Жаркое лето в РПЛ: тренерские перестановки в ЦСКА и «Спартаке», знаковый трансфер «Зенита», Дзюба в поиске новой команды

До старта нового сезона остается ровно месяц.

До старта нового сезона остается ровно месяц.

Последний тур предыдущего сезона был сыгран 21 мая. С тех пор событий в премьер-лиге хватило бы на год вперед: почти треть команд поменяла тренеров, сразу несколько заметных игроков не продлили контракты с клубами, включая Артема Дзюбу, уже оформлены первые громкие переходы. Если в последнее время вы не слишком внимательно следили за новостями из команд РПЛ, этот текст поможет заполнить пробелы.

Сразу пять тренерских отставок: Шварц и Ваноли не выдержали давления, Березуцкий уступил место Федотову

Сандро Шварц остался в «Динамо» после 24 февраля, не последовав примеру соотечественников из других клубов. Если Даниэль Фарке и Маркус Гисдоль сразу вернулись в Германию, то Шварц не уехал и довел команду до финала Кубка и первых медалей за 14 лет. Смазанный финиш сезона в виде упущенного серебра и поражения от «Спартака» в Лужниках не сильно испортил впечатление от работы немца. Его контракт с клубом действовал еще два года, и «Динамо» очень не хотело расставаться с Сандро. О своем решении главный тренер сообщил руководству еще за несколько туров до конца сезона.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

— Все, кто с ним общался, видели, что он испытывает большой дискомфорт от сложившейся ситуации. Но Сандро проявил принципиальность и довел сезон до конца. Расставаться было очень тяжело: только-только мы договорились о новом двухлетнем контракте, все были настроены на долгосрочную работу. Но по известным причинам это стало нереально, — рассказал в интервью «Матч ТВ» генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

На данный момент «Динамо» — единственный московский клуб без главного тренера. Из отпуска команда возвращается 21 июня и начнет подготовку к сезону на базе в Новогорске. К этому сроку клуб должен подписать нового главного тренера. Им также будет иностранец — уже несколько СМИ сообщили, что на днях клуб представит 53-летнего Славишу Йокановича. В начале века серб успел поиграть за «Челси», а за последние шесть лет тренировал три английских клуба — «Уотфорд», «Фулхэм» и «Шеффилд Юнайтед».

Похожая история произошла и в «Спартаке», где Паоло Ваноли был вынужден покинуть клуб сразу после завоеванного трофея. Мотивы у итальянца были те же, что и у Шварца: давление на родине, желание семьи. Окончательное решение об уходе тренер принял после возвращения в Италию.

— Уход Ваноли связан с семейной ситуацией. Мы в январе планировали переезд его семьи, у него четверо детей. Эта история перевесила, — объяснил гендир «красно-белых» Евгений Мележиков.

Без главного тренера «Спартак» оставался менее суток. Выбор нового специалиста вызвал одинаковую реакцию у болельщиков, журналистов и экспертов: «Кто это?» Гильермо Абаскаль в последнем сезоне занял второе место с «Базелем» в чемпионате Швейцарии, но футбол под руководством 33-летнего испанца не особо убедил руководство клуба, которое планировало перевести его в молодежную команду. «Спартак» же молодость и не слишком яркое резюме Абаскаля (помимо «Базеля» были «Кьяссо», «Лугано», «Асколи» и «Волос») не смутили. В недавней истории клуба уже было несколько примеров, когда тренеры-ноунеймы завоевывали трофеи в своем первом сезоне. При этом у Карреры и Ваноли даже не было опыта самостоятельной работы, Абаскаль же свою первую команду возглавил еще в 28 лет.

Если в «Динамо» и «Спартаке» уход тренеров стал неожиданностью, то расставание Алексея Березуцкого с ЦСКА напрашивалось. Легенде клуба не удалось провести ровный сезон: после прихода новой порции легионеров и мощного рестарта весной казалось, что армейцы будут бороться минимум за топ-3, но последовавший затем спад и вылет из Кубка от «Спартака» оставляли Березуцкому немного шансов. Сам тренер все прекрасно понимал и к расставанию был готов. Еще по ходу сезона он общался с руководством на тему отставки, трезво оценивая свои силы.

ЦСКА выбрал в преемники Березуцкого лучшего из доступных российских тренеров. Владимир Федотов провел мощный сезон с «Сочи», добыв для команды первые в истории медали. При этом возможности и состав у сочинцев точно были не мощнее армейских. В минувшем сезоне не было в чемпионате команды, чье тренерское влияние на игру оказалось бы столь же велико. Вместе с Федотовым в ЦСКА приходят и его помощники, среди которых выделяется Олег Фоменко — возможно, сильнейший тренер-ассистент в РПЛ. Если новый штаб получит поддержку в виде трансферов и автономию в принятии решений, «красно-синие» имеют все шансы вернуться на верхние строчки. После 2018 года и массовой перестройки состава ЦСКА медали не завоевывал.

Официально место Федотова в «Сочи» остается вакантным, но уже совсем скоро клуб должен объявить о назначении Вадима Гаранина. По информации «Матч ТВ», бывший тренер «Енисея» уже приступил к своим обязанностям в новой команде. Этой весной красноярцы под его руководством успели пошуметь в Кубке России, выбив из турнира «Локомотив» и «Рубин». У 51-летнего специалиста есть все шансы стать одним из главных тренерских открытий в новом сезоне.

Михаил Галактионов / Фото: © Алексей Ерёмин / Матч ТВ

Александр Кержаков сумел сохранить прописку с «Нижним Новгородом», а вот свое место в клубе — нет. Ему на смену приходит главный тренер российской «молодежки» Михаил Галактионов. Такой выбор объясняется сменой вектора клуба, который намерен развивать молодых российских игроков. Пока опыт работы Галактионова в РПЛ ограничивается непродолжительным эпизодом в «Ахмате», где он без особых успехов трудился в 2017–2018 годах.

Десять бывших игроков сборной остаются без контрактов: от Дзюбы до Мамаева

Большинство из этого списка всего четыре года назад зажигало на ЧМ-2018, а теперь игроки оказались не нужны клубам, в которых заканчивали минувший сезон. Самым интригующим представляется выбор Артема Дзюбы, завершившего отношения с «Зенитом». Пока самый результативный игрок в истории чемпионатов России (149 голов) нацелен на варианты за пределами России. Много пишут об интересе турецких клубов, но удовлетворить запросы форварда не могут даже самые богатые команды из этой страны. В РПЛ желаемую зарплату Дзюбе сейчас также готовы дать немногие.

У еще одного бывшего зенитовца Магомеда Оздоева тоже нет недостатка в предложениях. Агент игрока рассказывает о вариантах в Европе, но и в России на полузащитника есть спрос. Оздоева хотели бы видеть у себя «Сочи», «Динамо» и «Локо».

В мае Марио Фернандес объявил об уходе из ЦСКА и приостановке карьеры, а в Бразилии уже предполагают, что совсем скоро он может вернуться в «Гремио», из которого в свое время уезжал в Россию. Если бывший защитник российской сборной действительно подпишет контракт с бразильской командой, армейскому руководству должно быть особенно обидно. Клуб, таким образом, фактически бесплатно отпустил игрока, у которого еще действовал контракт.

Кутепов на домашнем ЧМ составлял пару с Игнашевичем в центре обороны российской сборной. Тогда его перспективы казались фантастическими, однако в последние сезоны в «Спартаке» он больше времени проводил на скамейке. Теперь в Европу Илью уже никто не зовет и в России жирного контракта не предлагают. У Кутепова есть варианты в Турции, а также интерес от вернувшегося в РПЛ «Торпедо».

Главные переходы: «Зенит» переманил Бакаева, «Спартак» подписал Рыбуса

В нынешних обстоятельствах, когда ведущие клубы лишены заметной части доходов из-за отстранения от еврокубков, обилия громких трансферов ждать не приходится. Тем не менее несколько заметных переходов уже состоялось. Главный из них — переезд Зелимхана Бакаева из Москвы в Петербург. В свое время по такому же маршруту отправлялись Владимир Быстров и Артем Дзюба. Оба трансфера взрывали медиапространство и будоражили оба фанатских лагеря.

В этом смысле трансфер Бакаева явно не дотягивает до тех историй, хотя нынешний кейс очень напоминает переход Дзюбы семь лет назад. Воспитанник «Спартака» не договорился с родным клубом по условиям контракта и сделал выбор в пользу принципиального соперника. Любопытно, как теперь встретят новичка фанаты «Зенита», которые к приезду Быстрова и Дзюбы в свое время отнеслись не слишком тепло.

«Спартак» тоже успел подписать первого летнего новичка: левый фланг обороны клуб укрепил Мацеем Рыбусом, у которого истек контракт с «Локомотивом». Железнодорожники в свою очередь оформили переход уже двоих новичков, причем, в отличие от «Зенита» и «Спартака», это были не свободные агенты: 21-летний нападающий сербского клуба «Чукарички» Марко Раконьяц и защитник бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Лукас Фассон обошлись в общей сложности в 5,5 млн евро — серьезная сумма по нынешним временам. Все остальные клубы РПЛ в сумме пока потратили вдвое меньше, чем один «Локомотив».

Из трансферов на выход, на коих клубы смогли заработать, выделяются только две сделки. ЦСКА продал Эмиля Бохинена в «Салернитану» за 3,25 млн евро — в свое время норвежец переходил в московский клуб за сумму в два раза меньше. «Спартак» тоже сумел отбить деньги, потраченные на покупку Эсекьеля Понсе, которого три года назад купил у «Ромы» за 3 млн. Теперь «красно-белые» от испанского «Эльче» получат на один миллион больше.

Новый лимит, проблемы новичка лиги и рекордный контракт за нейминг клуба

Александр Дюков / Фото: © Денис Бушковский / Матч ТВ

Сразу после окончания сезона состоялся знаковый исполком РФС, на котором были приняты два важнейших решения. Во-первых, главный управляющий орган в нашем футболе не прогнулся под давлением нескольких клубов РПЛ, настаивающих на моратории на вылет. Поэтому «Рубин», «Арсенал» и уступившая в стыках «Уфа» в следующем сезоне выступят в ФНЛ.

Кроме того, был увеличен лимит на легионеров, хотя в сегодняшних обстоятельствах это решение уже не выглядит таким резонансным. Очереди из иностранных игроков сейчас не наблюдается, но в будущем новый лимит может развязать руки ведущим клубам: если раньше в заявку на сезон можно было вносить лишь 8 легионеров, то теперь сразу 13 + не менее 12 россиян. При этом на поле по-прежнему одновременно могут находиться восемь иностранцев.

В июне в Нижнем Новгороде решили сменить не только тренера, но и название. Впервые со времен легендарного «Сатурн RenTV» в лиге появится команда, в чьем имени будет упомянута фирма. Теперь в РПЛ будет выступать не «Нижний Новгород», а «ПАРИ НН». Благодаря деньгам от спонсора за смену названия клуб покроет около половины годового бюджета. Ничего подобного в нашем футболе еще не было.

До вчерашнего дня неясной оставалась ситуация с воронежским «Факелом», который в предыдущий раз выступал в РПЛ в 2001 году. Проблема воронежцев заключалась в несоответствии состояния стадиону требованиям лицензирования. Клубу сначала выдали только временную лицензию, дав указание устранить недостатки до начала чемпионата. «Факел» потратил на исправление изъянов сперва 200 млн рублей, потом пришлось добавить еще 165 млн. В начале июня комиссия РПЛ проинспектировала арену, а в четверг приняла окончательное решение по допуску «Факела» до РПЛ.

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