды есть проблемы в обороне: хорошо, что забили три гола, но и пропустили столько же. Можно вспомнить концовку предыдущего сезона, когда команда пропускала по пять мячей от «Крыльев» и «Сочи» — это вообще ни в какие ворота не лезет. Сейчас наигрывают Кутицкого и Сазонова, молодых ребят, им свойственна нестабильность, лишние эмоции. Они мало играли в прошлом сезоне, в основном выходили на замену. Поэтому команде срочно необходим крепкий надежный мужик, дядька, который и по ушам может дать, подсказать, если надо, подстраховать. Думаю, поиски будут вестись за границей. Новый тренер должен знать сербский рынок, плюс кого-то мог подсмотреть в английском чемпионшипе.

У ЦСКА в центре обороны из опытных игроков только Дивеев

Фото: © Алексей Ерёмин / Матч ТВ

Сразу по окончании сезона армейцы расстались с Хердуром Магнуссом, контракт которого подошел к концу. Летом клуб попытался вернуть исландца, но тот предпочел продолжить карьеру в «Панатинаикосе». В июне очередную травму получил Бруно Фукс: бразилец купленный за 8 млн евро за два года провел в РПЛ только 7 матчей, при этом ни один из них не отыграл полностью. Главной же потерей для обороны может стать уход Яки Бийола. Словенец пропустил сборы команды, а сейчас договаривается о переходе в «Удинезе». Ожидается, что ЦСКА получит за него около 5 млн евро.

Теперь в распоряжении Владимира Федотова только один опытный центральный защитник — Игорь Дивеев. Летом ЦСКА просматривал 22-летнего Кирилла Большакова, который своим шансов воспользоваться не сумел. Кроме него вместе с Дивеевым в центре обороны в контрольных матчах действовали 19-летний Дмитрий Каптилович и 18-летний Матвей Лукин, а также номинальные крайние защитники Щенников, Набабкин и Зайнутдинов.

Есть еще 19-летний Вадим Карпов, которого в свое время Ганчаренко активно вводил в основной состав. Но в нем главный тренер не сильно заинтересован: этим летом он лишь раз появился на поле, хотя остальная молодежь использовалась по максимуму. Федотов привык строить команды «от печки», но пока материала для крепкой конструкции явно недостаточно. За оставшееся время до закрытия трансферного окна команде необходимо найти минимум двух качественных ЦЗ.

Станет ли Чернов достойной заменой Жиго в «Спартаке»?

Об уходе Самюэля Жиго было известно еще с зимы: француза продали за символическую сумму «Марселю» (0,5 млн евро), а сезон он доигрывал в «Спартаке» на правах аренды. Любимец спартаковских фанатов был лидером обороны на протяжении четырех лет, так что его потерю восполнить будет проблематично. Расставание с Ильей Гапоновым и Ильей Кутеповым, контракт которых истекли, пережить будет куда легче.

Гильермо Абаскаль летом в пару с Джикией в центре обороны наигрывал Никиту Чернова. Запасными защитниками сезон начнут Кофрие и Павел Маслов. По всей видимости, до конца лета клуб постарается подписать еще одного центрдефа. По сообщением «Спорт-Экспресса», им может стать 34-летний бразилец Налдо, известный по выступлениям за «Краснодар».

«Краснодар» делает ставку на Сорокина и своих воспитанников

Шоковую терапию команда Александра Сторожука уже пережила весной, когда «Краснодар» покинули все топовые легионеры. Несколько из них вернулись летом, включая центрального защитника Кайо. В последней контрольной игре с «Ростовом» бразилец покинул поле уже на пятой минут. В прессе поползли слухи о серьезной травме, хотя агент игрока информацию о разрыве крестообразной связки опровергает. В любом случае, сезон «Краснодару», вероятнее всего, придется начинать без Кайо.

В концовке прошлого чемпионата в центре обороны у «Краснодара» играли Егор Сорокин, а также ротировались свои воспитанники - 21-летний Вячеслав Литвинов, 23-летний Сергей Бородин и 25-летний Виталий Стежко. Летом клуб отпустил опытного Александра Мартыновича, который в прошлом сезоне появлялся на поле далеко не всегда. Концовка предыдущего сезона показала, что «Краснодар» вполне может справиться в обороне своими силами: ни одного серьезного провала российский вариант обороны весной не допустил. Лишь однажды «Краснодар» пропустил более двух мячей в игре с «Зенитом» (1:3), но это объяснимо с учетом силы соперника.

Читайте также: