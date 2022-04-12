Футбол русского авангарда. С чем мы вернемся в Европу?

Время заняться здесь таким футболом, который будет нужен и там.

Время заняться здесь таким футболом, который будет нужен и там.

12 апреля — это такой день, когда миллионы человек смотрят в звездное небо над собой уже не просто с мечтой, а с вполне обоснованными планами. И даже если звезды — всего лишь часть узнаваемого логотипа Лиги чемпионов, время требует от нас ставить перед собой сверхзадачи.

Многие мечтают о возвращении в общеевропейскую и общемировую футбольную семью. Тот самый домашний очаг, от которого нас по щелчку отодвинули, лишив финала в Петербурге, лишив «Спартак» шанса сыграть против Тедеско, лишив сборную права забронировать путевку в Катар.

Мы правда хотим, чтобы нас просто приняли обратно и чтобы дальше всё шло так же, как раньше? Тогда мы с вами говорим на приблизительно одном и том же научно-фантастическом языке. Просто возвращение в ту же точку, через которую мы выпали, будет фантастикой чуть менее научной.

Сейчас у нас появился уникальный шанс бросить на (временно) оставленную нами футбольную планету гагаринский, добрый взгляд в иллюминатор. Уютная, старая, местами недобрая, но другой мы не знаем. Скучаем по тебе! Любим! Обязательно вернемся, чтобы сделать тебя другой. Лучше, чем была.

Парадокс в том, что чем раньше мы вернемся, тем хуже будут условия этого возвращения. Хотя хочется, безусловно, побыстрее. Чем раньше вернемся, тем больше вероятность получить максимальные ограничения по соперникам на жеребьевках, матчи на пустых стадионах или нейтральных полях. Наши рейтинги низки и продолжают снижаться, а с нашими конкурентными возможностями в еврокубках, к сожалению, многое было ясно уже задолго до нынешних событий. Хромаем не первый сезон.

Возвращаться нужно сильными. И интересными. Нужно, возвращаясь, нести миру что-то новое. У нас будет какое-то время на то, чтобы сосредоточиться и произвести новые смыслы. И как обычно, немного спасти планету. Так конструктивизм начала ХХ века, родившийся внутри революционной России, вызвал интерес и был принят с опаской смотревшим на нас Западом, так поступим и в футболе. Больше нельзя идти в хвосте процесса, так мы никогда не доберемся до головы, ничего не выиграем и будем вечной провинцией. Наши внутренние «суперклубы» при действующей системе всегда будут только пародией на западные.

Концентрироваться нужно на том, что сулит прорыв. Что сейчас занимает умы всего футбольного мира. А главная идея современного футбола — это совершенствование прессинга. Мир уже не слишком занимает отдельно взятая тактическая стройность или чарующая красота комбинаций. Футбольные школы разных стран, конечно, размылись и взаимно проникли, но всё-таки еще можно сказать без большого риска остаться непонятым, что итальянцы с их человеческой фортификацией и испанцы с их барселонским игровым «гауди» — нынче на периферии внимания. А на переднем крае — футбольные «немцы», которые учат свои команды тому, как побыстрее отнять мяч и отправить его в расположенные поблизости от точки отбора ворота.

Может быть, продолжая учиться у тех, кто еще согласен нас учить, а также используя «промышленный шпионаж», мы должны сами стать лабораторией передовой футбольной науки? Ведь тот же прессинг возможен при способности футболистов играть интенсивно, а это качество базируется на ударной физподготовке. Что нам мешает вести собственный творческий поиск хотя бы в этой узкой дисциплине? Когда-то у нас получалось настолько хорошо, что советские теоретики становились учителями итальянских.

Российский футбол объективно омолодился и будет становиться еще моложе. Мы превращаемся в студенческий кампус. Молодым игрокам, которые готовы учиться и пробовать новое, нужны молодые тренеры-экспериментаторы. Нужны молодые ученые для комплексных научных групп.

Нам нужен массовый приход в футбол ученых. Даже если эти ученые — сами пока учащиеся. Если эти люди любят футбол, если у них есть идеи, они должны получить практику и время, в них нужно поверить.

Турнир, в котором не предвидится четких перспектив для лучших (чемпиона и обладателей еврокубковых позиций), в то же время должен стать более дружелюбным и к отстающим. Средний уровень, пусть и снижаясь, должен сбалансировать клубы и внутри премьер-лиги, и с точки зрения барьера между ней и низшими дивизионами. Да, это такой вариант футбольного коммунизма, где все становятся беднее, но при этом устраняются непроходимые прежде барьеры между отдельными клубами и группами клубов. Будет более ровная лига, в которой творчество, наука, эксперимент станут главным ресурсом.

Но подлинная миссия пока отстраненной России, конечно, — спасти футбол вообще. Эта задача не выдуманная, она уже стоит перед миром. Система футбольных соревнований вошла в зону кризиса. Идея Суперлиги, идея чемпионатов мира каждые два года — это всё попытки ответов на вызовы времени. Футбол уже не может развиваться в прежней системе, это очевидно.

Одни для сохранения интереса молодежи к футболу предлагают окончательно оторвать клубную элиту от национальной почвы и беззастенчиво эксплуатировать прежний футбольный мир только как ресурсную базу. Другие, фактически, зовут к очередной футбольной колонизации Африки и Латинской Америки. Всё это — один тип мышления, основанный на перераспределении ресурсов при сохранении общей кастовой, сильно иерархичной формы.

Фото: © Василий Пономарев / Матч ТВ

Россия и здесь должна предложить пойти другим путем.

Если у нас, как и везде, труднее становится привлекать и удерживать внимание к футболу профессиональному, то с любительским происходят вещи гораздо более сложные. Любительский очень интересно развивается, живет без единой государственной копейки, собирает сотни тысяч просмотров — сама игра, челленджи, разговоры об игре — на разных видеоплатформах.

Интересно: а у них там, на Западе, есть вообще «блогерский» футбол?

Блогерский как разновидность любительского — настолько явно и быстро растущий сегмент футбола, что в России уже сейчас непонятно, какой именно футбол нужно называть «большим» — традиционный муниципально-клубный, или вот этот новый? Хотя бы с точки зрения интереса публики.

Любительский футбол — неиссякаемая жила, бессмертная лоза, которая гарантирует футболу профессиональному вечную жизнь, при условии, если тот не будет отрываться от нее. Россия должна первой внутри себя пойти по сложному и опасному пути стирания грани между профессиональной и любительской игрой. Вплоть до формирования новой системы лиг, в которую будут допущены все желающие — по-настоящему желающие — играть и соревноваться.

Это сразу — плюс сотни новых клубов, новых мест приложения таланта для всех: игроков, тренеров, специалистов спортивной науки, медиасоставляющей. Симбиоз профессионального футбола с любительским даст совершенно новый уровень вовлеченности, интерактива. Послужит толчком к созданию целой сети небольших, но функциональных и доступных стадионов. Даст импульс отечественным маркам экипировщиков.

Если получится, мы предложим миру ни много ни мало — новую систему футбола. Мы вовлечем в орбиту (12 апреля это слово звучит как надо) игры не старые, уже многажды использованные рынки потребителей, а новые классы, новые массы. Мы подарим им нашу революцию. Таково уж наше предназначение.

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