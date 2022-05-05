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21:45 Футбол. Лига конференций. 1/2 финала. "Рома" (Италия) - "Лестер" (Англия). Прямая трансляция.
Футбол

Состоится ли немецкий финал Лиги Европы? «Лейпцигу» и «Айнтрахту» достаточно не проиграть. Онлайн

21:46
Состоится ли немецкий финал Лиги Европы? «Лейпцигу» и «Айнтрахту» достаточно не проиграть. Онлайн
Доменико Тедеско / Фото: © Eibner-Pressefoto / Gabriel Boia / imago-images.de / Global Look Press
В первых полуфинальных матчах клубы Бундеслиги одержали победы.
  • В четверг вечером проходят ответные полуфиналы Лиги Европы. «Лейпциг» в гостях играет с «Рейнджерс» — в первом матче сильнее была команда Тедеско (1:0)
  • В параллельном матче «Айнтрахт» дома принимает в «Вест Хэм». В первой игре немецкий клуб выиграл на выезде со счетом 2:1
  • Финальный матч Лиги Европы состоится в Севилье 18 мая

«Рейнджерс» — «Лейпциг». Голы и лучшие моменты

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«Айнтрахт» — «Вест Хэм». Голы и лучшие моменты

Будут появляться здесь 

Лига Европы. ½ финала. Ответные матчи

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Лейпциг» (Германия) — 0:0 LIVE

Первый матч — 0:1

«Айнтрахт» (Германия) — «Вест Хэм Юнайтед» (Англия) — 0:0 LIVE

Первый матч — 2:1

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