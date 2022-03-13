«Зенит» - «Крылья Советов». Лидер РПЛ пробует оторваться от «Динамо». Онлайн

Прямая трансляция на сайте «Матч ТВ».
- В первом круге «Зенит» победил 2:1
- В последних 16 матчах РПЛ «Крылья» набрали 28 очков — и входят по этому показателю в топ-3
- После 20 игр «Зенит» опережает «Динамо» на 2 очка (при игре в запасе)
Прямая трансляцияКрылья Советов — Зенит. Тинькофф Российская Премьер-Лига. Тур 21
Лучшие моменты:
Будут здесь
«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Бейл, Горшков, Барач, Якуба, Зиньковский, Ежов, Констанца, Сарвели, Глушенков
«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Дуглас, Круговой, Сутормин, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Малком, Алберто
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