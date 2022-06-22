ФИФА разрешила легионерам РПЛ уезжать из России: кто из клубов находится под ударом?

Есть риск потерять несколько заметных персонажей.

Есть риск потерять несколько заметных персонажей.

В апреле ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами. В тот раз этим правом воспользовались два тренера (Гисдоль и Фарке) и несколько десятков футболистов. Больше остальных пострадали «Краснодар», «Рубин» и «Ростов». Согласно решению Международной федерации футбола игроки и тренеры имели право приостановить действующие контракты и доиграть сезон в других лигах.

Теперь иностранцам вновь разрешено до 30 июня включительно переходить в команды других чемпионатов, при этом российские клубы никакой компенсации не получат. Это правило будет распространяться до конца следующего сезона. Если же контракт истекает в июне 2023 года, то клубы фактически бесплатно теряют футболиста. Такое же решение принято и в отношении легионеров из чемпионата Украины.

— Эти меры дают игрокам и тренерам возможность тренироваться, играть и получать зарплату и в то же время защищают украинские клубы и облегчают отъезд иностранных игроков и тренеров из России, — отмечается в сообщении.

Массового исхода в связи с новым решением ФИФА ждать не стоит, но некоторые легионеры ведущих команд могут воспользоваться опцией приостановки контракта с российским клубом. Разберем, кто из клубов находится под ударом.

У «Зенита» нет повода для беспокойства — все легионеры остаются

7 легионеров: з. Ловрен, з. Дуглас Сантос, п. Барриос, п. Вендел, п. Клаудиньо, н. Малком, н. Алберто

Для мощной южноамериканской группировки и одного хорвата по сравнению с апрелем ситуация не сильно изменилась. Тогда все остались в команде и в итоге отпраздновали очередное чемпионство. Правда, пару месяцев назад еще была надежда, что Россию без еврокубков не оставят, но позже УЕФА забанила наши клубы на весь сезон-2022/23. В апреле Малком говорил, что отсутствие еврокубковых турниров для него не проблема.

Примерно таких же позиций придерживаются соотечественники Малкома, а также колумбиец Барриос. Накануне в СМИ появилась информация, что опорник решил воспользоваться правилом ФИФА, но в «Зените» это сообщение опровергли. Барриоса ждут в Петербурге в среду. Через несколько дней должен будет подъехать и Деян Ловрен. Хорват весной залечивал травму на родине, заключительный этап восстановления он уже будет проходить в клубе. Контракт Ловрена с «Зенитом» истекает через год, и по новому правилу в течение ближайших 8 дней он может разорвать его в одностороннем порядке. В клубе уверены, что этой возможностью 32-летний защитник пользоваться не будет.

«Динамо» будет сложно удержать двух лидеров прошлого сезона

7 легионеров: з. Бальбуэна, з. Ордец, з. Лаксальт, з. Варела, п. Моро, п. Шиманьски, н. Нжи

Главный тренер Сандро Шварц покинул команду еще до решения ФИФА. Клуб очень не хотел отпускать немца с действующим контрактом, но в итоге стороны по обоюдному согласию пришли к решению о расставании. Если бы «Динамо», например, решило всеми силами оставить тренера у себя или требовать с него неустойку, после 21 июня Шварц все равно покинул бы команду совершенно легально. Вместо немца теперь у динамовцев серб Славиша Йоканович, который, очевидно, опцией от ФИФА пользоваться не станет.

Через год контракты истекают у Гильермо Варелы и Клинтона Нжи, но расставание с ними, если и произойдет, то вряд ли по инициативе игроков. Зарплату, которую они имеют в «Динамо», в любом другом чемпионате найти будет проблематично. Политические моменты ребят из Южной Америки и Африки интересуют гораздо меньше европейцев, давления на родине на них не оказывается, так что тут волноваться руководству не о чем. Это же справедливо и в отношении Фабиана Бальбуэны и Диего Лаксальта, неплохо показавших себя в первом сезоне.

А вот с остальными тремя легионерами «Динамо», скорее всего, придется расстаться. Украинец Иван Ордец формально еще числится игроком команды, но по понятным причинам его дальнейшее нахождение в клубе не представляется возможным. После решения ФИФА развязаны руки у Себастьяна Шиманьски. В этой ситуации «Динамо» выгодней уже сейчас продать поляка, а не ждать еще год, когда он вернется из другого клуба. Вариантов у игрока масса, если верить его агенту. Шиманьски хотят видеть у себя команды из АПЛ, Бундеслиги и французского чемпионата.

Сложно будет удержать и Николу Моро, который также имеет варианты продолжения карьеры в Европе. Если «Динамо» не захочет продавать его прямо сейчас, то хавбек сам без всяких проблем может покинуть команду до 30 июня.

В ЦСКА все на месте и никуда не собираются уходить

9 легионеров: з. М. Гайич, з. Бийол, з. Бистрович, з. Фукс, з. Карраскаль, п. Эджуке, п. Сигурдссон, п. Медина, п. А. Гайч

Армейцы по окончании сезона расстались с двумя легионерами. Сотрудничество с нестабильным опорником Гбаменом решили сразу не продлевать, а вот яркого турка Юсуфа Языджи очень хотели оставить. В итоге достигнуть понимания по сумме трансфера с «Лиллем» не удалось.

Остальные легионеры на месте. После подписания сербского новичка Милана Гайича и возвращения из аренд их набралось уже девять. Далеко не все они нужны новому главному тренеру. Предстоит трудоустроить сразу нескольких игроков, не проходящих в состав, но эти расставания не будут иметь отношения к директиве ФИФА. До конца трансферного окна нужно найти новые команды для аргентинца Гайча, исландца Сигурдссона и хорвата Бистровича. Впрочем, не стоит исключать варианта, при котором кто-то из них на предсезонном сборе сумеет переубедить Владимира Федотова и останется в команде.

«Спартаку» придется бесплатно отпустить Ларссона и Рошу?

11 легионеров: з. Рыбус, з. Кофрие, п. Крал, п. Перейра, п. Мозес, п. Тиль, п. Хендрикс, н. Промес, н. Николсон, н. Роша, н. Ларссон

«Спартаку» тоже предстоит решить вопросы с вернувшимися из аренды футболистами, которые после 30 июня фактически или формально будут числиться в команде. Правда, тот же Хенрик Ларссон, завершавший сезон в Швеции, свою судьбу легко может решить сам в ближайшую неделю. Его контракт со «Спартаком» действует еще год, а из-за решения ФИФА теперь он спокойно может уйти из команды без всякой компенсации для красно-белых. Если год назад, до Евро-2020 ,«Спартак» мог выручить за проведшего мощный сезон шведа около 10 млн евро, то теперь не получит ничего. В мае Ларссон заявил шведским журналистам, что в Россию желания возвращаться у него нет, пока не изменится ситуация в Украине.

Также может уйти из клуба и Педру Роша, которого в последние годы отправляли в аренды. За игрока его уровня вполне можно было получить 2-3 млн евро (в свое время его покупали за 12 млн), но в нынешних обстоятельствах «Спартак» не увидит и этих денег.

На более длительных контрактах с клубом находятся Гус Тиль и Йоррит Хендрикс, по ним «Спартаку» предстоит договариваться с «Фейенордом», благо тот не против продлить аренду голландцев. Скорее всего, не будет в «Спартаке» и Алекса Крала, пусть чеха и не стал выкупать «Вест Хэм» после аренды. Агент полузащитника активно ищет европейские варианты для подопечного.

Летом «Спартак» подписал защитника Мацея Рыбуса, которому тут же прилетел бан от сборной Польши за решение остаться в России. С учетом того что поляк играет у нас уже 10 лет и женат на русской девушке, давление на родине не вынудит его приостанавливать контракт и пользоваться новым правилом ФИФА.

Все легионеры «Локомотива» хотят играть за клуб

8 легионеров: з. Едвай, з. Фассон, п. Бека-Бека, н. Камано, н. Керк, н. Изидор, н. Кухта, н. Раконьянц

«Локо» успел подписать двух иностранцев: команду пополнили черногорский нападающий Марко Раконьянц и бразильский защитник Лукас Фассон.

— Все иностранные игроки «Локомотива» уважают свои контракты, хотят продолжать выступать за клуб и готовятся к предстоящему сезону на нашей обновленной тренировочной базе в Баковке, — заявил Sport 24 спортивный директор клуба Томас Цорн.

Все легионеры команды на месте, за исключением Яна Кухты, который по согласованию с клубом присоединится к партнерам уже в июле.

«Сочи» может потерять Кассьерру без компенсации только в случае ухода в другой чемпионат

5 легионеров: з. Родригао, з. Дркушич, п. Нобоа, п. Ангбан, н. Кассьерра

Матео Кассьерра / Фото: © Алексей Ерёмин / Матч ТВ

Сочинские иностранцы не воспользовались правом приостановки контракта весной и не собираются этого делать сейчас. Клуб может расстаться с лучшим бомбардиром команды прошлого сезона Матео Кассьеррой, но решение ФИФА тут ни при чем. На колумбийца существует серьезный спрос в РПЛ и Европе. Контракт Кассьерры истекает через год, поэтому он мог бы воспользоваться новой опцией и уехать в другой чемпионат — в таком случае «Сочи» не получил бы денежной компенсации. Но более реальный вариант — трансфер в «Зенит». Кассьерра до сих пор не присоединился к «Сочи», а новый главный тренер Гаранин уже подтвердил, что удержать нападающего будет сложно.

Крыховяк не горит желанием играть за «Краснодар»

7 легионеров: з. Рамирес, з. Кайо, п. Крыховяк, п. Ндука, н. Окоронкво, н. Олусегун, н. Кордоба

Весной «Краснодар» потерял всех легионеров первой команды, так что пришлось подтягивать из второй троих нигерийцев, взятых в аренду. Пока вернулись только двое — защитники Кайо и Кристиан Рамирес. В клубе ждут еще Гжегожа Крыховяка и Джона Кордобу. По поляку есть большие сомнения — в мае он заявлял, что у него есть несколько предложений от других команд, но это было до нового постановления ФИФА. Теперь Крыховяка, ставшего инициатором массового отъезда легионеров «Краснодара» в марте, ничто не останавливает от того, чтобы вновь законно покинуть российский клуб. На решение хавбека может повлиять кейс Рыбуса, которому фактически закрыли дорогу в сборную и на ЧМ-2022.

Остальные уехавшие весной иностранцы в «Краснодар» возвращаться не собираются. Нападающий Эрик Бутхейм (за него было заплачено 7,5 млн евро) в одностороннем порядке расторг контракт и теперь ищет новую команду. Воспользоваться правилом ФИФА собирается Тони Вильена, доигрывавший сезон на правах аренды в «Эспаньоле». У Виктора Классона и Реми Кабелла контракты истекли в конце сезона, хотя клуб досрочно расторг их еще в марте.

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