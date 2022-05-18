Опасный прецедент в РПЛ — игрок в одностороннем порядке расторг контракт с клубом. Другие иностранцы теперь могут сделать так же?

У «Краснодара» еще есть шанс вернуть деньги.

У «Краснодара» еще есть шанс вернуть деньги.

Что случилось?

Сегодня новичок «Краснодара» Эрик Бутхейм, за которого зимой было заплачено 8 млн евро, расторг контракт с клубом. Об этом в своих соцсетях объявил агент футболиста Джим Сольбаккен.

«Эрик Бутхейм расторг контракт с «Краснодаром». Это было сделано в соответствии с постановлением ФИФА. Конфликт России и Украины все еще продолжается. В этих обстоятельствах Эрик решил, что у него нет другого выбора», — написал агент.

Бутхейм перешел в «Краснодар» в декабре 2021 года из норвежского «Буде-Глимт» и не сыграл ни одного матча в России.

Из заявления агента можно сделать важный вывод: расторжение контракта произошло в одностороннем порядке. Инициаторам стал игрок, и общего решения с клубом пока нет — иначе бы появилось совместное заявление. Да и расторжение контракта очевидно не устраивает «Краснодар» — он теряет возможность продать футболиста (которого только что купил) хоть за какие-то деньги летом.

Пока из всех легионеров, покинувших «Краснодар», расторгли контракт только двое — Классон и Кабелла. Но у обоих соглашения истекали летом, они бы и так ушли. Поэтому это было совместное решение сторон. «Краснодар» объявил о расторжении на своем сайте.

Другие иностранцы официально не покинули клуб, а либо ушли в аренду, либо приостановили контракты:

Вандерсон — ушел в аренду в «Интернасьонал» до конца 2022 года

Кайо — пока без клуба, но агент говорил именно о приостановлении контракта

Кордоба и Рамирес хотят вернуться в «Краснодар», когда ситуация стабилизируется. Об этом заявлял их агент в марте

Хуниор Алонсо, перешедший в «Краснодар» в январе, отдан в аренду «Атлетико Минейро» до конца 2022 года

В «Краснодаре» пока отказались комментировать ситуацию по Бутхейму.

На данный момент ФИФА разрешила только приостанавливать контракты до 30 июня 2022 года игрокам украинских и российских клубов. Причем в этот период футболист может заключать контракты с другими командами, но только до конца сезона. Никаких новых рекомендаций от ФИФА не поступало, поэтому заявление агента Бутхейма выглядит удивительно. И может создать опасный прецедент.

Все-таки в одностороннем порядке иностранцы еще не расторгали контракты с российскими клубами. Об уходе Хвичи в «Динамо» из Батуми первым объявил клуб. Агент игрока Мамука Джугели хорошо общается с генеральным директором «Рубина» Рустемом Саймановым. Во многом благодаря этому «Рубин» вообще смог обойти в борьбе за футболиста «Локомотив». Наверняка какие-то деньги Казань за переход Хвичи в «Наполи» все же получит. Пусть и не те, на которые рассчитывал до 24 февраля.

В случае с «Краснодаром» пока все выглядит так, что клуб просто может ничего не получить за игрока. Более того, если ФИФА не заступиться за «Краснодар», который потерял большие деньги, то другие иностранцы в РПЛ из-за напряженной политической обстановки тоже наверняка захотят расторгнуть контракты — и спокойно найти новые клубы.

Ключевые вопросы: законно ли поступил футболист? Теперь его заберут бесплатно как свободного агента? И может ли «Краснодар» как-то вернуть свои деньги?

Чтобы понять, как теперь быть «Краснодару» и есть ли шанс вернуть 8 млн евро, мы обратились к спортивному юристу Сергею Алексееву. Разбираем ключевые вопросы.

— Если игрок полностью расторг контракт в одностороннем порядке, а не просто приостановил, то это грубое нарушение правил ФИФА и принципов контрактной стабильности, — говорит Алексеев. — Поэтому это решение можно обжаловать в дисциплинарных структурах УЕФА и ФИФА, а затем в спортивном арбитражном суде.

Футболист либо должен будет вернуть деньги, либо играть за клуб. Оснований для разрыва контракта нет. Если бы военные действия велись на территории России, тогда это можно было бы считать форс-мажором и рассуждать на тему расторжения. Но в нынешней ситуации поведение игрока просто незаконно.

Не знаю, на какое постановление ссылался агент. На данный момент была информации о приостановлении контрактов до конца июня. А дальше уже по ситуации. Никаких других нормативных актов от ФИФА о возможности расторжения контрактов с российскими клубами в одностороннем порядке, насколько мне известно, не принималось.

— Какие юридические лазейки могут быть у стороны игрока?

— Бывают разные основания для досрочного расторжения контракта — состояние здоровья, тяжелая травма, другие причины, которые зачастую прописываются в контракте. Но в данном случае это только какой-то форс-мажор и потенциальная угроза безопасности футболиста на территории, где находится клуб. Больше ссылаться просто не на что.

Если решение по этому вопросу будет приниматься не предвзято, если не будет политических моментов, то «Краснодар» должен вернуть большую часть денег за трансфер. А игрок — получить определенные санкции. Или вернуться в клуб. Но случай беспрецедентный, поэтому сначала он должен решаться в переговорном порядке [между клубом и футболистом], а потом уже в дисциплинарном и судебном.

— «Краснодар» может в суде вернуть всю сумму трансфера — 8 млн евро?

— Думаю, с учетом обстоятельств большую часть суммы игрок должен вернуть. Если в контракте были прописаны какие-то штрафные санкции, тогда расторжение контракта обойдется еще дороже.

— Закрытие аэропортов на юге и взрывы в Белгородской области не могут считаться форс-мажором?

— Нет. Что касается аэропортов — здесь, наоборот, меры направлены на усиление безопасности всех пребывающих на данную территорию. Повторюсь, если бы боевые действия велись на территории, где находится клуб, тогда да, это могло бы считаться форс-мажором. В данном же случае это надуманный предлог.

По поводу инцидентов в Белгородской области — по всему миру периодически происходят подобные вещи. Взять, например, арабо-израильский конфликт. Там идут серьезные перестрелки между странами, но никто не растрогает контракты на основании этого.

— Реально ли запросить деньги с бывшего клуба Бутхейма? Он так и не сыграл ни одного матча за «Краснодар».

— Здесь надо смотреть трансферный договор между клубами. Без этого невозможно ответить. Но непосредственно ответчиком является футболист.

— Бутхейм может подписывать соглашения с новым клубом?

— Пока идут споры и нет юридического решения, игрок вряд ли будет ликвиден. Новый клуб станет остерегаться, потому что возможны юридические решения, которые будут направлены против футболиста.

— Подобное решение может стать прецедентом для других иностранцев в РПЛ?

— Каждое дело надо рассматривать индивидуально, но, конечно, такой негативный пример может подстегнуть других иностранных игроков поступить точно так же. Это может вызвать волну неправомерных уходов из РПЛ. Что сильно ударит по трансферным правам наших клубов. Поэтому «Краснодару» нужно оперативно обжаловать это решение.

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