Русский Ибра, которого перегрузили в академии, и конкурент Пиняева. Кто теперь получит шанс в «Краснодаре» вместо иностранцев?

Подробный разбор воспитанников академии.

Подробный разбор воспитанников академии.

Все легионеры «Краснодара» из-за событий на Украине уехали из команды. На матч прошлого тура с «Уралом» (2:1) в составе вышли только двое игроков без российского футбольного гражданства — белорус Мартынович и армянин Сперцян. По нынешнему регламенту оба не считаются легионерами, так как их страны входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

До открытия трансферного окна вся надежда на академию «Краснодара». Против «Урала» в старте вышло четыре воспитанника: Матвей Сафонов, Сперцян, Александр Черников, Ираклий Манелов. Первые трое уже хорошо известны. Сафонов — игрок сборной России, Черников и Сперцян выходят в старте весь сезон. Манелов впервые появился в основе.

Также на замену вышли трое воспитанников:

24-летний опорник Вячеслав Якимов (второй матч в РПЛ)

17-летний полузащитник Дмитрий Кучугура (дебют на взрослом уровне)

19-летний форвард Омар Попов (дебют в РПЛ)

Еще пять воспитанников остались на замене:

23-летний центральный защитник Сергей Бородин

19-летний полузащитник Богдан Рейхмен

20-летний центральный защитник Вячеслав Литвинов

21-летний крайний защитник Дмитрий Пивоваров

20-летний вратарь Станислав Агкацев

Агкацев в дополнительном представлении не нуждается: он уже был заигран за «Краснодар» в РПЛ и даже выходил в Лиге Европы — против загребского «Динамо».

О других ребятах и вообще о новом поколении воспитанников мы поговорили с экс-селекционером «Краснодара» Николаем Гороховым. Он участвовал в подборе игроков для первой модели клуба, а затем трудился в академии. Также обсудили перспективы нескольких ребят из «Краснодара-2» в ФНЛ.

Игроки из заявки на матч с «Уралом»: любимчик академии, соперничавший с Пиняевым, лидеры команды в ФНЛ и талантливый защитник, которому мешает ментальность

Ираклий Манелов. 19 лет, полузащитник, один из лидеров команды в ФНЛ (5 голов в 22 матчах). До «Урала» была только 1 минута в РПЛ — вышел на замену с «Ахматом»

— Манелов не был самым техничным и ярким в академии, но выделялся напором, был очень сильным физически. Здорово бежит, борется, — рассказывает Горохов. — В этом плане он отличался от того же Сперцяна, который сейчас играет в основе. Эдуард до 20 лет был немного в тени, потому что ему не хватало качеств, что есть у Манелова, «физики». По технике и интеллекту Сперцян всегда выделялся, но не секрет, что его раза три хотели отчислить из академии как неперспективного. Потому что был маленьким. Слава богу, до этого не дошло.

На уровне ФНЛ Манелов выглядит уже готовым футболистом, но не сказал бы, что он там звезда. Хотя бы потому, что забивает не так много — пять мячей в этом сезоне, хотя моментов гораздо больше. Это вопрос завершения, он все еще остается, над ним надо много работать. Против «Урала» Манелов выглядел прилично, поучаствовал в одном из голов. Если будет добавлять в техническом оснащении, тактической выучке, из него может получится хороший нападающий.

Дмитрий Кучугура. 17 лет, полузащитник, самый молодой воспитанник «Краснодара» в матчах РПЛ, пока нет игр в ФНЛ и ПФЛ

— Его всегда выделяли руководители академии, которые на финале России в 2019 году были крайне огорчены, что лучшим игроком признали Пиняева, а не Кучугуру, и высказывали по этому поводу претензии организаторам турнира. Очень яркий, креативный, умный и техничный игрок. С отличным видением поля, высоким уровнем игрового мышления и взрывными качествами.

Сравнил бы его с Захаряном из «Динамо», не напрямую, а по пониманию игры, по умению отдать передачу, обыграть, завершить атаку. Скажем так, по влиянию на игру команды. Кучугура с 13-14 лет уже заметная фигура. На всех уровнях, где играл, выделялся, но в ФНЛ и ПФЛ пока не выходил. Опыта игры на взрослом уровне нет совсем.

Не уверен, что он уже сейчас готов стабильно играть в РПЛ. Ему дали несколько минут против «Урала», но, думаю, больше для того, чтобы его засветить. Парню еще нужно окрепнуть.

Омар Попов. 19 лет, нападающий, 4 матча на взрослом уровне (2 — в ФНЛ, 1 — в ПФЛ, 1 — в РПЛ). В этом сезоне в основном играл в молодежке

— Попов по своим качествами ближе к Манелову. Очень скоростной, напористый. Всегда был результативен — на всех уровнях. Хорошее качество — всегда готов выходить и помогать команде. Даже когда появлялся на замену, то сразу включался, создавал моменты, забивал.

Это игрок последнего касания. Он не будет держать и тащить мяч, как Сперцян. Но зато умеет найти момент, когда оторваться от защитника, правильно открыться в штрафной, замкнуть в одно касание. Вот это его. Честно, пока перспектива заиграть в РПЛ не просматривается.

Вячеслав Якимов. 24 года, полузащитник, 80 матчей в ФНЛ, 1 гол

— У него непростой путь в академии. Играл нестабильно. Насколько помню, его отчисляли, но потом вернули. Это центральный полузащитник с большим объемом работы. В ФНЛ играет стабильно, почти все матчи по 90 минут. Понятно, что у «Краснодара» сейчас проблемы в опорной зоне из-за ухода иностранцев, но, думаю, Якимов пока больше игрок ротации и замены.

Сергей Бородин. 23 года, центральный защитник, уходил в аренду в «Уфу» в 2020-м, досрочно вернули. В РПЛ провел 1 матч — за «Уфу

— То, что Бородин до сих пор не заиграл в РПЛ, думаю, чисто ментальный вопрос. Наверное, здесь не поможет ни психолог, никто. Просто один человек выходит на поле и на зубах цепляется за каждый шанс, другому это не дано. По всем остальным качествам был уверен, что он заиграет в РПЛ. По пониманию игры и умениям это надежный, толковый футболист.

Та же история, кстати, с другим воспитанником 99-го года рождения — Никитой Сергеевым. Его привезли в «Краснодар» из Мордовии в 15 лет. Казалось, это будет великолепный фланговый игрок. Но у него тоже не пошло, где-то не хватило характера, плюс оказался очень травматичен. Может, это повлияло на психологию.

Думаю, оба не раскрыли свой потенциал из-за ментальности. Они могут выдать неплохой матч, но стабильно показывать уровень не получается. Это к вопросу о том, что ментальность такое же футбольное качество, как техника, скорость, игровое мышление.

Богдан Рейхмен. 19 лет, полузащитник, 2 матча в РПЛ, 23 — в ФНЛ

— Он приехал из Крыма после 2014 года. Считался украинским футболистом, «Краснодар» долго бился, чтобы сменить ему гражданство в ФИФА. Из-за этого он пропустил один-два финала чемпионата России.

Очень яркий центральный полузащитник, с отличным игровым мышлением, техничный. Физически не выделяется, но в последнее время заметно подрос, окреп. Главное его умение — влияние на созидание, хорош в комбинационной игре. Может быть, не хватает агрессии в атаке — ворваться в штрафную, взять инициативу на себя, пробить, забить гол. Хотя потенциал и для этого тоже есть.

Вячеслав Литвинов. 20 лет, центральный защитник, 3 матча в РПЛ, 47 — в ФНЛ

— Отличные физические данные. Может, чуть недостает мощи, баланса рост-вес. Но если брать уровень сегодняшней РПЛ, не вижу, что бы ему мешало заиграть. Возможно, не в «Краснодаре», но в середняке лиги — точно. Его можно было поставить вместо любого игрока «Урала» такого же амплуа в последнем матче, например, было бы не хуже.

Всегда хорошо играл головой, очень сбалансированный набор качеств. Если для какого-то защитника нормально выбить мяч и считать свое дело сделанным, то у него всегда было стремление сохранить мяч, начать атаку. Есть характер, но, не исключено, засиделся в ФНЛ — не видно рывка в качестве. Года два назад назвал бы его даже ярким защитником, сегодня такого сказать не могу.

Дмитрий Пивоваров. 21 год, правый защитник, 15 матчей в ФНЛ

— В ФНЛ заиграл в конце 2021-го, до этого в основном выходил на замену. Летом прошлого года мог уйти из клуба, тогда расформировывали «Краснодар-3» в ПФЛ. Со многими игроками расторгли контракты. Пивоваров тоже был под вопросом, но в итоге остался.

Отличается огромной физической мощью, ударом, выносливостью, бойцовскими качествами. Понимание игры, тактика всегда хромали, тем более он пришел в «Краснодар» только в 16 лет. Я давно его вел, уговаривал приехать (он сам из Красноярска). Считаю, он поздно пришел в академию. Появись на года два раньше, был бы более готовым сейчас. Пока трудно увидеть его быструю перспективу в РПЛ.

Игроки из ФНЛ: талант, которого сравнивали с Ибрагимовичем (но недоработали в академии), форвард, способный заиграть в любой команде РПЛ на позиции крайнего защитника

Максим Кутовой. 20 лет, нападающий, дебютировал в РПЛ в 2020-м, всего 10 матчей (156 минут), 0 голов. Играл за юношеские и молодежные сборные. В ФНЛ 79 матчей, девять голов (в этом сезоне 16 матчей, 3 гола)

— Когда ему было 14-15 лет, он поражал всех. Понятно, что любые сравнения хромают, но тогда в нем видели будущего Ибрагимовича. Физически мощный, высокий, крепкий, великолепно бежит, хороший удар, ну все есть. В том, что он пока не заиграл в РПЛ, считаю, есть вина академии. Приведу пример Головина.

Когда его взяли в ЦСКА из Кемеровской области, лучшие его качества, благодаря которым он заиграл потом, уже были видны, но было и много пробелов. В первую очередь в «физике», в готовности к интенсивному футболу. И Леонид Викторович [Слуцкий] прикрепил к нему тренеров, специалистов по физподготовке, даже диетолога. Какое-то время Головина не выпускали вообще, просто готовили. А когда уже почувствовали, что он готов, стали давать шансы. Поэтому он и заиграл — ему дали базу правильную.

Кутовой в свое время очень много играл — за сборную, за свой возраст, за старший возраст. Столько играл, что времени на обучение, дошлифовку просто не хватило. Из-за этого он сейчас не прогрессирует так, как этого бы хотелось.

Хотя данные — загляденье, да и характер есть, но там недоучили, тут недодали, и в конечном итоге пока не вырисовывается готовый футболист. В ФНЛ пока лучший результат пять голов за сезон, хотя по потенциалу он должен забивать не меньше 20.

Руслан Апеков. 21 год, полузащитник, 1 матч в РПЛ, 3 гола в ФНЛ за 22 матча

— Был период, когда он в команде 2000 года рождения смотрелся ярче Сперцяна. Но Сперцян окреп, добавил, а Апекову пока не хватает мощи. Я сейчас не про рост, вес в прямом смысле слова, потому что есть футболисты не очень высокие и габаритные, но борьбу уверенно держат. Я именно про умение вести единоборства, играть в интенсивный современный футбол. При этом игрок очень техничный, с хорошим ударом, здорово умеет включаться в завершении. Однако готовности к уровню РПЛ пока не вижу.

Олег Исаенко. 22 года, правый защитник, 56 матчей в ФНЛ

— Очень добротный парень, отлично его знаю, потому что сам привез его из Калининграда в академию. Хорош в плане дисциплины, самоотдачи, скорости и цепкости. Для ФНЛ уже готовый игрок, на 100%.

Для РПЛ, возможно, на сегодняшний день не хватает качеств современного крайнего защитника. Умения включаться вперед, врываться в штрафную, уверенно себя чувствовать на чужой трети поля, взаимодействовать с игроками атаки. Помните, как хорош был Петров до травмы, как он шел до конца, замыкал дальнюю штангу, обострял передачами, плюс успевал обороняться. Это то, что нужно было для «Краснодара».

Исаенко это тоже умеет, но не на уровне топ-команды РПЛ. В середняке лиги может заиграть уже сейчас.

Сергей Волков, 19 лет, нападающий, 1 гол в ФНЛ за 22 матча

— Номинально он нападающий, но, на мой взгляд, у него огромные перспективы заиграть на очень высоком уровне как крайний защитник. Насколько знаю, его пытаются наиграть на эту позицию. Все данные есть для этого — высокий, скорость сумасшедшая, техника неплохая, дриблинг, есть агрессия в завершении, самоотдача, характер. Парень из Читы, где перспектив для футбола нет никаких, вот он за счет огромного стремления сумел добиться заметного прогресса.

Плюс он просто фанат футбола. У него во всем режим — в питании, подготовке к игре, даже спать ложится по режиму. В 21:30 убирает телефон, готовится ко сну, ровно в 22 уже лежит, не шевелится. То же самое и по другим аспектам.

Если будет правильная работа тренерского штаба, уверен, он заиграет. Если не в «Краснодаре», то в любой другой команде премьер-лиги.

Реальна ли теперь мечта Галицкого об 11 воспитанниках в «Краснодаре»?

— Скажу так: почти все выпускники академии в плане обученности, технического оснащения как минимум не уступают большинству российских футболистов РПЛ, — продолжает Горохов. — И сегодня, когда Россия выброшена из мирового футбола, нет больше смысла бороться за еврокубки (их просто для нас уже нет) и можно смело наигрывать молодежь, риск небольшой. Тем более при усердном лоббировании моратория на вылет из РПЛ, который продвигают команды «зоны риска», а также расширения РПЛ до 18-20 клубов.

Это, конечно, приведет к деградации российского футбола, но зато можно безопасно плавать в этом болоте несколько лет. Не бассейн, конечно, однако не утонешь. Но, думаю, Галицкий не пойдет на резкое омоложение состава. Во-первых, медалей все так же хочется. Плюс он прекрасно понимает, что нет сегодня среди выпускников академии такого количества готовых к РПЛ. Готовых не по обученности (тут, повторюсь, все хорошо), а по таланту, ярким качествам, которым не научишь, они даны от природы.

Поэтому будут привлекаться возможные (из-за политической составляющей) иностранцы, будут и состоявшиеся российские игроки (неслучаен интерес к спартаковцу Бакаеву), а воспитанники в массовом порядке играть точно не станут. И это правильно, потому что красивый шаг с 11 воспитанниками приведет к провалу. Когда тебя начинают больно бить, формируется не комплекс победителя, а комплекс неполноценности. А это будет неизбежно, потому что академия «Краснодара» не сможет выпустить такого количества талантливых воспитанников. Хотя если санкции ударят и по финансам Галицкого, другого выхода не окажется.

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