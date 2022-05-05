Состоится ли немецкий финал Лиги Европы? «Лейпцигу» и «Айнтрахту» достаточно не проиграть. Онлайн

В первых полуфинальных матчах клубы Бундеслиги одержали победы.
- В четверг вечером проходят ответные полуфиналы Лиги Европы. «Лейпциг» в гостях играет с «Рейнджерс» — в первом матче сильнее была команда Тедеско (1:0)
- В параллельном матче «Айнтрахт» дома принимает в «Вест Хэм». В первой игре немецкий клуб выиграл на выезде со счетом 2:1
- Финальный матч Лиги Европы состоится в Севилье 18 мая
«Рейнджерс» — «Лейпциг». Голы и лучшие моменты
Будут появляться здесь
«Айнтрахт» — «Вест Хэм». Голы и лучшие моменты
Будут появляться здесь
Лига Европы. ½ финала. Ответные матчи
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Лейпциг» (Германия) — 0:0 LIVE
Первый матч — 0:1
«Айнтрахт» (Германия) — «Вест Хэм Юнайтед» (Англия) — 0:0 LIVE
Первый матч — 2:1