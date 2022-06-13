Главные трансферы прошлого лета — полный провал. Месси, Лукаку и другие разочарования сезона

Очередное подтверждение тому, что деньги не играют в футбол.

Очередное подтверждение тому, что деньги не играют в футбол.

Летняя трансферная лихорадка — традиционное время больших ожиданий: море слухов, бесконечные новости об интересе к тому или иному игроку, официальные объявления о переходах. Прошлое лето в этом смысле выдалось аномальным: на трансферном рынке происходили тектонические сдвиги — такие глыбы, как Месси и Роналду, меняли команды, «Ман Сити» и «Челси» совершали покупки в категории «100+ млн», Доннарумма с еще живым Мино Райолой выбивал сказочный контракт у «ПСЖ». Подобные суммы неизбежно рождают гигантские ожидания от новичков, но далеко не все из них оправдывают вложенные средства. По крайней мере в своем первом сезоне в новых командах.

Джек Грилиш

«Астон Вилла» — «Ман Сити» (117,5 млн €)

Зарплата: 15 млн в год

Грилиш — очередной заложник, заплаченной за него суммы. Если переводить потраченные на него деньги в голы и передачи, картина предстает совсем грустная. Его трансфер стал седьмым по стоимости за всю историю. Находящиеся выше в этом списке Дембеле (140 млн) и Коутинью (135 млн) в свое время также проходили через не вполне заслуженный хейт. Нельзя винить игроков за то, что за них платят такие деньги — финальную сумму диктует рынок и возможности покупателя. У Грилиша изначально не было шансов стать суперзвездой в «Ман Сити» просто потому, что философия Гвардиолы не слишком предполагает наличие одного ярко выраженного лидера (Месси в «Барсе» был исключением).

«Ман Сити» пришлось переплачивать за англичанина почти вдвое: рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивалась только в 65 млн, но «Астон Вилла» выставила свою цену, а у манчестерцев была возможность ее заплатить — все очень просто. Статистика 26-летнего вингера по сезону оказалась предельно скромной: 3+3 в 26 матчах АПЛ. Годом ранее в «Астон Вилле» было 6+12 за такое количество матчей. Самый дорогой игрок в истории клуба внес свой вклад в чемпионство, но его не сравнить с тем, какое значение для команды играли другие игроки группы атаки: де Брюйне, Фоден, Конселу и Силва. С другой стороны, сам тренер не имеет претензий к Грилишу, ведь для него ценник игрока не имеет такого значения, как для журналистов и болельщиков.

Джанлуиджи Доннарумма

«Милан» — «ПСЖ» (свободный агент)

Зарплата: 13 млн в год

Мино Райола умел лучше всех в мире выбивать шикарные условия своим клиентам, не забывая и о своей немаленькой комиссии. В «ПСЖ» Доннарумма стал одним из самых высокооплачиваемых вратарей в мире. Правда, из-за французского налогообложения почти половина доходов уходит в государственную казну.

Приход Доннаруммы породил в команде вратарское двоевластие: Кейлор Навас в полнейшем порядке и не собирался так просто отдавать место в рамке. В итоге оба почти поровну поделили игровое время: 23 матча провел итальянец, 26 — костариканец. Главным хайлайтом сезона стала чудовищная ошибка Доннаруммы в игре с «Реалом», с которого и началась невероятная история мадридцев в этом плей-офф ЛЧ. Статистика обоих вратарей по сезону похожа: по 77% процентов отраженных ударов, почти идентичное количество «сухарей» (9 и 10). В среднем Доннарумма пропускал по одному голу за игру, Навас — 0,92. Спрашивается, зачем покупать вратаря, если у тебя уже есть супернадежный голкипер?

В целом Доннарумма не провалился, но в чемпионате Франции с тотальным доминированием «ПСЖ» это было бы сложно сделать даже Кариусу. В самый же ответственный момент лучший игрок Евро-2020 тотально облажался, испортив впечатление обо всем сезоне. Да, возможно Бензема в том эпизоде и фолил, но это не объясняет выкрутасы Джанлуиджи до того, как француз пошел с ним в контакт.

Ромелу Лукаку

«Интер» — «Челси» (113 млн €)

Зарплата: 12 млн в год

Второй заход Лукаку в «Челси» получился немногим лучше, чем первый. 2 гола в ЛЧ (оба в ворота «Зенита») и 8 — в АПЛ — явно не ради такой статистики лондонцы выложили за бельгийца рекордную для себя сумму. По ходу сезона дорогой нападающий потерял место в основном составе, а всего только 16 раз выходил в чемпионате в старте. Скандальное интервью, в котором Ромелу признался в любви к «Интеру» и с сожалением рассуждал о переходе в «Челси», только осложнили его положение в команде.

Тухелю форвард оказался не особо нужен, и теперь клуб ищет варианты, чтобы отбить хотя бы часть потраченных денег. Основной претендент — все тот же «Интер», с которым уже ведутся переговоры о переходе. Вряд ли итальянский клуб потянет полноценный трансфер, а вот аренда на один или два сезона вполне возможна. Сдать Лукаку в аренду готовы за 25 млн евро в год. Кажется, со времен покупки Фернандо Торреса, так нелепо «Челси» деньги еще не тратил.

Лионель Месси

«Барселона» — «ПСЖ» (свободный агент)

Зарплата: 40 млн в год

В прошлом сезоне Месси забил за «Барсу» 30 голов в чемпионате Испании, в новой для себя команде и лиге — только шесть. Зато Лео стал лидером сезона по попаданиям в штангу и перекладину — сомнительно, что такая ачивка стоит гигантской зарплаты Лео. Звездного аргентинца подписывали в расчете на долгожданный триумф в Лиге чемпионов. В знакомом турнире Месси проявлял себя ярче, чем в Лиге 1 (5 голов в 7 матчах), но второй год подряд команда аргентинца вылетела из турнира уже на первой стадии плей-офф.

Индивидуальное выступление Месси в «ПСЖ» меркнет на фоне перформанса более возрастного Роналду в «МЮ», который наколотил 24 гола за сезон. Да, в ЛЧ и чемпионате команде 37-летнего Криштиану похвастать нечем, но на табло его фамилия появлялась гораздо чаще. Очевидно, что Лео в одиночку уже не способен тащить всю команду на себе и даже в роли помощника Мбаппе он смотрелся не так убедительно, как ожидалось. Переезд из Барселоны в Париж, безусловно, стал главным событием прошлого лета, чего нельзя сказать об игре самого Месси в прошедшем сезоне.

Джейдон Санчо

«Боруссия» — «МЮ» (85 млн €)

Зарплата: 15 млн евро в год

Талантливый англичанин во многом стал заложником внезапного перехода Роналду в «МЮ». Манчестерцы долго вели Санчо, тяжело договаривались с «Боруссией» и в итоге за большие деньги подписали звезду Бундеслиги. В своем последнем сезоне в Дортмунде его показатель результативных действий составлял 0,94 за матч (16+20 за 38 игр). На «Олд Траффорд» Джейдон резко потух (всего три гола). Конечно, сказался фактор Роналду, которого «МЮ» не подписать не имел права в сложившихся обстоятельствах.

Дело не только в наличии звездного конкурента, которому партнеры создавали больше моментов. Просто стилистически он не слишком подходил для футбола Сульшера и Рангника, но списывать окончательно Санчо в «МЮ» точно не стоит. С приходом Эрика тен Хага роль техничного вингера в команде должна возрасти.

Рафаэль Варан

«Реал» — «МЮ» (40 млн €)

Зарплата: 20,5 млн в год

Болельщики привыкли вешать всех собак за провалы в обороне «МЮ» на несчастного Гарри Магуайра, но к испанцу тоже есть вопросики. По пропущенным мячам «Юнайтед» стал лишь 13-й командой АПЛ, хотя приход Варана обещал обратное. По средней оценке WhoSored, испанский защитник стал только десятым игроком команды в сезоне. У Магуайра набралось 17 голевых ошибок, но и у Варана их достаточно — 11. Пока по соотношению цена/качество, особенно с учетом ежегодного оклада игрока, трансфер испанца себя явно не оправдывает.

Сауль Ньигес

«Атлетико» — «Челси» (аренда за 5 млн €)

Зарплата: 12 млн в год

Прошлым летом эта сделка представлялась одной из самых выгодных: «Челси» за сравнительно небольшие деньги получил очень качественного игрока в центр поля. Испанец стал самым высокооплачиваемым игроком команды, но, казалось, он этих денег заслуживает. В итоге Тухель почти сразу зачехлил испанца, который большинство матчей смотрел со скамейки запасных. Всего в стартовом составе он вышел на поле только в пяти играх АПЛ.

Сауль с трудом адаптировался к Англии, никак не мог набрать игровую форму, а отсутствие практики только осложняло ситуацию. Новичок не выдержал конкуренции со стороны Канте, Жоржиньо и Ковачича. Понятно, что при таких раскладах речь о выкупе контракта у «Атлетико» уже не шла. Сауль вернулся в Мадрид, но и Диего Симеоне он теперь не слишком нужен. Летом для возобновления карьеры придется искать новый клуб, скорее всего, в хорошо знакомой ему Ла Лиге.

Антуан Гризманн

«Барселона» — «Атлетико» (аренда, 10 млн €)

Зарплата: 10 млн в год

Ради возвращения в «Атлетико» француз пошел на очень существенное сокращение зарплаты: в «Барсе» он получал 35 млн за сезон. Впрочем, даже на 10 млн он совершенно точно не наиграл. В чемпионате Испании на его счету всего три гола, после нового года Гризманн вообще перестал забивать. Если до переезда на «Камп Ноу» он был признанной примой «Атлетико», то теперь играл лишь второстепенную роль. У «матрасников» есть опция продления аренды 31-летнего нападающего еще на сезон, но пользоваться ей клуб не спешит. Скорее всего, Гризманн вернется в «Барсу», которая будет подыскивать для него новую команду.

Бен Уайт

«Брайтон» — «Арсенал» (58,5 млн €)

Зарплата: 7,3 млн в год

Трансфер Уайта вошел в топ-10 самых дорогих покупок среди защитников за всю историю. Когда тратятся такие деньги, ожидаешь увидеть что-то экстраординарное, но ничего подобного новичок «Арсенала» не продемонстрировал. 19 голевых ошибок за сезон — это даже больше, чем у Магуайра. Если бы на таком уровне сыграл воспитанник клубной академии, никто бы и не обратил внимания, но когда за безумные деньжищи покупается защитник со стороны, отдача ожидается соответствующая. Если раньше, еще при Венгере, «Арсенал» было принято троллить за нежелание тратить большие деньги на новичков, то в последние годы клуб справедливо критикуют за бездумные вложения в посредственных игроков.

Никола Влашич

ЦСКА — «Вест Хэм» (30 млн €)

Зарплата: 4 млн в год

За всю историю лишь за троих игроков РПЛ иностранные клубы платили больше: Халка (55,8 млн), Парадеса (40 млн) и Виллиана (35 млн). Влашич на протяжении всего лета-2021 давал понять, что в ЦСКА он оставаться не намерен. Московский клуб получил отличную компенсацию, а вот «Вест Хэм» должной отдачи от хорвата в первый сезон точно не дождался. Один из самых ярких легионеров РПЛ в Англии потерялся: за 36 матчей в различных турнирах на его счету только один гол.

Главный хайлайт с участием Влашича — жуткая травма полузащитника «Бернли» Эшли Уэствуда, который после контакта с хорватом повредил лодыжку. Увидев последствия, Никола не смог сдержать слез прямо на поле.

В стартовом составе Дэвид Мойес использовал хорвата по большим праздникам. В мае ESPN составил рейтинг худших трансферов АПЛ этого сезона, в котором Влашич расположился на шестом месте, а по соседству с ним обнаружился партнер по «Вест Хэму» Алекс Крал, который был арендован у «Спартака» с правом выкупа. Пользоваться им «молотобойцы», конечно, не будут и наверняка жалеют, что по такой же схеме не подписали Влашича, который на игрока основы клуба АПЛ пока явно не тянет.

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