Впереди у «Зенита» — «Краснодар», «Локо» и Спартак», у «Динамо» пять матчей в Москве. Изучаем календарь чемпионской гонки

Претендентов на титул разделяет всего три очка.

Претендентов на титул разделяет всего три очка.

«Динамо» — единственный конкурент «Зенита», остальные отвалились в последних турах

Мощный рывок ЦСКА после рестарта сезона давал основания полагать, что обновленных за зиму армейцев можно рассматривать в качестве участника чемпионской гонки. Особенно учитывая ближайший календарь после мартовской паузы: играть предстояло против команд из подвала таблицы — «Урала» и «Химок». Набери команда Березуцкого в этих встречах максимум, сейчас отставание от первого места составляло бы всего четыре очка. В итоге — ничья и поражение, которые отсекли ЦСКА от борьбы за первое место. «Сочи» тоже не смог избежать потерь в матчах, где он казался явным фаворитом, — с «Химками» и «Крыльями Советов» было набрано всего одно очко.

Среди реальных конкурентов «Зенита» осталось только «Динамо», которое после первой части сезона отставало от лидера на два очка. Весной питерцы и динамовцы в двух матчах не смогли избежать очковых потерь. «Зенит» сыграл вничью с «Крыльями» и «Сочи», а «Динамо» уступило «Спартаку» и разошлось миром с «Ростовом». Отставание команды Шварца выросло до трех очков, и это важно в свете возможного равенства по итогам сезона. В этом случае «Зенит» окажется выше за счет преимущества в личных встречах (4:1 и 1:1), поэтому «Динамо» недостаточно догнать конкурента — обязательно нужно опережать его по очкам. В оставшихся турах динамовцам надо набрать на четыре очка больше «Зенита»

Впереди шесть туров — «Зенит» и «Динамо» проведут по три домашних и три гостевых матча.

25-й тур. «Зенит» — «Урал» / «Динамо» — «Ахмат»

Очевидно, что в предстоящие выходные соперник у динамовцев серьезнее. «Урал» весной взял всего 2 очка в 6 матчах, а предыдущие три визита екатеринбуржцев на «Газпром Арену» неизменно заканчивались разгромами — 1:4, 1:7, 1:5. «Ахмат» после зимней паузы тоже выглядит не слишком убедительно (лишь одна победа), но «Динамо» с грозненцами в последние годы постоянно испытывает проблемы. В этот раз взять три очка в матче с очень неуступчивым и вязким соперником тоже будет максимально сложно.

26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» / ЦСКА — «Динамо»

«Зенит» выглядит явным фаворитом, даже несмотря на то, что «Краснодар» после отъезда легионеров взял 10 очков в пяти матчах. У «Динамо» задача представляется сложнее — московское дерби особый жанр. Недавняя победа «Спартака» над динамовцами тому подтверждение.

27-й тур. «Зенит» — «Локомотив» / «Динамо» — «Урал»

Вот тут у динамовцев есть неплохие шансы набрать больше очков. «Локо» умеет останавливать «Зенит»: в трех из последних пяти встреч между этими командами фиксировалась ничья. «Динамо» же по ходу этого сезона доказало, что неплохо реализует преимущество в классе в играх с командами из нижней части таблицы.

28-й тур. «Зенит» — «Химки» / «Крылья Советов» — «Динамо»

«Химки» в последних турах приятно удивляют, но в какой форме они подойдут к матчу 7 мая, сейчас прогнозировать сложно. «Зенит» на своем поле выглядит максимально мощно — 31 очко из 36 возможных, поэтому и в поединке с химчанами сложно ожидать любого другого результата кроме победы хозяев. «Крылья Советов» выиграли у «Динамо» в первом круге в гостях, в Самаре бело-голубым три очка тоже никто не гарантирует.

29-й тур. «Спартак» — «Зенит» / «Локомотив» — «Динамо»

Очень вероятно, что четвертое кряду чемпионство «Зенит» может оформить на домашней арене «Спартака». Красно-белые в чемпионате ни за что уже не борются, но недостатка мотивации в игре с принципиальным соперником у них точно не будет. Команде нужно отмазываться перед своими болельщиками за унижение в первом круге (1:7).

30-й тур. «Нижний Новгород» — «Зенит» / «Динамо» — «Сочи»

Ощутимое преимущество динамовского календаря — наличие пяти московских матчей. Завершить сезон предстоит на своем поле, «Зениту» же может подкинуть проблем легенда клуба Александр Кержаков. У «Динамо» тоже соперник максимально неудобный — даже «Зениту» обыграть «Сочи» в этом сезоне не удалось.

Что говорят эксперты?

Алексей Ребко: «Смена чемпиона пошла бы на пользу РПЛ — кому интересно смотреть, как каждый год выигрывает одна команда?»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Динамо» считает, что ликвидировать отставание от лидера бело-голубым не удастся.

— На мой взгляд, у «Зенита» и «Динамо» равноценный по своей сложности календарь. В конце чемпионата проходных матчей практически нет. Даже команды из нижней части могут отобрать очки у фаворита. Те же «Химки», с которыми играть «Зениту», забили в последнем туре четыре гола ЦСКА — лучшей команде прошлого месяца.

— Понятно, что «Зенит» фаворит в гонке, хотя «Динамо» в этом сезоне отлично выглядит. Мой прогноз — «Зенит» снова станет чемпионом, но динамовцы в любом случае красавцы. Очень близко подобрались, навязали настоящую конкуренцию. Бьются до конца, супер! Ничего похожего в предыдущие чемпионские сезоны «Зенита» не было. Главная и самая очевидная причина, по которой «Динамо» будет сложно взять золото, — отставание по очкам. В шести оставшихся матчах нужно набрать на четыре очка больше, чем «Зенит», — это очень сложно.

По весенним встречам я не могу отдать кому-то предпочтение: «Зенит» и «Динамо» играют примерно на одном уровне. Смена чемпиона пошла бы на пользу РПЛ. Кому интересно смотреть, как каждый год выигрывает одна и та же команда? Не вижу в этом ничего хорошего, — сказал Ребко «Матч ТВ».

Владислав Радимов: «Хочу, чтобы «Зенит» стал чемпионом в последнем туре»

Тренер «Зенита-2» полагает, что в плане календаря преимущества нет ни у одной из команд.

— Сейчас нет смысла пристально вглядываться в календарь и предполагать, какой соперник легче или сложнее. Мы же видим, что «Химки» обыгрывают ЦСКА, а «Краснодар» даже без уехавших игроков набирает очки. Поэтому, исходя из расписания, сложно отдать преимущество «Зениту» или «Динамо». На мой взгляд, календарь по своей сложности примерно одинаков у обоих претендентов. В концовке «Зениту» играть со «Спартаком» в Москве — это всегда непредсказуемые матчи. В последнем туре выезд в Нижний — если к этому моменту команда Кержакова еще не гарантирует себе прописку в РПЛ, у них тоже будет хорошая мотивация.

— Чем можно объяснить, что на выезде зенитовцы в последнее время постоянно испытывают проблемы — только одна победа в четырех матчах?

— Каждая игра — отдельная история. В Самаре пропустили ответный гол в самой концовке. В Грозном «Зенит» не выигрывал несколько лет, а в прошедшем туре взял три очка. Я бы не придавал статистике выездных встреч какое-то большое значение.

— «Зенит» может стать первым клубом в истории, который выиграет чемпионат в четвертый раз подряд. О чем это больше говорит — об уровне питерцев или об уровне РПЛ?

— Мне тут сложно быть объективным. Я работаю в системе клуба, большую часть жизни провел в Петербурге. Нейтральному зрителю, конечно, хочется интриги. Да и я хочу интриги, чтобы «Зенит» стал чемпионом в последнем туре. Хотя болельщики «Зенита» наверняка не прочь отпраздновать чемпионство в 29-м туре на поле «Спартака».

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