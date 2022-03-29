Роналду не забивает за сборную уже три игры подряд. В чем причина и почему эта серия должна прерваться сегодня

У Северной Македонии откровенно мало шансов устоять против пятикратного обладателя «Золотого мяча».

У Северной Македонии откровенно мало шансов устоять против пятикратного обладателя «Золотого мяча».

В финале стыкового турнира ЧМ-2022 Португалия и Северная Македония разыграют путевку в Катар. Смотрите на «Матч ТВ» и Matchtv.ru с 21:35 по Москве.

и разыграют путевку в Катар. На пути в финал Португалия разобралась с Турцией (3:1), а Северная Македония оказалась сильнее Италии (1:0).

Объект нашего внимания перед игрой — Криштиану Роналду . Он не забивает за национальную команду уже в трех матчах подряд. После победного для Португалии Евро-2016 это всего лишь его третья безголевая серия длиной более чем в два матча.

. Он не забивает за национальную команду уже в трех матчах подряд. После победного для Португалии Евро-2016 это всего лишь его третья безголевая серия длиной более чем в два матча. Всего Роналду забил 115 мячей в 185 матчах за национальную команду — это рекорд по количеству голов за сборную за всю историю.

Сантуш остался в восторге от действий Роналду в матче с Турцией

После полуфинала стыкового турнира главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш отметил, что ошибочно оценивать Роналду только по голам:

— Все оценивают Роналду по голам. Хоть сегодня он не забил, это ни в коем случае не отменяет того, что ему удался фантастический матч. У Роналду было несколько шансов — он не смог их реализовать. Но он создал много возможностей для других игроков, и это стоит учитывать. Поэтому считаю, что с Турцией он выдал потрясающую игру, не только создавая остроту в атаке, но и постоянно прессингуя соперника.

Сантуш прав. Самое лучшее доказательство — участие Криштиану в трех голевых атаках. Отходами на фланги или в глубину он создавал партнерам свободные зоны, которые те своевременно заполняли. Нет сомнений, такое Португалия наигрывала.

В одной из трех результативных комбинаций Роналду сыграл не только тактически умно, но и очень красиво. Голу Диогу Жоты предшествовал пас Криштиану пяткой между ног сопернику у средней линии поля.

В двух других успешных атаках такой красоты не было, но конкретика имелась. И если при первом взятии ворот с паса Роналду в штрафную все началось, то при третьем ему не потребовалось даже касаться мяча — рывком на бровку освободил партнеру место по центру.

Против Турции Роналду постоянно участвовал в розыгрыше мяча (29 передач). Это почти в два раза больше, чем у другого нападающего из стартового состава, которым был Диогу Жота (16). Для форварда, который при розыгрыше нацелен на обострения, Роналду показал хорошее качество передач (79%).

Уже третья безголевая серия в сборной — следствие ухода Роналду из «Реала»

После победного для Португалии Евро-2016 у Роналду были всего три безголевые серии длиною более чем в два матча. Общее в них — все они случились после ухода игрока из «Реала», последний матч за который игрок провел в мае 2018-го.

Первая безголевая серия:

Иран — Португалия — 1:1

Уругвай — Португалия — 2:1

Португалия — Украина — 0:0

Португалия — Сербия — 1:1

Два первых матча состоялись летом 2018-го, два других — весной 2019-го. Между ними Роналду не вызывался в национальную команду, так как адаптировался в «Ювентусе» после трансфера из «Реала».

Вторая безголевая серия:

Португалия — Франция — 0:1

Хорватия — Португалия — 2:3

Азербайджан — Португалия — 0:1

Сербия — Португалия — 2:2

Эти матчи пришлись на конец 2020-го и начало 2021-го. На тот момент Роналду на клубном уровне выступал за «Ювентус».

Третья безголевая серия:

Ирландия — Португалия — 0:0

Португалия — Сербия — 1:2

Португалия — Турция — 3:1

Три последних матча пришлись на конец прошлого года и начало нынешнего. Роналду уже перешел в «МЮ».

Когда Роналду выступал за «Реал», Зидан придумал использовать его на острие атак. Находка помогла клубу взять три Лиги чемпионов подряд, а самому Роналду забить 43 мяча в трех подряд сезонах главного еврокубка — ранее такое не удавалось никому. Параллельно идею Зидана перенес на свою команду Фернанду Сантуш. Внимательность португальца позволила его сборной выиграть Евро-2016, а самому Роналду забить 3 мяча и стать вторым в споре бомбардиров после Гризманна, который отличился 6 раз.

Конец эпохи Роналду в «Реале» несколько изменил ситуацию. У спортсмена стало меньше возможностей забивать. Новые команды были не так сильны, что позволило соперникам навязывать большее сопротивление нападающему. Если в «Реале» игрок наносил за матч в среднем 4,4 удара, то в «Юве» показатель снизился (3,6), а в «МЮ» стал еще ниже (3,4). Аналогично с ожидаемыми голами: наиболее высок показатель был в «Реале» Зидана (1,0), далее «Юве» (0,9) и «МЮ» (0,7).

Обстоятельства вынудили Роналду стать блуждающим форвардом. Не помирать же от скуки на острие в ожидании момента! Началось с клубов, перенеслось на сборную. Одно дело забивать в национальной команде по инерции после удачных выступлений за клуб, где тебя из центра поддерживает Модрич, а с флангов Карвахаль и Марсело, другое — приезжать в сборную из коллективов, где все складывается не так удачно.

Лучшие годы Роналду позади. Но это не должно помешать проявить себя с Македонией

Сейчас Криштиану 37 лет. Когда он и его команды были на пике, вместе они взяли три Лиги чемпионов подряд и чемпионат Европы. Очевидного, столь славного времени в карьере спортсмена больше не будет. Но списывать игрока рано.

Во-первых, в Португалии у Роналду есть большой союзник — Фернанду Сантуш. Он уже входит в положение футболиста и позволяет ему безгранично перемещаться по полю, нацеливая партнеров на поиск моментов прямо перед воротами. Тренер вовремя забыл, что когда-то вслед за Зиданом просил Криштиану об обратом.

Во-вторых, даже сейчас Криштиану силен поиском моментов, пусть в лучшие годы количество и было выше. Несмотря на бродячий стиль, в недавнем матче с Турцией именно Роналду стал лидером Португалии по ударам (5) и вторым по ожидаемым голам (0,77) после Жоты (0,86). В одном эпизоде просто не повезло — мяч угодил в перекладину.

В-третьих, несмотря не упадок, в последние годы кое-что хорошее для Роналду произошло — он стал разнообразнее и готов ко всему и сразу. Если на заре его карьеры превалировали действия в глубине, а в середине — на острие, то теперь получился симбиоз. Против Турции в его игре были моменты, когда он разыгрывал мяч в глубине, а через секунды оказывался первым на завершении. И это может оказаться полезным в самый важный момент.

Против Италии в полуфинале Македония отбилась. Но как это сделать против максимально разностороннего Роналду? Закроешься — попадешь под навесы и угловые, на которых Криш хорош, не говоря про возможность пенальти вследствие большого давления соперника. Поднимешь линию обороны — Роналду окажется один между линиями, а на острие его партнеры. С учетом всех обстоятельств, вероятность гола главной португальской звезды в ворота Столе Димитриевски представляется максимально высокой.

Роналду выведет свою сборную на ЧМ-2022? Португалия — Северная Македония на «Матч ТВ» и Matchtv.ru c 21:35 по Москве:

Чемпионат мира 2022. Отборочный турнир. Финал. Португалия — Северная Македония

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