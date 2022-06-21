Главный турнир лета, домашние сборы и множество «товарняков». Самое важное о подготовке клубов РПЛ к сезону

Чемпионат России-2022/23 стартует 17 июля — большинство клубов уже приступили к летним сборам.

Чемпионат России-2022/23 стартует 17 июля — большинство клубов уже приступили к летним сборам.

Кубок PARI Премьер: впервые турнир пройдет в двух городах

Это уже пятый в истории турнир, организованный каналом МАТЧ ПРЕМЬЕР. Второй раз подряд он пройдет в России, ранее команды выявляли сильнейшего в Катаре (дважды зимой в 2019-м и 2020-м) и в Австрии (лето-2019). Совершенно точно у турнира будет новый победитель — трехкратный триумфатор «Спартак», а также «Краснодар» в этот раз за трофей бороться не будут.

Прошлым летом турнир проходил на двух стадионах («Открытие Арене» и «Арене Химки»), но фактически в одном городе. В этот раз впервые он будет сыгран в Москве и Санкт-Петербурге. ЦСКА все матчи проведет на «ВЭБ Арене», «Зенит» дома сыграет дважды, причем не на «Газпром Арене», а на стадионе «Смена». Год назад из-за пандемии матчи проходили без зрителей, в этот раз Кубок PARI Премьер наверняка побьет рекорд по посещаемости.

Турнир станет самым растянутым в истории по календарным датам и продлится 2,5 недели: с 21 июня по 7 июля. Все игры начнутся в 20:00 и будут показаны в прямом эфире «Матч ТВ».

Формат турнира:

За победу в основное время команда получает три очка. В случае ничьей назначается серия пенальти: за победу в ней начисляются два очка, за поражение — одно.

Места команд в таблице определяются в порядке очередности следующих правил:

общее количество очков;

разница забитых и пропущенных;

количество голов.

Если две команды имеют равные показатели по этим критериям, более высокое место занимает победившая в личной встрече.

Если у трех команд показатели по основным критериям идентичны, то их места определяются дополнительными критериями. Они расположены в порядке очередности их применения:

очки, набранные в матчах между рассматриваемыми командами;

разница забитых и пропущенных мячей в основное время в матчах между рассматриваемыми командами;

количество голов, забитых в основное время в матчах между рассматриваемыми командами;

разница забитых и пропущенных мячей в основное время и в сериях пенальти в матчах между рассматриваемыми командами;

количество голов, забитых в основное время и в сериях пенальти в матчах между рассматриваемыми командами;

очки Fair Play по итогам всех матчей (за каждую желтую карточку — минус одно очко, за красную — три, за прямую красную — четыре, желтая и прямая красная — пять).

В случае полного равенства всех показателей распределение итоговых мест определяется жребием открытым способом.

«Динамо» сыграет с блогерами, «Зенит» — с «Црвеной Звездой»

Из отпуска вышли почти все клубы. Дольше всех отдыхали финалисты Кубка России «Спартак» и «Динамо», которые начнут подготовку к сезону 21 июня. 15 из 16 команд будут тренироваться и играть товарищеские матчи в России. Почти половина команд местом сбора выбрала ближайшее Подмосковье: ЦСКА и «Динамо» — Новогорск, «Спартак» — Тарасовку, «Локомотив» — Баковку, «Торпедо» и «Факел» — Бронницы, «Химки» — Кратово.

Единственным клубом, который проводит сборы за границей, стал вернувшийся в РПЛ «Оренбург». Команда Марцеля Лички уже занимается неподалеку от столицы Турции. В этом регионе сейчас вполне комфортная погода для подготовки, в отличие от той же Анталии, где летом температура может достигать 40 градусов.

Все остальные команды предпочли остаться дома. Не все из них до сих пор определились с соперниками по контрольным матчам: «Спартак», «Урал», «Ахмат» и «Оренбург» должны сделать это в ближайшее время. «Динамо» пока объявило только об игре с популярной блогерской командой «Амкал», которую примет на «ВТБ Арене» в ближайшую субботу.

«Зенит», помимо участия в Кубке PARI Премьер, 3 июля примет чемпиона Сербии «Црвену Звезду», а 9 июля откроет сезона там же, на «Газпром Арене», встречей за Суперкубок со «Спартаком».

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