Продлевать будете? Где летом окажутся игроки «Спартака», ЦСКА, «Зенита» с истекающими контрактами

Самое жаркое время для клубов и агентов.

Самое жаркое время для клубов и агентов.

Контракты игроков с клубами обычно истекают 30 июня. К этому сроку большинство уже определяется со своим будущим: кто-то продлевает соглашения, остальные уже ищут новые команды. На данный момент в РПЛ есть несколько заметных игроков, которые до сих пор не решили, где они продолжат карьеру. Разобраться в нюансах нам помог известный футбольный менеджер Алексей Сафонов.

«Зенит» сохранит Кержакова и расстанется с Крицюком

По окончании сезона петербургский клуб объявил о расставании с Артемом Дзюбой, который за 5 лет в «Зените» успел забить 108 голов — больше только у легенды клуба Кержакова (163). Решение не вызвало большого удивления: во второй части сезона Семак делал ставку уже на других нападающих — Алберто и Сергеева. «Зенит» готов был рассмотреть вариант с продлением контракта с существенным понижением условий, но звездного нападающего это не устроило. Теперь он ищет новый клуб: сначала говорили о «Црвене Звезде», теперь ходят разговоры о «Фенербахче». Наверняка есть претенденты на Дзюбу и в РПЛ, но в нынешних условиях далеко не каждый клуб готов предложить форварду, которому в августе исполнится 34 года, контракт в районе 2 млн евро.

«Зенит» также не стал удерживать Магомеда Оздоева. Хавбек из-за травмы не играл три месяца в начале сезона, а после выздоровления мог рассчитывать лишь на статус игрока ротации. 29-летний полузащитник пока не спешит делать выбор, рассматривая предложения из Европы и России. В РПЛ на игрока уровня Оздоева точно будет спрос среди ведущих клубов. Он мог бы пригодится любой из московских топ-команд, также не стоит исключать интерес со стороны «Сочи» и «Краснодара».

30 июня истекают контракты двух вратарей — Михаила Кержакова и Станислава Крицюка. Тут, как в древнем сериале, «должен остаться только один». Крицюк в прошлом году заключал контракт по схеме «1+1», но для продления еще на сезон нужно одобрение со стороны руководства. С учетом поиска нового голкипера и наличия молодого Одоевского сложно представить, что Станислав сумеет сохранить место в составе.

— Думаю, у Кержакова шансов остаться больше, тем более он местный парень. У Крицюка в «Зените» не очень сложилось — то травма, то еще что-то. Скорее всего, ему придется искать новую команду, — отмечает Сафонов.

«Спартак» не сумел сохранить Бакаева, но продлил Рассказова

«Спартак» так не сумел сохранить в своем составе Зелимхана Бакаева. Еще обиднее болельщикам клуба должно быть от выбора воспитанника клуба, который скоро должен подписать контракт с «Зенитом». Конечно, того эффекта, что был при переезде из Москвы Быстрова или Дзюбы, этот трансфер не вызовет, но осадочек все равно останется. О переговорах Бакаева и «Зенита» известно уже давно, но клуб отчего-то пока не спешит с объявлением о переходе.

— Возможно, «Зенит» ждет, когда у Бакаева истечет контракт со «Спартаком», и после 30 июня уже объявят. У «Зенита» полная определенность с главным тренером на следующий сезон, Семак заинтересован в этом игроке, так что трансферу вряд ли что-то может помешать. Можно сказать, что на 99% Бакаев — это уже игрок «Зенита», — считает Сафонов.

Среди игроков с истекающими контрактами после сезона «Спартак» сумел сохранить у себя только Николая Рассказова, с которым продлил соглашение еще на год. Помимо Бакаева из клуба отпущен еще и Илья Кутепов.

Судьба Ахметова зависит от нового тренера ЦСКА

Армейский офис в мае и июне активно работал над новыми контрактами. В команде остались далеко не все из состава последнего сезона. Марио Фернандес решил приостановить карьеру, ушли из команды Алан Дзагоев, Хердур Магнуссон, а также опорник Гбамен, арендованный у «Эвертона». Зависла ситуация с Юсуфом Языджи, который ярко проявил себя в первых матчах, а затем так же резко потух. Агент турка утверждает, что игрок хочет продолжить карьеру в ЦСКА, но российскому клубу нужно договориться о трансфере с «Лиллем». Заплатить придется существенную сумму — речь идет о 12 млн евро.

Еще один футболист, чье будущее в ЦСКА находится под вопросом — Ильзат Ахметов. Еще в конце сезона в прессе появилась информация о том, что клуб не заинтересован в сохранении 24-летнего полузащитника, сам же игрок хотел бы остаться в команде.

— Ахметов провел не самый лучший сезон, но это игрок неплохого уровня. На мой взгляд, он еще не достиг своего пика. Клуб может не спешить с решением по нему, пока нет ясности с главным тренером. Если он будет нужен наставнику, то, вполне вероятно, контракт с Ильзатом продлят, — отмечает Сафонов.

У Паршивлюка немного шансов остаться в «Динамо»

Головная боль «Динамо» прямо сейчас — возможное расставание с Моро и Шиманьски, чьи контракты действуют еще три и четыре года соответственно. Тут важен пример норвежца Бутхейма, который в одностороннем порядке разорвал отношения с «Краснодаром». На родине хорвата и поляка вынуждают уйти из российской команды, при этом в недавнем интервью «Матч ТВ» генеральный директор клуба Павел Пивоваров отметил, что «Динамо» готово рассмотреть предложения по Шиманьски, если они поступят.

В конце июня контракты заканчиваются у трех защитников: 23-летнего Евгеньева, 30-летнего Плиева и 33-летнего Паршивлюка.

— Останутся ли все трое? Думаю, нет. Меньше шансов у возрастного Паршивлюка. Но тут тоже многое зависит от того, кто возглавит команду. Новый тренер будет решать, кто ему нужен, а кто нет, — говорит Сафонов.

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