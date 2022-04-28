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21:45 Футбол. Лига конференций. 1/2 финала. "Лестер" (Англия) - "Рома" (Италия). Прямая трансляция.
Футбол

«Лейпциг» Тедеско в борьбе за финал Лиги Европы. Онлайн двух полуфиналов ЛЕ

21:32
«Лейпциг» Тедеско в борьбе за финал Лиги Европы. Онлайн двух полуфиналов ЛЕ
Доменико Тедеско / Фото: © DeFodi Images / Contributor / DeFodi Images / Gettyimages.ru
Прямые трансляции.

«Лейпциг» — «Рейнджерс»

  • «Лейпциг» победил в плей-офф «Реал Сосьедад» и «Аталанту». Матчи со «Спартаком» были отменены — немецкий клуб прошел дальше без борьбы
  • «Рейнджерс» был сильнее «Боруссии» Д, «Црвены Звезды» и «Браги»

Прямая трансляция

Лига Европы. 1/2 финала. Лейпциг - Рейнджерс. 1-й матч

Лучшие моменты:

Будут здесь

Лига Европы. Полуфинал

«Лейпциг» (Лейпциг) — «Рейнджерс» (Глазго) — начало в 22:00 по мск       

«Вест Хэм» — «Айнтрахт»

  • «Вест Хэм» прошел в плей-офф «Севилью» и «Лион», «Айнтрахт» выбил «Бетис и «Барсу»

Прямая трансляция

Лига Европы. 1/2 финала. Вест Хэм - Айнтрахт. 1-й матч

Лучшие моменты:

Будут здесь

Лига Европы. Полуфинал

«Вест Хэм Юнайтед» (Лондон) — «Айнтрахт» (Франкфурт) — начало в 22:00 по мск     

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