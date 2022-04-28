«Лейпциг» Тедеско в борьбе за финал Лиги Европы. Онлайн двух полуфиналов ЛЕ

Прямые трансляции.
«Лейпциг» — «Рейнджерс»
- «Лейпциг» победил в плей-офф «Реал Сосьедад» и «Аталанту». Матчи со «Спартаком» были отменены — немецкий клуб прошел дальше без борьбы
- «Рейнджерс» был сильнее «Боруссии» Д, «Црвены Звезды» и «Браги»
Прямая трансляцияЛига Европы. 1/2 финала. Лейпциг - Рейнджерс. 1-й матч
Лучшие моменты:
Будут здесь
Лига Европы. Полуфинал
«Лейпциг» (Лейпциг) — «Рейнджерс» (Глазго) — начало в 22:00 по мск
«Вест Хэм» — «Айнтрахт»
- «Вест Хэм» прошел в плей-офф «Севилью» и «Лион», «Айнтрахт» выбил «Бетис и «Барсу»
Прямая трансляцияЛига Европы. 1/2 финала. Вест Хэм - Айнтрахт. 1-й матч
Лучшие моменты:
Будут здесь
Лига Европы. Полуфинал
«Вест Хэм Юнайтед» (Лондон) — «Айнтрахт» (Франкфурт) — начало в 22:00 по мск