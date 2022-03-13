Деньги снова пахнут. После изгнания из Англии «токсичных» олигархов встанет выбор: либо Суперлига, либо старый добрый мордобой

Времена футбольных хулиганов возвращаются.

Времена футбольных хулиганов возвращаются.

Санкции британского правительства в отношении владельца «Челси» Романа Абрамовича доказывают: покупка лондонского клуба в 2003-м и его последующие успехи действительно привели к накоплению той самой «мягкой силы», которая, созрев внутри британского футбола, способна в ближайшей перспективе здорово поменять выражение его лица.

В английской прессе множатся публикации о том, что последние два десятилетия премьер-лига вела лицемерную игру, превратившись в «пристанище для грязных денег». Матч этого воскресного дня между «Челси» и «Ньюкаслом» заставляет страдать тех, кто видит на поле не футболистов в синем и футболистов в полоску, а игрища, в которых участвует с одной стороны «поставщик стали для танков», а с другой — саудовский фонд, вовлеченный в многолетнюю войну в Йемене, что унесла уже 233 тысячи жизней.

Помянули недобрым словом и «Манчестер Сити» — за то, что владеющие командой Александра Зинченко джентльмены из ОАЭ воздержались от публичного осуждения военной операции на Украине. Но все-таки «Челси», не способный из-за санкций толком организовывать матчи, продавать билеты, нанимать стюардов и закупать питание для болельщиков, — их главный внутренний враг: перед матчем с «Бернли» болельщики «синих» посмели сорвать минуту обязательных аплодисментов скандированием фамилии своего владельца.

Все эти события заставили английский футбол по-новому взглянуть на ключевой фактор своего благополучия — невообразимые, запредельные, бесконечные деньги. Прежде максимальная глубина вопросов, на которые решались обитатели Острова, простиралась до: «сколько мы способны зарабатывать?» А теперь он дошли до того, что стали спрашивать себя: «как именно мы это делаем?»

Британия спустя 1979 лет осмелилась возразить покорившему ее в 43 году н. э. полководцу и будущему императору Титу Флавию Веспасиану, который изрек свое крылатое, как качели, «деньги не пахнут». Он, между прочим, тоже был из нуворишей: внук сельского батрака-гастарбайтера, первый в истории римский император из незнатного рода. А качели истории качнулись в обратную сторону.

Английский футбол едва начал принюхиваться к переполняющему его богатству, но уже услышал такие тона, которые заставляют его брезгливо морщить нос: «Челси», «Ньюкасл», «Сити». А что дальше? Насколько способна простираться иллюзия, что в мире денег, этого всеобщего эквивалента, возможно отделение денег — от денег? Чистых — от нечистых? Сколько лет должно исполниться деньгам-«сыновьям», чтобы они перестали отвечать за деньги-«отцов»? И наконец, какие именно деньги, вращающиеся в английском футболе, заработаны и накоплены исключительно чистыми, нетоксичными способами?

Начали разбирать свой футбол по кирпичу? Сделайте это как следует. Разбирайте до основания.

Уже понятно, что футбол как система, внутри которой свободно циркулирует капитал, перестает существовать. На очереди — рынок рабочей силы. Великобритания уже имеет право ограничивать ее потоки благодаря Брекзиту, а теперь могут появиться такие нации, представителям которых будет отказано в праве выступать за английские клубы без прохождения какой-нибудь унизительной процедуры «отречения» и «покаяния».

Если нет свободного движения денег и людской силы, двух опорных столпов могущества английской премьер-лиги, показателей ее готовности и способности забирать у целого мира все самое лучшее, то что остается внутри самой лиги? Хищническая война всех со всеми за уменьшающиеся финансовые и людские ресурсы. Отсутствие правил. Это не домысел, это уже происходит. Послушайте, как одобряет санкции в отношении «Челси» главный тренер «Ливерпуля», всеобщий любимец Клопп. Прислушайтесь и к другому немцу, который оборудовал долговременную огневую точку в Англии, — «нашему» Рангнику: он вслух напоминает, повторяя дважды, что след «русских» денег можно обнаружить и в «Арсенале», и в «Эвертоне».

Кстати, этого Ральфа и самого можно было бы выкурить одним простеньким виниловым баннером, если его портрет с подписью «Консультант московского «Локомотива» разместить на знаменитом бронепоезде, который стал курсировать в степях Херсонщины.

Что может ждать английский футбол, если в нем начнется масштабный пересмотр финансовых основ? Где им искать «правильных» олигархов? Растущая могучая Азия, бесконечно воюющий Ближний Восток — опасные территории, практически минные поля. Пожалуй, «чистые» остались только в США. Их деньги уже (с гипотетической британской точки зрения) можно считать отмытыми от крови коренных обитателей Америки и пота африканских рабов.

Если английский футбол станет лицом к лицу с перспективой резкого обеднения, это придаст новый импульс Суперлиге. Кстати, опирающейся на банковский капитал тех самых США. Суперлига станет неизбежна — если, конечно, английский футбол не готов вернуться в ламповый ХХ-й век, когда игроков можно было купить и продать за сотню фунтов против нынешних десятков миллионов.

А возвращение старых добрых времена английского футбола будет означать, что возвращаются и времена недоброго английского околофутбола. Знаменитые британские хулиганы, подавленные реформами Маргарет Тэтчер, снова выйдут на сцену истории. Ведь они никуда не пропали, не вымерли. Просто в последние тучные годы у английского футбола имелось как бы два набора болельщиков: благопристойные и платежеспособные, со значительной долей иммигрантов, — для внутреннего пользования, и краснолицые, переполненные пивом и песнями — в экспортном варианте.

Чем меньше в футболе будет денег, тем более явной и громкой в нем станет роль самых преданных и искренних, самых идейных и организованных — то есть фанатов. «Профессиональных» болельщиков. Со всеми атрибутами, включая внутренние войны и насилие, которое вернется на трибуны. А из-за проблем на трибунах пострадает телевизионная картинка, и денег у футбола будет еще меньше. Но не беда. Даже такой, если не сказать — именно такой, английский футбол когда-то и влюбил в себя, до болезненной подражательной страсти, весь мир.

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